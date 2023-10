McCarthy sagt ab - Repräsentantenhaus sucht neuen Sprecher

Von: Daniel Dillmann

Das US-Repräsentantenhaus ist weiter ohne Führung. Mehrere radikale Republikaner bringen sich in Stellung. Die nächste Abstimmung steht kurz bevor.

Washington DC - Kevin McCarthy steht nicht wieder zur Verfügung, wenn das US-Repräsentantenhaus einen neuen Sprecher wählt. Das teilte der ehemalige Fraktionschef der Republikaner in der Kongresskammer mit. Er habe seine Parteikollegen aufgefordert, ihn nicht zu nominieren, berichtete unter anderem der Nachrichtensender CNN. Gleichzeitig sagte McCarthy, er werde die Person unterstützen, auf die sich seine Fraktion einigen könnte.

Der 58-jährige Abgeordnete aus dem US-Bundesstaat Kalifornien war vergangene Woche als Sprecher und damit de facto Vorsitzender des Repräsentantenhauses der USA abgewählt worden. Sein Sturz war die Konsequenz einer Revolte radikaler Republikaner innerhalb der Fraktion. Letztendlich stimmten alle Demokraten und acht Abgeordnete der „Grand Old Party“ (GOP) für McCarthys historische Absetzung. Erstmals in der Geschichte der USA wurde ein Sprecher des US-Repräsentantenhauses durch eine Wahl abgesetzt.

Alle Republikaner, die für die Abwahl von Kevin McCarthy im Repräsentantenhaus stimmten

Andy Biggs (Arizona)

Ken Buck (Colorado)

Tim Burchett (Tennessee)

Eli Crane (Arizona)

Matt Gaetz (Florida)

Bob Good (Virginia)

Nancy Mace (South Carolina)

Matt Rosendale (Montana)

Am Dienstag (10. Oktober) fand das erste Treffen der republikanischen Fraktion im US-Repräsentantenhaus statt - hinter verschlossenen Türen. Dort sollte über mögliche Kandidaten diskutiert werden. Eine erste interne Abstimmung ist für Mittwoch geplant. Für die offizielle Abstimmung im Repräsentantenhaus unter allen Abgeordneten gibt es noch keinen Termin.

Bewerber für die Nachfolge von Kevin McCarthy an der Spitze des US-Repräsentantenhauses gibt es bereits. Der radikal rechte Republikaner Jim Jordan hat seinen Hut bereits in den Ring geworfen. Jordan ist ein enger Verbündeter von Donald Trump. Der frühere Präsident, der gerne wieder ins Weiße Haus einziehen will, hat sich bereits hinter die Kandidatur seines Vertrauten im US-Kongress gestellt. Bekannt wurde Jordan während der Corona-Pandemie und aufgrund seiner intensiven Auseinandersetzungen mit dem Immunologen und Pandemie-Experten Dr. Anthony Fauci.

Zwei Kandidaten wollen Sprecher des Repräsentantenhauses werden

Neben Jim Jordan hat auch Steve Scalise seine Kandidatur für das Amt des Sprechers angekündigt. Er gilt als gemäßigter Republikaner und erfahrener Politiker. Der 58-Jährige saß für den US-Bundesstaat Louisiana bereits im Senat und ist seit 2008 Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus. Als McCarthy 2022 zum Sprecher der Kongresskammer wurde, folgte Scalise ihm im Amt des Fraktionschefs nach. Er gilt laut New York Times als erbitterter Rivale McCarthys und tritt an, um die schwer zerstrittene Fraktion wieder zu vereinen.

Der Ex-Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, redet mit der Presse. Die Abgeordneten Jim Jordan (l.) und Steve Scalise hören zu. Beide wollen McCarthy an der Spitze der Kongresskammer beerben. © Rod Lamkey/imago

Doch ob Scalise das gelingt, ist äußerst fraglich. Um in das nach Präsident Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris drittwichtigste Amt in der US-Regierung gewählt zu werden, braucht es eine absolute Mehrheit unter den anwesenden Abgeordneten des Repräsentantenhauses. Die Republikaner haben nur eine sehr knappe Mehrheit in der Kammer, sodass eine Handvoll Abweichler reicht, um eine Kandidatur zu blockieren. Bei seiner Wahl im Januar hatte McCarthy erst im 15. Wahlgang eine solche Mehrheit hinter sich vereinigen können.

Angeführt werden die potenziellen Rebellen der Republikaner von Matt Gaetz. Er hatte auch für die Abwahl Kevin McCarthys gestimmt - im Gegensatz zu Jim Jordan.