USA sagen Kiew im Ukraine-Krieg neues Hilfspaket zu

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt den US-Außenminister Antony Blinken am 6. September 2023. © Ukraine Presidency Office/Imago

Seit Beginn des Kriegs zählen die USA zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Außenminister Blinken kündigt weitere Hilfe an. Doch es gibt auch Kritik.

Kiew - Außenminister Antony Blinken sagte der Ukraine am Mittwoch während eines Besuchs in Kiew zusätzliche Hilfe in Höhe von 1 Milliarde Dollar zu, um die Unterstützung für das Land zu verstärken, dessen Militär nur schrittweise Fortschritte gegen die verschanzten russischen Streitkräfte macht und dessen Gesetzgeber eine Debatte über die künftige Finanzierung des Krieges beginnen.

Der US-Spitzendiplomat sagte, er habe vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der gerade von der Front zurückgekehrt war, Informationen über den Stand der Dinge auf dem Schlachtfeld erhalten und sei „sehr zuversichtlich, dass sich die Ukraine bei der Rückeroberung der besetzten Gebiete durchsetzen wird“.

Auf die Frage der Presse, worauf sich sein Optimismus gründet, griff Blinken auf eine Statistik zurück, die er seit Juli anführt und die besagt, dass die Ukraine etwa die Hälfte der Gebiete zurückerobert hat, die Russland seit Beginn seiner groß angelegten Invasion erobert hatte.

„Wir tun alles, was wir können, um die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive bestmöglich zu unterstützen“, sagte Blinken.



Blinken reiste in die Ukraine inmitten einer Flut von russischen Raketenangriffen - einige wurden von der Ukraine abgeschossen, andere nicht. Bei einem Raketenangriff auf einen Markt in der östlichen Stadt Kostiantynivka wurden nach Angaben der ukrainischen Behörden bei einem der tödlichsten Bombardements der letzten Monate mindestens 17 Menschen getötet und mindestens 32 verletzt.



Neues Militärpaket der USA für die Ukraine

Die zweitägige Reise ist der vierte Besuch Blinkens in der Ukraine seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 und der sechste seit seinem Amtsantritt. Die neuen US-Mittel in Höhe von 1 Milliarde Dollar umfassen unter anderem Luftabwehrkomponenten, 155-mm-Artilleriemunition, Panzerabwehrraketen, Flugnavigationssysteme und Munition mit abgereichertem Uran. Außerdem sind 100 Millionen Dollar zur Unterstützung des langfristigen militärischen Bedarfs der Ukraine und 300 Millionen Dollar für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in den neu befreiten Gebieten vorgesehen.



Selenskyj dankte Präsident Biden und dem Kongress für ihre „große Einigkeit“ bei der Unterstützung der Ukraine, wies aber auch darauf hin, dass dies eine „schwierige Zeit“ für sein Land sei.

Blinken, ein enger Vertrauter Bidens, gehört zu den entschiedensten Befürwortern der Ukraine innerhalb der Regierung. Er hat wiederholt Beamte im In- und Ausland dazu gedrängt, Kiew mit moderneren Waffen auszustatten und Forderungen nach einem mit Moskau ausgehandelten Waffenstillstand zu unterdrücken.

Seine Reise erfolgt weniger als einen Monat, nachdem Biden den Kongress aufgefordert hatte, mehr als 24 Milliarden Dollar an zusätzlicher Hilfe für die Ukraine bereitzustellen, da einige Umfragen zeigen, dass die Unterstützung der US-Öffentlichkeit für eine weitere Finanzierung abnimmt.

Blinken traf zunächst mit amerikanischen Diplomaten und Mitarbeitern in der US-Botschaft in Kiew zusammen. Anschließend legte er auf dem Berkovetske-Friedhof der Stadt einen Kranz zum Gedenken an die gefallenen ukrainischen Soldaten nieder.

Am Nachmittag kehrte er in die Botschaft zurück, wo er eine Diskussionsrunde mit Organisationen der Zivilgesellschaft zum Thema Korruptionsbekämpfung abhielt.



USA beobachten den Kampf der Ukraine gegen Korruption

Blinkens Veranstaltung zum Thema Korruptionsbekämpfung sollte signalisieren, dass die Regierung Biden das Fehlverhalten der Regierung ernst nimmt und gleichzeitig ihr Vertrauen in Selenskyj aufrechterhält, der am Sonntag seine Entscheidung bekannt gab, Verteidigungsminister Oleksii Resnikow durch Rustem Umjerow, den Leiter des staatlichen Vermögensfonds der Ukraine, zu ersetzen.

Resnikows Entlassung erfolgt inmitten einer Reihe von Korruptionskontroversen innerhalb des Verteidigungsministeriums im Zusammenhang mit der Bestechung von Rekrutierungsoffizieren und der Überbezahlung von Lebensmitteln und anderen militärischen Gütern. Resnikow wurde weder angeklagt noch direkt in einen der Skandale verwickelt, und in Kiew wird spekuliert, dass er einen anderen prominenten Posten erhalten wird, vielleicht als Botschafter im Vereinigten Königreich.

Selenskyj hat schon früher öffentlichkeitswirksame Schritte unternommen, um seine Entschlossenheit bei der Korruptionsbekämpfung vor der Ankunft prominenter internationaler Besucher zu demonstrieren, so auch im Februar vor einem hochrangigen Treffen mit führenden Vertretern der Europäischen Union in Kiew.

Stunden vor Blinkens Ankunft startete Russland einen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt, bei dem der Klang von Explosionen in der ganzen Stadt zu hören war. Der Leiter der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko, sagte, die russischen Streitkräfte hätten Marschflugkörper und möglicherweise auch ballistische Raketen abgefeuert, die jedoch alle von der Luftabwehr abgefangen worden seien.



Ukrainische Beamte sagten, dass die Region um den südlichen Hafen von Odessa, wo ein Großteil der ukrainischen Getreideexportinfrastruktur angesiedelt ist, ebenfalls Ziel des Angriffs am frühen Morgen war.



Der Raketenangriff in Kostjantyniwka war jedoch besonders verheerend und verdeutlicht die zivilen Opfer des Krieges.

„Wenn irgendjemand in der Welt immer noch versucht, mit irgendetwas Russischem umzugehen, bedeutet das, die Augen vor dieser Realität zu verschließen“, schrieb Selenskyj in einem Social-Media-Post, der ein Video des tödlichen Angriffs enthielt. „Die Dreistigkeit des Bösen. Die Unverfrorenheit des Bösen. Völlige Unmenschlichkeit.“

Am Mittwoch nutzte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow den Besuch Blinkens, um die russische Position zu wiederholen, dass die westliche Hilfe für die Ukraine sinnlos sei und durch die Verlängerung des Krieges nur noch mehr Tote verursache.



„Wir haben wiederholt Aussagen gehört, dass sie Kiew so lange helfen werden, wie es nötig ist“, sagte Peskow vor Journalisten in seinem täglichen Briefing. „Mit anderen Worten, sie werden die Ukraine weiterhin im Kriegszustand halten und diesen Krieg bis zum letzten Ukrainer führen, wobei sie keine Kosten scheuen.“



Blinken sagte gegenüber der Presse, die Ukraine habe etwas, was Russland nie haben werde - einen Grund, den Kampf fortzusetzen. „Die Ukrainer kämpfen für ihr eigenes Land, für ihre eigene Zukunft, für ihre eigene Freiheit. Die Russen tun das nicht“, sagte er.

Gegenoffensive der Ukraine wird in den USA kontrovers diskutiert

Blinken traf in der Hauptstadt ein, während die ukrainischen Truppen eine schwierige Offensive zur Rückeroberung der besetzten Gebiete im Süden des Landes starteten, wo sich die russischen Streitkräfte auf den Angriff vorbereiteten, indem sie stark befestigte Verteidigungsstellungen errichteten und große Gebiete verminten. Diese Hindernisse haben sich als äußerst gewaltig erwiesen.



Ein Hauptziel der Anfang Juni begonnenen Gegenoffensive ist es, nach Süden vorzudringen und Russlands „Landbrücke“ zur Krim zu unterbrechen, eine lebenswichtige Passage, die es dem Kreml ermöglicht, seine Invasionstruppen zu versorgen, und die einen schützenden Puffer für die besetzte Halbinsel bildet, die Russland 2014 illegal erobert und annektiert hat.

In diesem Jahr hat sich Russland bei der Verteidigung seines eroberten Gebiets besser geschlagen und der ukrainischen Seite viele Verluste zugefügt, während es selbst erhebliche Verluste hinnehmen musste.



Die Ukraine hat in den letzten Wochen einige Fortschritte gemacht und behauptet, die Kontrolle über das Dorf Robotyne übernommen zu haben. Die Operation verläuft jedoch schleppend, und gleichzeitig kämpfen die russischen Streitkräfte um die Rückeroberung besetzter Gebiete, die sie letztes Jahr im Nordosten verloren haben.



In den letzten Wochen sind die US-Geheimdienste zu der Einschätzung gelangt, dass Kiew ein zentrales Ziel der Offensive nicht erreichen wird: die Rückeroberung der südöstlichen Stadt Melitopol, eines wichtigen Transitknotens, den Moskau in die besetzte Regionalhauptstadt Saporischschja verwandelt hat, eine der vier ukrainischen Provinzen, die der russische Präsident Wladimir Putin - unrechtmäßig - als an Russland angegliedert erklärt hat.

Insgeheim sagen hochrangige US-Beamte, dass Kiew von den Vorgaben Washingtons abgewichen sei, eine große Masse an Streitkräften auf einen einzigen Durchbruchspunkt zu konzentrieren, anstatt entlang mehrerer Achsen vorzustoßen. Die Ukraine hat sich gegen Zweifel an ihrer Strategie für die Gegenoffensive gewehrt, indem sie darauf beharrte, den Krieg besser zu kennen, und darauf hinwies, dass sie Munition und keine Ratschläge brauche.



Blinken betont Fortschritte ukrainischer Gegenoffensive

Blinken hat jedoch stets versucht, eine positive Einschätzung der ukrainischen Bemühungen zu verbreiten, eine Botschaft, die er am Mittwoch beibehielt. „In der aktuellen Gegenoffensive sehen wir in den letzten Wochen echte Fortschritte“, sagte er.



Die US-Gesetzgeber werden Fortschritte sehen wollen, wenn sie einen zusätzlichen Finanzierungsantrag in Höhe von rund 40 Milliarden Dollar abwägen, den die Regierung Biden letzten Monat gestellt hat. Neben der Bereitstellung von 24 Milliarden Dollar an zusätzlicher Hilfe für Kiew umfasst der Antrag auch Mittel für die US-Katastrophenhilfe und die Grenzsicherung.



Einige Republikaner im Repräsentantenhaus wollen Teile des Antrags separat prüfen, da sie nur begrenztes Interesse daran haben, weiterhin mehr Geld für die Ukraine auszugeben. Der Minderheitenführer im Senat, Mitch McConnell (R-Ky.), forderte am Mittwoch die Republikaner auf, das Paket zu unterstützen.

„Es ist sicherlich nicht der richtige Zeitpunkt, um zu wackeln“, sagte McConnell. „Jetzt, wo die Ukraine ihre Souveränität tapfer verteidigt und Russlands Fähigkeit, die Nato zu bedrohen, schwindet, ist es nicht an der Zeit, nachzulassen. (...) Der Ukraine bei der Rückeroberung ihres Territoriums zu helfen, bedeutet, einen der größten strategischen Gegner Amerikas zu schwächen, ohne einen Schuss abzugeben.“

Rechte Abgeordnete in den USA wollen der Ukraine den Geldhahn zudrehen

Rechtsgerichtete GOP-Gesetzgeber wie Reps. Marjorie Taylor Greene (Ga.) und Matt Gaetz (Fla.) haben sich gegen weitere Hilfen für die Ukraine ausgesprochen und erklärt, der Konflikt sei nicht von zentraler Bedeutung für die Interessen der USA.

Seit Beginn des Krieges haben die Regierung Biden und der Kongress nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft mehr als 75 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern in die Ukraine geleitet.



In den letzten Monaten hat der Kreml wiederholt den Westen für die russische Invasion verantwortlich gemacht, die von einer Mehrheit in der UN-Generalversammlung verurteilt wurde. Gegen Putin liegt außerdem ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag wegen angeblicher Kriegsverbrechen vor.



Auf ihrer Reise nach Kiew hielten sich Blinkens Berater mit einer Gesamteinschätzung der Gegenoffensive zurück und erklärten, ein Grund für die Reise sei es gewesen, von ukrainischen Beamten etwas über den aktuellen Stand der Dinge zu erfahren. „Dazu werden wir später mehr sagen können“, sagte ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums zu Reportern, die den Minister begleiteten, wie aus einem Protokoll des Gesprächs hervorgeht.



Ein weiterer Grund für die Reise sei das bevorstehende Treffen der Staats- und Regierungschefs bei der UN-Generalversammlung in New York in diesem Monat, sagten Blinkens Mitarbeiter.



„Die Ukrainer haben in New York die wichtige Aufgabe, ihren Verbündeten und Partnern auf der ganzen Welt zu erklären, was vor sich geht und dass sie weiterhin Unterstützung brauchen“, sagte der hohe Beamte. „Es ist wichtig, dass wir diese globalen Bemühungen um Unterstützung weiterhin anführen. Daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu beraten und abzustimmen, bevor wir nach New York kommen.“



