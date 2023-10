Republikaner im US-Repräsentantenhaus am Rande der Revolte

Noch immer sucht das Repräsentantenhaus einen neuen Sprecher. Topfavorit Steven Scalise ist aufgrund seiner Vergangenheit höchst umstritten.

Washington DC - Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus standen am Mittwoch am Rande einer offenen Revolte. Der ideologisch zerrissenen Konferenz war es nicht gelungen, sich auf einen Kandidaten für den Parlamentspräsidenten zu einigen, sodass das Repräsentantenhaus einen achten Tag lang steuer- und führungslos war.

Die Unfähigkeit der Republikaner im Repräsentantenhaus, sich auf einen Vorsitzenden zu einigen, hat dazu geführt, dass das Repräsentantenhaus seit der Absetzung von Kevin McCarthy (R-Calif.) als Sprecher praktisch stillsteht. Die Kongresskammer ist aktuell nicht in der Lage, ein Gesetz zur Unterstützung Israels im Krieg gegen die Hamas zu verabschieden oder einen Bewilligungsbeschluss zu fassen, um einen möglichen Regierungsstillstand Mitte November zu verhindern. Keines der beiden Themen war für die Republikaner so dringlich, dass sie, wie von vielen erhofft, schnell einen Sprecher wählen konnten, was erneut die tiefe Spaltung der Konferenz deutlich machte.

Republikaner Steve Scalise will neuer Sprecher des Repräsentantenhauses werden

Der Mehrheitsführer Steve Scalise (La.) wurde von einer Mehrheit der Republikaner in einer geschlossenen Sitzung mit geheimer Abstimmung am frühen Mittwoch für das Amt des Sprechers nominiert. Eine beträchtliche Anzahl von Republikanern aus dem gesamten ideologischen Spektrum kündigte jedoch an, dass sie gegen seine offizielle Wahl im Plenum protestieren würden. Der Abgeordnete Jim Jordan (Ohio), Vertrauter von Donald Turmp und Scalises Herausforderer, weigerte sich zunächst, zu sagen, ob er Scalise im Plenum unterstützen würde. Ein Sprecher des Vorsitzenden des Justizausschusses stellte später klar, dass Jordan Scalise unterstützen würde, und bot an, in seinem Namen eine Nominierungsrede zu halten.

Einige der extremen Rechten sind der Meinung, dass Mehrheitsführer Steve Scalise (R-La.) sich in nichts von dem Sprecher unterscheiden würde, den sie vor kurzem abgesetzt haben. © Matt McClain/The Washington Post

Aber in einer Konferenz, in der die Emotionen hochkochen, die Spaltungen tief sind und der Groll nach dem Rauswurf von McCarthy noch immer anhält, war die Beleidigung ein weiteres Beispiel für die Zwietracht, die es den Republikanern im Repräsentantenhaus erschwert hat, einen neuen Sprecher zu wählen. „Jeder, der dachte, dass dieselben Probleme, die letzte Woche das Chaos verursacht haben, heute auf magische Weise verschwinden würden, weiß jetzt, wie falsch er lag“, sagte der Abgeordnete Kelly Armstrong (R-N.D.).

Republikaner haben nur knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus

Mit ihrer knappen Mehrheit können die Republikaner nur vier Mitglieder verlieren, um irgendetwas in ihren Reihen passieren zu lassen. Die Demokraten haben nicht vor, einen der beiden republikanischen Kandidaten zum Sprecher zu wählen. Sie werden stattdessen für den Minderheitenführer Hakeem Jeffries (N.Y.) stimmen, so wie sie es in den 15 Wahlgängen getan haben, die McCarthy brauchte, um dieses Jahr den Vorsitz zu erlangen.

Die Pattsituation veranlasste Speaker Pro Tempore Patrick T. McHenry (R-N.C.), die Sitzung zu unterbrechen, um die Peinlichkeit einer gescheiterten Abstimmung zu vermeiden. Die Republikaner harrten im Kapitol aus und warteten darauf, ob sie sich hinter verschlossenen Türen treffen würden. Am frühen Mittwochabend verbreitete sich die Nachricht, dass es keine unmittelbare Konferenzsitzung geben würde, und schließlich vertagte sich das Haus, da sich kein klarer Weg für die Wahl eines Sprechers abzeichnete.



Steven Scalise hat weiter Gegner bei den Republikanern

Mindestens ein Dutzend Republikaner haben sich geweigert, Scalise als Sprecher zu unterstützen. Sie begründen dies unter anderem mit dem Fehlen eines Plans zur Finanzierung der Regierung, dem Fehlen eines Plans zur Änderung der Arbeitsweise in Washington, der Verärgerung darüber, dass McCarthy den Posten verloren hat, und der Ablehnung einer Beförderung des nächsten Kandidaten. Einige Abgeordnete waren auch verärgert über Scalises Bemühungen, eine vorgeschlagene Änderung der Konferenzregeln zu blockieren, die es den Republikanern im Repräsentantenhaus ermöglicht hätte, hinter verschlossenen Türen abzustimmen, bis ein Kandidat für den Sprecher 217 Stimmen erhalten hätte. Eine Abstimmung über die vorgeschlagene Regeländerung scheiterte in der Sitzung am Mittwoch, und Scalise konnte die Nominierung mit einer einfachen Mehrheit durchsetzen.



„Die GOP-Konferenz des Repräsentantenhauses ist kaputt. Wir entlassen also Kevin McCarthy und alle anderen Führer werden mit Beförderungen belohnt? Wie soll das Sinn ergeben oder etwas ändern? Wir müssen einen anderen Weg einschlagen“, sagte der Abgeordnete Lloyd Smucker (R-Pa.) auf X, früher bekannt als Twitter. Smucker sagte, er werde im Plenum für Jordan stimmen.

Sprecher des Repräsentantenhauses bleibt umstritten

Der Kampf um das Amt des Sprechers ist für die Republikaner im Repräsentantenhaus zu einem entscheidenden Moment geworden, da sie versuchen, Rechnungen zu begleichen, die mit den Spaltungen zusammenhängen, die die Konferenz seit Jahren geplagt haben. Einige Verbündete von McCarthy waren bereit, am Mittwoch im Plenum für ihn zu stimmen. McCarthy selbst hatte seine Kollegen öffentlich und privat aufgefordert, ihn nicht für das Amt des Sprechers zu nominieren - und nicht für Scalise, weil zwischen den beiden Führern eine jahrelange Fehde besteht.

„Ich möchte mich einfach nicht an etwas beteiligen, was ich für eine Ungerechtigkeit halte“, sagte der Abgeordnete Carlos A. Gimenez (R-Fla.), der sich verpflichtet hat, für McCarthy zu stimmen, wenn die Wahl im Plenum ansteht.



Über der Tür zum Büro des Sprechers des Repräsentantenhauses hängt noch immer ein Namensschild von Kevin McCarthy. Der republikanische Kongressabgeordnete aus Kalifornien wurde am 3. Oktober abgesetzt. © Ricky Carioti/The Washington Post

Radikale Republikaner im Repräsentantenhaus unterstützen Jim Jordan

Eine andere Gruppe konservativer Abgeordneter, von denen viele Jordan während der geschlossenen Sitzung unterstützten, blieb unentschlossen, ob sie Scalise unterstützen sollte, oder sagte weiterhin, dass sie keinen der beiden Kandidaten unterstützen würde, wenn er nominiert würde. Scalise setzte sich in einer konferenzweiten Abstimmung knapp gegen Jordan durch und gewann die Mehrheit mit 113-99 Stimmen, wobei fast ein Dutzend Mitglieder mit Nein oder für jemand anderen stimmten - eine beachtliche Zahl, da Scalise nur vier Stimmen im Plenum verlieren kann.

Viele Mitglieder des House Freedom Caucus, einer ideologischen Fraktion, die Jordan als Reaktion auf Scalises Führung des republikanischen Studienausschusses vor Jahren gegründet hat, haben immer wieder die Sorge geäußert, dass Scalise als Sprecher nur eine Verlängerung von McCarthys Führung sein würde, da beide seit etwa einem Jahrzehnt in der GOP-Führung tätig sind.



„Wir müssen damit aufhören, dass dieser Ort so geführt wird, wie er geführt wurde“, sagte der Vorsitzende des House Freedom Caucus, Scott Perry (R-Pa.), der sich nicht verpflichtet hat, Scalise zu unterstützen. Mehrere republikanische Abgeordnete sagten, es sei ein großer Fehler von Scalise gewesen, eine Maßnahme zu blockieren, die die republikanische Konferenz hinter einem Sprecherkandidaten hinter verschlossenen Türen vereinigt hätte.

Fast 100 Mitglieder unterstützten eine Regeländerung, nach der der Sprecher 217 republikanische Stimmen aufbringen muss, bevor er seine geschlossene Sitzung, bei der keine Telefone erlaubt sind, vertagt. Scalise und seine Verbündeten arbeiteten daran, den Antrag einzubringen, weil sie wussten, dass er die Nominierung mit einer einfachen Mehrheit gewinnen würde, und sie setzten darauf, dass es einfacher sein würde, sich im Plenum unter dem öffentlichen Druck der Kameras um ihn zu scharen, als wenn die Abstimmung geschlossen wäre. Es gelang ihnen, die vorgeschlagene Änderung durchzusetzen.



Jim Jordan oder Steve Scalise: Wer der nächste Sprecher im Repräsentantenhaus?

Der Abgeordnete Chip Roy (R-Tex.) sagte, er habe Scalise ein „hartes Nein“ gegeben, weil die Abstimmung über die Wahl eines Sprechers „übereilt“ durchgeführt worden sei, und sagte, Scalise habe einen großen „Fehler“ gemacht. Mehrere McCarthy-Verbündete verließen die geschlossene Sitzung mit ernster und verärgerter Miene, wobei viele sich weigerten, mit Reportern zu sprechen. Eine Handvoll Abgeordnete hatte die Nominierung McCarthys im Plenum erörtert, aber als Scalise die Nominierung in der Konferenz gewann, festigte sich die Entscheidung eines bestimmten Blocks, dies zu tun.

Für einige Abgeordnete beruhte die Entscheidung, bei Jordan zu bleiben, auf verschiedenen Plänen, die sicherstellen sollen, dass die Regierung bis zum 17. November finanziert ist, wenn eine kurzfristige Finanzierungsverlängerung ausläuft. Mehrere Abgeordnete, die an den Kandidatenforen in der vergangenen Woche teilnahmen, sagten, Jordan habe vorgeschlagen, ein Überbrückungsgesetz vorzulegen, das die Regierung sechs Monate lang auf dem derzeitigen Niveau finanziert.



Viele Abgeordnete der extremen Rechten sind jedoch vehement gegen ein kurzfristiges Haushaltsgesetz, weil es nur mit Unterstützung der Demokraten verabschiedet werden könnte - ein Grund für die Absetzung McCarthys. Sie befürworten aber auch einen Mechanismus, der ausgelöst würde, wenn die Regierung bis Anfang des Jahres auf dem derzeitigen Niveau finanziert wird. Eine sechsmonatige CR würde eine automatische Kürzung der Staatsausgaben um 1 Prozent im April auslösen, wenn der Kongress nicht in der Lage ist, seine Finanzierungsvorlagen zu verabschieden.



Der Abgeordnete Thomas Massie (R-Ky.), der die 1-Prozent-Kürzung vorgeschlagen hatte, die während der Debatte über die Schuldenobergrenze Anfang des Jahres Gesetz wurde, traf sich nach der geschlossenen Sitzung mit Scalise und sagte auf X, er habe Scalise persönlich wissen lassen, dass er meine Stimme im Plenum nicht habe, weil er keinen brauchbaren Plan zur Vermeidung eines Omnibusses formuliert habe.



Revolte der Republikaner führt zu Stillstand im Repräsentantenhaus

„Es ist für dieses republikanische Repräsentantenhaus sehr, sehr schwer zu regieren. Wir haben unglaublich knappe Abstimmungsmargen und, offen gesagt, einige Mitglieder, denen es schwer fällt, fast jede Woche für fast alles mit Ja zu stimmen“, sagte der Abgeordnete Dusty Johnson (R-S.D.). „Ich bin ein Pragmatiker. Ich verstehe einfach, dass ich in einer Verhandlung nie alles bekomme, was ich will. Es gibt viele Leute hier, die das nicht verstehen, und das macht es schwer zu regieren“.



Auf die Frage, ob dieser Stillstand die Fähigkeit der Republikaner im Repräsentantenhaus erschwert, bei den Wahlen im nächsten Jahr die Mehrheit zu behalten, wich Johnson aus und sagte: „Es wäre einfacher, wenn die Margen größer wären, und, offen gesagt, ich denke, es wäre einfacher in einem politischen Umfeld, in dem die Leute verstehen, dass Regieren ein gewisses Geben und Nehmen erfordert.“



Die Herausforderungen für Scalise und Jordan werden durch ihre Vergangenheit noch verschärft. Die Abgeordnete Nancy Mace (R-S.C.), die letzte Woche für die Absetzung von McCarthy gestimmt hatte, sagte, sie könne nicht für Scalise stimmen, weil sie am Dienstagabend erfahren habe, dass er während seiner Amtszeit als Abgeordneter in Louisiana auf einer Kundgebung für weiße Rassisten gesprochen habe.

Ein Berater von Scalise bestätigte zwar, dass er auf einer Veranstaltung sprach, die 2002 vom ehemaligen Ku-Klux-Klan-Führer David Duke gegründet wurde, bestritt aber, dass er wusste, dass die Veranstaltung mit Rassisten und Neonazis in Verbindung stand. „In Anbetracht dessen, was gerade in Israel passiert, kann ich niemanden unterstützen, der mit irgendetwas in Verbindung gebracht wird, das zu Spaltungen führt, egal ob es um Rasse oder Religion geht. Das ist für mich ein absolutes Tabu“, sagte sie.



Viele andere gemäßigte Republikaner haben ähnliche Bedenken über Scalises Vergangenheit geäußert. Aber sie haben nicht das Gleiche mit Jordan getan, der beschuldigt wurde, einen Vorwurf des sexuellen Missbrauchs zu ignorieren, den Ringer des Ohio State gegen einen Arzt erhoben hatten, als Jordan dort Trainer war.

Paul Kane, Theodoric Meyer und Mariana Alfaro haben zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Marianna Sotomayor berichtet für die Washington Post über das Repräsentantenhaus und konzentriert sich dabei vor allem auf die Führung der Demokraten und Republikaner. Sotomayor kam 2021 von NBC News zu The Post. Jacqueline Alemany ist Reporterin für Kongressuntersuchungen bei The Washington Post. Zuvor war sie Autorin von „The Early 202“, dem Flaggschiff der Post, das am frühen Morgen die wichtigsten Nachrichten für die zahlreichen Machtzentren des Landes liefert. Alemany ist auch als Gastredakteurin bei NBC News und MSNBC tätig. Leigh Ann Caldwell ist Mitautorin von The Washington Post‘s Early 202 und konzentriert sich auf den Kongress und die Politik. Außerdem ist sie Moderatorin bei Washington Post Live und führt Interviews mit hohem Nachrichtenwert. Bevor sie 2022 zu The Post kam, war Caldwell Korrespondentin bei NBC News, zuletzt als Mitglied der Kongressabteilung.

