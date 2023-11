Evangelikale wüten im US-„Abtreibungskrieg“ – mit Folgen für wichtige HIV-Hilfe?

Von: Foreign Policy

Teilen

Der republikanische Abgeordnete Chris Smith zählt zu den Kritikern des PEPFAR-Programms. (Archivbild) © Stefani Reynolds / CNP /MediaPunch via www.imago-images.de

Die US-Konservativen haben die Wiedergenehmigung von PEPFAR blockiert. Sie gefährden damit die Gesundheit von HIV-positiven Afrikanern.

In den USA tobt weiter ein Kulturkampf um das Thema Abtreibungen.

Der jüngste Streich der Konservativen und Evangelikalen könnte wichtige HIV-Hilfe für Afrika gefährden.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 1. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. - Der heftige Widerstand konservativer Abgeordneter lässt Zweifel an der Zukunft von PEPFAR aufkommen - hinter der Abkürzung verbirgt sich das erfolgreichste globale Gesundheitsprogramm der USA. Die Regierung von George W. Bush hatte es vor zwei Jahrzehnten zur Bekämpfung der HIV-Epidemie ins Leben gerufen.

Seit 2003 hat PEPFAR, der „President‘s Emergency Plan for AIDS Relief“ antiretrovirale Behandlungen für mehr als 20 Millionen Menschen in über 50 Ländern finanziert. Weltweit wurden etwa 110 Milliarden Dollar für Gesundheitsprojekte bereitgestellt. Doch die Entscheidung über die Finanzierung des nächsten Fünfjahreszyklus des Programms ist in die US-Abtreibungsdebatte verwickelt worden. Die Genehmigung für PEPFAR lief Ende September aus, der Kongress hatte dem Programm nicht zugestimmt.

Damit wird das Programm auf einen jährlichen statt auf einen fünfjährigen Zyklus umgestellt - und die Anforderung, dass 10 Prozent der PEPFAR-Mittel direkt an Waisen und andere von HIV betroffene Kinder gehen, wird gestrichen.

Republikaner grollen gegen Biden mit kruden Vorwürfen: HIV-Programm für Abtreibungen „gekapert“

Einige konservative Gruppen und republikanische Abgeordnete argumentieren, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden die Initiative „gekapert“ hat, um im Ausland „Abtreibung zu fördern“.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com

Die republikanischen Beschwerden über PEPFAR konzentrieren sich auf die Entscheidung der Regierung Biden aus dem Jahr 2021, die sogenannte Mexiko-City-Politik zu beenden, die Kritiker auch als „globale Knebelregel“ bezeichnen. Mit ihr stellte die US-Regierung die Finanzierung von Organisationen ein, die als Förderer der Abtreibung gelten. Viele Konservative fordern hingegen, dass PEPFAR der Mexico-City-Politik unterworfen werden sollte.

350 afrikanische Kirchenchefs hoffen auf US-Programm PEPFAR - keine Abtreibungsfälle bekannt

In einer Erklärung zitierte der Abgeordnete Chris Smith, Vorsitzender des Unterausschusses für globale Gesundheit im Repräsentantenhaus, einen Brief, den 131 afrikanischen Religionsführern und Gesetzgeber aus Ländern mit einigen der härtesten Abtreibungsgesetze, darunter Nigeria und Uganda, unterzeichneten. Smith zitierte aus dem Schreiben und forderte, PEPFAR solle „nicht dazu übergehen, spaltende Ideen und Praktiken zu fördern, die nicht mit denen Afrikas übereinstimmen“.

In Afrika gibt es allerdings keinen Konsens zur Einschränkung von PEPFAR. Im September forderten mehr als 350 afrikanische Kirchenführer die Wiederzulassung von PEPFAR. Sie schrieben, dass die Behauptungen, PEPFAR werde in Afrika zur Finanzierung oder Förderung der Abtreibung eingesetzt, „unbegründet und äußerst unglücklich“ seien und dass ihnen „kein solcher Fall bekannt“ sei.

Auch Hilfsorganisationen wie Aids-Relief in Tansania erhielten Gelder aus dem PEPFAR-Programm. (Archivbild) © imago stock&people/Zuma Wire

Afrikanische zivilgesellschaftliche Gruppen argumentieren, angesichts der restriktiven Abtreibungsgesetze in vielen afrikanischen Ländern sei die Wahrscheinlichkeit, dass PEPFAR-Gelder zur Finanzierung oder Förderung von Abtreibungen in diesen Staaten verwendet werden, gering bis nicht vorhanden.

HIV-Infektionen bei Kindern in Südafrika gingen drastisch zurück - doch Evangelikale lobbyieren

Etwa 35 Prozent der PEPFAR-Gelder in Uganda gehen an zivilgesellschaftliche Organisationen, von denen viele gläubig sind oder mit evangelikalen Einrichtungen in den USA verbunden sind. Die Region hat aufgrund ihrer strengen Gesetze eine der höchsten Raten an nicht genehmigten Abtreibungen auf der Straße weltweit. Die Lobbyarbeit evangelikaler Gruppen mit Sitz in den USA hat auch dazu geführt, dass der Zugang zu Kondomen eingeschränkt wurde, die Zahl der ungewollten Schwangerschaften gestiegen ist und die Gesundheitseinrichtungen laut einem Bericht des British Medical Journal aus dem Jahr 2021 nicht auf die Behandlung von Komplikationen bei Schwangerschaftsabbrüchen vorbereitet sind, was zu einer Zunahme der Todesfälle bei Müttern führt.

Im Jahr 2022 stellte die US-Regierung 618,2 Millionen Dollar für Gesundheitsprogramme in Nigeria bereit. Untersuchungen von Fòs Feminista, einer globalen Allianz, die sich für sexuelle und reproduktive Rechte einsetzt, zeigen, dass die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, Roe v. Wade aufzuheben, von lokalen Gesetzgebern in Kenia und Nigeria als Waffe eingesetzt wurde, um Reformen zu verhindern. Befragte in Nigeria erklärten gegenüber Fòs Feminista, dass die Änderung in den USA die Gegner von LGBT-Rechten und Frauenrechten im Land gestärkt habe.

Befürworter des PEPFAR-Programms weisen darauf hin, dass die Zahl der HIV-Infektionen bei Kindern in Südafrika drastisch zurückgegangen ist, was zum Teil auf die Finanzierung durch das Programm zurückzuführen ist. Südafrika hat mit etwa 13 Prozent der 62 Millionen Einwohner die weltweit größte Zahl an HIV-Infizierten. Diejenigen von ihnen, die von PEPFAR-Mitteln abhängig sind, fürchten, den Zugang zu Behandlungen zu verlieren.

US-Stopp für PEPFAR hätte Konsequenzen - HIV-Impfstoff in Entwicklung

Wichtig ist auch, dass ein 45-Millionen-Dollar-Projekt zur Entwicklung eines bahnbrechenden HIV-Impfstoffs auf erneute Bewilligung wartet. Das fünfjährige, von PEPFAR finanzierte Projekt unter der Leitung des südafrikanischen Medical Research Council arbeitet mit Wissenschaftlern aus acht afrikanischen Ländern, darunter Uganda und Nigeria, zusammen, um eine HIV-Impfstoffstudie auf der Grundlage der beiden in Afrika am häufigsten vorkommenden HIV-Typen durchzuführen.

„Betrachten Sie die Auswirkungen dieser Arbeit, die hier in Südafrika durchgeführt wird“, schrieb die stellvertretende Administratorin der US-Behörde für internationale Entwicklung, Paloma Adams-Allen. Ein unabhängiger Versuch mit einem präventiven HIV-Impfstoffkandidaten, bekannt als VIR-1388, begann vergangenen Monat in Südafrika und den Vereinigten Staaten.

Zur Autorin Nosmot Gbadamosi ist Multimedia-Journalistin und Autorin des wöchentlichen Africa Brief von Foreign Policy. Sie berichtet aus dem gesamten afrikanischen Kontinent über Menschenrechte, Umwelt und nachhaltige Entwicklung. Twitter (X): @nosmotg

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 1. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.