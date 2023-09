Radikale Republikaner legen Repräsentantenhaus lahm

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, wird in seinem eigenen Block von einer kleinen Gruppe rechtsextremer Abgeordneter gelähmt. © Elizabeth Frantz/The Washington Post

Dank alter Regeln regiert eine kleine Gruppe radikaler Republikaner einen Teil der US-Regierung. Selbst die eigene Fraktion ist machtlos gegenüber diesem Treiben.

Washington – Die Gründerväter der USA entwarfen eine Verfassung, die die Rechte von Minderheiten stärkte. Sie hielt sich aber ausdrücklich von etwas fern, das im polnischen Parlament des 18. Jahrhunderts üblich war: Dort wurde oft der lateinische Satz „Sisto activitatem!“ (Ich beende die Tätigkeit!) ausgerufen. Damit konnte ein einzelner polnischer Abgeordnete das Ende der jeweiligen Sitzung erklären – und alle verabschiedeten Gesetze für nichtig erklären. Die daraus resultierende Lähmung der Gesetzgebung ermöglichte es den Armeen der Nachbarn, in das wehrlose Polen einzufallen und es zu zerstückeln.

USA: Radikale Gruppe von Republikanern lähmt den US-Kongress

Der heutige US-Kongress arbeitet nicht nach dem „liberum veto“, wie Gelehrte diese Tradition nannten. Aber die zunehmende Anhäufung von Macht durch eine kleine Gruppe von Republikanern hat dazu geführt, dass das Repräsentantenhaus fast vollständig dysfunktional ist. „Die Gründerväter, wie etwa Alexander Hamilton, hätten mit Entsetzen auf das geschaut, was heute geschieht“, sagte Daniel Ziblatt, Professor an der Harvard University und Spezialist für Demokratien. Er fügte hinzu: „Die Republikaner im Repräsentantenhaus spielen mit dem Feuer.“

Ziblatt und Steven Levitsky von der Harvard University haben gerade ihr Buch „Tyranny of the Minority“ veröffentlicht, in dem sie untersuchen, wie die amerikanische Demokratie durch obskure Regeln, Sitten und Traditionen im Kongress zunehmend von der Minderheitspartei diktiert wird.



Filibuster-Verfahren im Senat gab es schon

In den letzten zehn Jahren ist eine Fülle von Arbeiten zu diesem Thema erschienen, wobei der Schwerpunkt auf der Tradition des Filibuster-Verfahrens im Senat lag, durch das einige sehr populäre Gesetzesentwürfe verhindert werden konnten.



In den letzten zwei Wochen wurde jedoch eine ganz andere Ebene der Minderheitenregel eingeführt. Jeder Senator muss 40 Gleichgesinnte finden, um den Senat zu fesseln und 59 andere frustriert zurückzulassen. Im Repräsentantenhaus mit seiner knappen republikanischen Mehrheit sind die Regeln und Traditionen so verdreht worden, dass nur noch fünf Mitglieder – von 435 Bezirken – die Kammer kontrollieren und die Ergebnisse diktieren.

US-Repräsentantenhaus: Sprecher McCarthy steht machtlos den eigenen Reihen gegenüber

Kurz bevor sich das Repräsentantenhaus Ende Juli in die Sommerpause verabschiedete, zwang eine kleine Gruppe von etwa 15 rechtsextremen Konservativen den Sprecher Kevin McCarthy, die normalerweise einfache Aufgabe der Genehmigung von Mitteln für das Landwirtschaftsministerium zurückzuziehen. In der vergangenen Woche zwang dieselbe Gruppe die republikansischen Anführer, den Gesetzentwurf zur Finanzierung des Verteidigungsministeriums zurückzuziehen – ebenfalls ein Gesetz, das normalerweise leicht zu verabschieden ist.

Am Dienstag schlossen sich fünf Republikaner mit 209 Demokraten zusammen, um gegen die Regeln zu stimmen, die eine Debatte über das Verteidigungsgesetz vorsehen - gerade genug, um McCarthys Führungsteam eine demütigende Niederlage zuzufügen.



Es ist das zweite Mal innerhalb von vier Monaten, dass dieser kleine Block rechtsextremer Abgeordneter die Abstimmung über die Geschäftsordnung vereitelt hat, die zwar von entscheidender Bedeutung ist, bei der aber traditionell die Mehrheitspartei mit Ja und die Minderheit mit Nein stimmt. In diesem Jahrhundert ist nur eine einzige Abstimmung über die Geschäftsordnung gescheitert, und zwar vor mehr als zwei Jahrzehnten.



Darüber hinaus hat diese kleine Fraktion die Kontrolle über die breitere republikanische Agenda des Repräsentantenhauses an sich gerissen, indem sie drohte, jede künftige Regelabstimmung zu sabotieren, wenn die Gesetzgebung nicht genau nach dem Geschmack dieser winzigen Gruppe von Gesetzgebern ausgearbeitet wird.

All dies hat dazu geführt, dass McCarthy als Gesetzgeber machtlos ist, nicht einmal die grundlegendsten Gesetze verabschieden kann und auf einen Regierungsstillstand in zehn Tagen zusteuert, den er unbedingt vermeiden will.

„Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals eine Zeit gegeben hat, in der der Sprecherstand so schwach war. Wir alle wissen, was hier vor sich geht“, sagte der Abgeordnete Jim McGovern aus Massachusetts, ein 27-jähriger Veteran des Repräsentantenhauses und führender Demokrat im Geschäftsordnungsausschuss des Repräsentantenhauses.



Radikale wollen McCarthy aus dem Amt des Spreches im Repräsentantenhaus jagen

Neben der Drohung, Abstimmungen über die Geschäftsordnung zu blockieren, um Gesetze zu sabotieren, die als nicht ausreichend konservativ angesehen werden, drohen diese wenigen rechtsgerichteten Republikaner auch damit, noch obskurere Verfahrensanträge zu stellen, um McCarthy aus seinem Amt zu jagen.



Die vernünftigste Option für den Sprecher wäre normalerweise, mit den Demokraten zu verhandeln, die die Regierung offen halten wollen und ideologisch dazu neigen, einen funktionierenden Kongress zu haben.



„Sie könnten einen Gesetzentwurf vorlegen, der nicht nur eine Mehrheit, sondern wahrscheinlich eine deutliche Mehrheit erhalten würde“, sagte McGovern und bezog sich dabei speziell auf das Verteidigungsgesetz, aber auch allgemein auf die meisten anderen Gesetze.



Doch McCarthy hat seine Beziehungen zu den Demokraten schwer beschädigt, indem er zunächst die Schulden- und Haushaltsvereinbarung, die er im Mai mit Präsident Biden getroffen hatte, nicht einhielt und seine Stellvertreter anwies, mehr als 100 Milliarden Dollar aus den Budgets der Behörden zu streichen – obwohl er denen er zuvor zugestimmt hatte. In der vergangenen Woche erklärte McCarthy, dass er ein Amtsenthebungsverfahren wegen der Geschäfte von Bidens Sohn Hunter einleiten wolle, obwohl die Gesetzgeber noch keine direkten Beweise vorlegen konnten, die den Präsidenten mit diesen Aktivitäten in Verbindung bringen.

Um McCarthy bei Abstimmungen über Regeln zu helfen, würden die Demokraten Zugeständnisse verlangen. „Sehen Sie, wir sind keine billigen Freunde“, sagte McGovern. Weitere Zugeständnisse an die Demokraten würden McCarthys rechtsextreme Gegner dazu bewegen, einen Antrag auf Räumung des Plenarsaals zu stellen, ein Verfahren, das dafür bekannt ist, Redner mitten in ihrer Amtszeit aus dem Saal zu werfen.

Dieser Antrag wurde bisher nur ein einziges Mal gestellt, und zwar im Jahr 1910 von Parlamentspräsident Joe Cannon, der damit seine Macht demonstrieren wollte. Er bat einen Verbündeten, den Antrag formell zu stellen, und Cannon gewann dann mit fast 40 Stimmen.



Boehner hatte das gleiche Problem wie McCarthy

In den letzten zehn Jahren wurde dieser Antrag, der als Machtdemonstration gedacht war, auf den Kopf gestellt, um damit zu drohen, Sprecher zu entmachten, zuerst John A. Boehner (R-Ohio) und jetzt McCarthy. Boehner trat im Herbst 2015 zurück, anstatt seine Mitglieder zu zwingen, über seinen Verbleib im Parlament abzustimmen. Er sagte auch, er wolle sich nicht auf die Stimmen der Minderheit verlassen, um an der Macht zu bleiben.

Ziblatt und Levitsky, die auch den 2018 erschienenen Bestseller „How Democracies Die“ geschrieben haben, sehen all diese Machenschaften rund um Bräuche, die früher keine Grundlage hatten, als Teil der verfallenden Natur des Kongresses.

„Normalerweise denken wir, dass das Problem verfassungsrechtlicher Natur ist, aber ein Großteil der Minderheitenherrschaft in den USA beruht auf dem Missbrauch von Verfahrensregeln - dem Filibuster im Senat und dem, was heute im Repräsentantenhaus passiert“, sagte Ziblatt am Mittwoch.

Die Abtrünnigen, die dem Repräsentantenhaus ihren Willen aufzwingen wollen, haben versucht zu erklären, dass ihr eigentliches Ziel darin besteht, „offene Regeln“ zuzulassen, sodass eine unbegrenzte Anzahl von Änderungsanträgen eingereicht werden kann. Dies würde die Macht des Sprechers des Repräsentantenhauses und des Mehrheitsführers des Senats, die in den letzten Jahren eine übergroße Menge an Kontrolle erlangt haben, zerstreuen.

„Wenn wir ein wirklich offenes Verfahren haben, kann jedes Mitglied in allen 435 Bezirken des Landes gleichberechtigt mitreden und sich gleichberechtigt beteiligen“, sagte Matthew M. Rosendale (R-Mont), einer der fünf Abgeordneten, die das Verteidigungsgesetz blockiert haben, am Mittwoch.



Aber dieses Argument ist nicht stichhaltig, wenn man sich ihre Handlungen ansieht. Ja, sie verlangten von McCarthy die Zusage, die zwölf jährlichen Gesetzesentwürfe zur Regierungsfinanzierung während des Abstimmungsmarathons Anfang Januar in einem offenen Verfahren zu prüfen. Die Realität ist jedoch, dass diese rechtsextremen Gesetzgeber sich nur selbst stärken, indem sie dem Repräsentantenhaus die Prüfung von Gesetzen verweigern, wenn diese nicht ihren ideologischen Vorstellungen entsprechen.

Streit um Haushaltsschulden: Republikaner zwingen McCarthy zur Aufgabe von Biden-Kompromiss

Mit einer Mehrheit von 314:117 Stimmen haben sowohl die Republikaner als auch die Demokraten dem Schuldenabkommen zwischen Biden und McCarthy zugestimmt, das den Haushaltsrahmen für die nächsten zwei Jahre festlegt. Die kleine Fraktion der harten Rechten, insgesamt weniger als zwei Dutzend, zwang McCarthy stattdessen, die Haushaltspläne mit drastisch niedrigeren Zahlen zu schreiben. So viel zum Thema „gleiches Mitspracherecht“ und „gleiche Möglichkeiten“ für alle 435 Abgeordneten.

Diese Gesetzgeber verlangten die sogenannte reguläre Ordnung für die Ausgabenvorlagen, aber als die reguläre Ordnung eine Gesamthaushaltszahl hervorbrachte, die ihnen nicht gefiel, schalteten sie die reguläre Ordnung sowohl durch Drohungen mit Sabotage als auch durch tatsächliche Sabotage aus. Und nun, da die reguläre Ordnung nicht eingehalten wird, beschimpft diese extrem kleine Minderheit McCarthy, weil er sich nicht an die reguläre Ordnung hält.

In den letzten vier Jahren der Amtszeit der kalifornischen Abgeordneten Nancy Pelosi als Sprecherin hatten die Demokraten mit ihrer eigenen ideologischen Flanke zu kämpfen, aber sie haben nie eine Abstimmung über Verfahrensregeln verloren, und sie sah sich nie mit der Forderung konfrontiert, ihres Amtes enthoben zu werden.



„Weil wir keine Nihilisten hatten“, sagte der Abgeordnete Steny H. Hoyer (D-Md.), der 20 Jahre lang Pelosis Stellvertreter war. „Wir hatten keine Leute, die Anarchisten waren, oder Leute, die sich nicht um eine Regierung kümmerten, die im Namen des amerikanischen Volkes handelt, und die dachten, dass ihre Sache allen anderen überlegen sei, und deshalb sei der Rest verdammt.“

Zum Autor Paul Kane ist der leitende Kongresskorrespondent und Kolumnist der Washington Post. Seine Kolumne über den Kongress, @PKCapitol, erscheint unter der Woche und sonntags. Er arbeitet seit 2007 für die Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 21. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.