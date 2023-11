Eine Gewinnerin, viele Verlierer - so lief die dritte TV-Debatte der Republikaner

Teilen

Die Stimmung wird hitziger, die Angriffe persönlicher. Eine Bilanz der dritten TV-Debatte der Republikaner vor der US-Wahl 2024.

Miami - Die wichtigsten republikanischen Konkurrenten des ehemaligen Präsidenten Donald Trump griffen ihn in der dritten TV-Debatte am Mittwoch als politischen Verlierer an. Trump sei ein veränderter Mann und ein zerstreuter Anführer, der seine wichtigsten politischen Ziele als Präsident nicht umsetzen konnte.

Der härtere Ton, den drei der fünf Kandidaten auf der Bühne anschlugen, machte deutlich, dass für die verbleibenden Kandidaten der Republikaner für das Präsidentenamt immer mehr auf dem Spiel steht. Jedem von ihnen läuft die Zeit davon, um zu zeigen, dass sie Trumps Dominanz im Rennen herausfordern können, obwohl er sich weigert, auf der Debattenbühne zu erscheinen.

Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley bittet um eine Antwort, während Floridas Gouverneur Ron DeSantis während der republikanischen Präsidentschaftsdebatte im Adrienne Arsht Center for the Performing Arts in Miami am 8. November 2023 spricht. © Jonathan Newton/The Washington Post

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sagte in seiner ersten Antwort des Abends, dass Trump es nicht geschafft habe, die von ihm versprochene Grenzmauer zu bauen. Die Staatsverschuldung habe Trump zudem in die Höhe getrieben und die Republikanische Partei auf einen Pfad der Wahlniederlagen gebracht - einschließlich der Verluste vom Dienstag in Virginia, Pennsylvania und Ohio.

Ron DeSantis attackiert Trump bei TV-Debatte der Repblikaner

„Donald Trump ist ein ganz anderer Typ als 2016“, sagte DeSantis. „Er sagte, die Republikaner würden es leid sein, zu gewinnen. Nun, wir haben letzte Nacht gesehen - ich habe es satt, dass die Republikaner verlieren.“



Die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, griff Trump an, weil er seinen Ansatz in der Außenpolitik geändert habe und sich mit seinen eigenen rechtlichen Problemen und Beschwerden beschäftige. „Früher hatte er in Bezug auf die Ukraine und außenpolitische Themen Recht. Jetzt bekommt er weiche Knie und versucht, wieder freundlich zu sein“, sagte Haley. „Ich denke, wir müssen uns wieder darauf besinnen, dass wir nicht in der Vergangenheit leben können. Wir können nicht in anderen Schlagzeilen leben. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was Amerika stark und stolz machen wird.“

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, bezeichnete Trumps juristische Herausforderungen mit mehreren bevorstehenden Bundesprozessen als Disqualifikation für eine erneute Präsidentschaft. „Jemand, der die nächsten anderthalb Jahre seines Lebens damit verbringt, sich aus dem Gefängnis und aus Gerichtssälen herauszuhalten, kann weder diese Partei noch dieses Land führen“, sagte Christie.

Donald Trump macht während TV-Debatte Wahlkampf

Während die fünf Kandidaten auf der Debattenbühne gegeneinander antraten, sprach Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung etwa elf Meilen entfernt, in einem Fußballstadion in Hialeah, einer überwiegend kubanisch-amerikanischen Stadt nordwestlich von Miami.

Vorwahldebatten zur Hauptsendezeit, insbesondere eine, die 68 Tage vor den Vorwahlen in Iowa stattfindet, sind traditionell entscheidende Angelegenheiten. Aber Trumps Abwesenheit machte die Veranstaltung am Mittwoch zu einem zweitrangigen Wettbewerb um den zweiten Platz für die US-Wahl 2024 und die Bedeutung in den Augen der Wähler der Partei.

Hier sind einige weitere Höhepunkte des Abends:



Außenpolitik im Mittelpunkt, Meinungsverschiedenheiten über die Ukraine

Die fünf Kandidaten versuchten, einander zu übertreffen, indem sie ihre unerschütterliche Unterstützung für Israel und ihr aggressives Vorgehen gegen Hamas und Iran zum Ausdruck brachten. Doch in der Frage, wie sie den Ukraine-Krieg sollten, waren sie sich nicht einig.

US-Senator Tim Scott (R-S.C.) sagte, die Vereinigten Staaten hätten ein „nationales vitales Interesse an der Ukraine“ - aber er schwankte, als er gefragt wurde, ob er mehr militärische Mittel genehmigen würde. Vivek Ramaswamy nutzte diesen Moment, um zu argumentieren, dass die Befürworter der Ukraine von ihrer entschiedenen Unterstützung für die Ukraine abgewichen sind, und fügte hinzu, dass „die Ukraine kein Vorbild für Demokratie ist“. Der Unternehmer hatte bereits im Vorfeld gesagt, er lehne jegliche Unterstützung für Kiew ab.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Haley, die aggressivste Verfechterin einer robusten Machtprojektion der USA, wetterte gegen Ramaswamy, als sich die Frage der Finanzierung an sie wandte: „Ich sage Ihnen, [Russlands Wladimir] Putin und Präsident Xi [Jinping von China] gieren bei dem Gedanken, dass so jemand Präsident werden könnte.

Haley, die sich für die Hilfe für die Ukraine ausgesprochen hat, sagte, sie glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten „ihnen Geld geben sollten. Ich denke, wir sollten ihnen die Ausrüstung und die Munition geben, um zu gewinnen“.



DeSantis wiederholte seine Äußerungen zur Ukraine. Er werde keine US-Truppen in die Ukraine schicken und sei der Meinung, dass die europäischen Länder „einen Schritt nach vorne machen und ihren fairen Anteil leisten“ müssten. Außerdem glaube er, dass die Vereinigten Staaten sich mehr auf die Kommunistische Partei Chinas konzentrieren müssten.

Haley und DeSantis streiten bei TV-Debatte der Republikaner über China

Haley und DeSantis, die in der jüngsten Iowa-Umfrage von NBC News/Des Moines Register gleichauf auf dem zweiten Platz liegen, stritten sich wiederholt über ihre Bilanz als Gouverneure in Bezug auf China. In Anlehnung an Werbespots, die ihre Verbündeten in den ersten Bundesstaaten gegeneinander schalten, beschuldigten sie einander, als Gouverneure chinesische Unternehmen ins Land geholt zu haben.

DeSantis warf Haley vor, sie habe als Gouverneurin chinesische Unternehmen in South Carolina zugelassen und „dem chinesischen Botschafter einen Liebesbrief geschrieben, in dem sie ihm sagte, was für ein großartiger Freund sie seien.“ Haley sagte, DeSantis habe einem Unternehmen, das chinesische Flugzeuge herstellt, erlaubt, seine Ausbildungsstätten in der Nähe eines Marinestützpunktes zu erweitern. Er habe außerdem eine Wirtschaftsentwicklungsagentur geleitet, die Florida als „idealen Ort für chinesische Unternehmen“ bezeichnet habe, wobei er sich auf eine Website der Organisation bezog, die über Geschäftsmöglichkeiten in China informierte. DeSantis entgegnete, dass Florida das staatliche Programm, das diese Formulierung veröffentlichte, eingestellt habe.

Spaltung in der Abtreibungsfrage unter den Republikanern wird deutlich

Mehrere Kandidaten stimmten darin überein, dass die Partei ihre Argumente gegen die Abtreibung verbessern müsse, eine Position, die bei mehreren Wahlen am Dienstag schlecht abgeschnitten hatte. Aber sie waren sich uneinig darüber, wie sie dies tun sollten.



DeSantis warf seiner Partei vor, bei der Bekämpfung landesweiter Volksabstimmungen zum Schutz des Zugangs zur Abtreibung „auf dem falschen Fuß erwischt“ worden zu sein. „Ihr müsst das besser machen“, sagte er über seine Partei.



Das Teilnehmerfeld der dritten TV-Debatte der Republikaner

Vivek Ramaswamy: Tech-Unternehmer

Nikki Haley: Ehemalige Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen

Ron DeSantis: Gouverneur von Florida

Chris Christie: Ehemaliger Gouverneur von New Jersey

Tim Scott: Senator

Haley wiederholte ihren Standpunkt, dass ein nationales Verbot der 15-wöchigen Abtreibung in einem gespaltenen Kongress kaum eine Chance hat, verabschiedet zu werden. Sie sagte zwar, sie würde jedes Gesetz unterschreiben, das verabschiedet wird, forderte aber, sich auf einen Konsens zu konzentrieren, anstatt sich auf bestimmte Grenzen zu konzentrieren.



Diese Position rief Kritik von Scott hervor, der sie und DeSantis dafür kritisierte, dass sie sich nicht so deutlich für das Verbot ausgesprochen hatten wie er.



„Ich würde alles unterstützen, was durchkommt, weil dadurch mehr Babys gerettet und mehr Mütter unterstützt würden, aber man muss dem amerikanischen Volk gegenüber ehrlich sein“, sagte sie. „Lassen Sie uns die Menschen zusammenbringen und entscheiden, worauf wir uns einigen können.“



Christie bezeichnete den Schutz der Abtreibung in New Jersey als „moralisch verwerflich, aber das ist es, wofür die Menschen in unserem Staat gestimmt haben“, und sagte, dass dieses Thema den Staaten überlassen werden sollte.



Ramaswamy im Angriffsmodus - aber nicht gegen Donald Trump

Ramaswamy, der bei der ersten Debatte der Partei eine dominante Rolle gespielt hatte, aber in den Umfragen zurückgefallen war, versuchte eine Rückkehr in den Mittelpunkt des Geschehens, wobei er in fast alle Richtungen stichelte - außer gegen Trump selbst.



Zunächst forderte er die Vorsitzende des Nationalen Komitees der Republikaner, Ronna McDaniel, auf, nach den Verlusten der Republikaner am Dienstag zurückzutreten, und nannte die GOP „eine Partei der Verlierer“. Anschließend griff er das „korrupte Medien-Establishment“ an und forderte einen der Moderatoren der Debatte direkt auf, seine Frage zu beantworten, woraufhin er keine Antwort erhielt.



Den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nannte er einen „Komiker in Cargohosen“. Auf die Frage, wie er zu Israel stehe, schwenkte er um und rief Haley dazu auf, sich in die Aufsichtsräte großer Unternehmen zu setzen. Ramaswamy nannte Haley und DeSantis auch „Dick Cheney in Drei-Zoll-Absätzen“, eine Anspielung auf die hawkischen außenpolitischen Ansichten des ehemaligen Vizepräsidenten. (Haley korrigierte ihn und sagte, sie trage fünfzöllige Absätze, die sie auch zum Laufen trage.)

Später griff Ramaswamy Haleys Tochter an, weil sie auf TikTok gepostet hatte, obwohl Haley sich für ein Verbot der Social-Media-App ausgesprochen hatte. „Vivek, lass meine Tochter aus deiner Stimme heraus“, antwortete sie. „Du bist einfach nur Abschaum.“

Eine vierte republikanische Debatte wurde für den 6. Dezember in Tuscaloosa, Alabama, anberaumt, mit einer höheren Spenderschwelle, um sich zu qualifizieren, und einer Erhöhung der Umfrageanforderungen von 4 auf 6 Prozent.



Weitere Debatten werden vor den frühen Nominierungswettbewerben in Iowa und New Hampshire im nächsten Jahr erwartet, trotz der Einwände von Trump, der ihre Absage gefordert hat.

Zu den Autoren Michael Scherer ist ein politischer Reporter bei der Washington Post. Zuvor war er Leiter des Washingtoner Büros des Time Magazine, wo er auch als Korrespondent für das Weiße Haus tätig war. Bevor er zu Time kam, war er Washington-Korrespondent für Salon.com. Sabrina Rodriguez ist Reporterin für nationale Politik bei der Washington Post. Sie berichtet über die sich verändernde Demografie in den umkämpften Staaten und darüber, wie Kandidaten, Kampagnen und Interessengruppen versuchen, große und kleine Wählergruppen zu mobilisieren. Meryl Kornfield ist Redakteurin in der Politikredaktion der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 09. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.