Regierung warnt Angestellte: Shutdown in den USA steht kurz bevor

Die US-Regierung bereitet sich vor. Schon am Sonntag könnten die USA zahlungsfähig werden. Noch gibt es Hoffnung auf eine Lösung in letzter Sekunde.

Washington DC - Die US-Regierung hat am Donnerstag die Bundesbediensteten davon in Kenntnis gesetzt, dass ein Shutdown in den USA unmittelbar bevorzustehen scheint. Grund ist eine von den Republikanern verursachte Patt-Situation auf dem Capitol Hill, die die Biden-Administration gezwungen hat, den formalen, methodischen Prozess der Vorbereitung eines Großteils von Washington auf einen Stillstand zu beginnen.

Die neuen Warnungen unterstrichen die wachsende Wahrscheinlichkeit, dass Millionen von Angestellten und Militärangehörige in nur drei Tagen keine Gehälter mehr erhalten könnten. Aktuell laufen die Gespräche auf dem Capitol Hill, um eine lang ersehnte Einigung in letzter Minute zu erzielen, die die Finanzierung des Bundes über den 30. September hinaus verlängert.

Bundesbeamte versuchen fieberhaft, Shutdown noch zu verhindern

Überall in der Regierung entstaubten Bundesbeamte die komplizierten Pläne, die dazu beitragen, die ausufernde Bürokratie auf ihre wichtigsten Funktionen zu reduzieren. Sie bereiteten sich auf erhebliche Störungen vor, vor allem, wenn der Shutdown wochenlang anhält, was die schwache US-Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen und gleichzeitig viele der Dienstleistungen erschweren könnte, auf die sich Millionen von Amerikanern und Unternehmen verlassen.

Einige Bundesprogramme, darunter die Sozialversicherung und die Postzustellung, wären nicht betroffen, da sie außerhalb des jährlichen Bewilligungsverfahrens auf dem Capitol Hill finanziert werden. Viele andere Regierungsprogramme wären jedoch unzugänglich, wenn die Mittel bereits an diesem Wochenende auslaufen - was zur Schließung von Parks und Passämtern führen könnte, und schließlich zu noch besorgniserregenderen Unterbrechungen bei der staatlichen Wohnungs-, Lebensmittel- und Gesundheitshilfe für die Armen.



Angestellte des Bundes in den USA erhalten Nachricht über mögliche Ausfälle

Die rund 2 Millionen Bundesbediensteten und die etwa 1,3 Millionen Soldaten im aktiven Dienst sind die Leidtragenden. Am Donnerstagmorgen erhielten viele von ihnen zum ersten Mal die offizielle Nachricht über einen möglichen Ausfall der Finanzierung, wodurch ihre Bezüge gestrichen würden, solange der Kongress keine Einigung erzielt - obwohl sie nach Beendigung des Stillstands eine Nachzahlung erhalten würden.



Einige dieser Zivilangestellten werden beurlaubt und nach Hause geschickt, ohne ein klares Datum für ihre Rückkehr zu haben, während andere gezwungen sein werden, trotzdem zur Arbeit zu erscheinen. Diese Mitarbeiter erfüllen dringende Aufgaben im Zusammenhang mit der öffentlichen und nationalen Sicherheit - eine Kategorie, zu der auch Gepäckkontrollbeamte an Flughäfen, Katastrophenhelfer und mehr als 19.000 Grenzschutzbeamte gehören, auch wenn einige Republikaner eine härtere Anti-Einwanderungspolitik fordern.



Shutdown in den USA würde auch Militär betreffen

Auch von den Angehörigen des Militärs wird erwartet, dass sie ihre Posten bei einem Shutdown ohne Bezahlung besetzen, was für das Verteidigungsministerium ein „Worst-Case-Szenario“ bedeuten würde, sagte Sabrina Singh, die stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon. Mit jedem Tag, an dem der Kongress nicht handelt, werden die Rechnungen für die Truppen, die weiterhin Lebensmittel einkaufen, ihre Miete bezahlen und andere finanzielle Bedürfnisse erfüllen müssen, immer höher“, so Singh: „Wir sollten wirklich nicht in dieser Lage sein.“

Außenansicht des US-Kapitolgebäudes in Washington, D.C. (Symbolbild).

Michael Linden, ein ehemaliger Spitzenbeamter im Büro für Verwaltung und Haushalt des Weißen Hauses, sagte, die Ankündigungen spiegelten eine harte politische Realität wider: Im Gegensatz zu früheren Ausgabenschlachten, die in der elften Stunde zu einer Einigung führten, sind die Chancen für einen Stillstand viel höher. „Wenn man 48 Stunden vor einem möglichen Shutdown steht, aber es sehr klar ist, dass eine Einigung auf dem Weg ist, dann wird man das vielleicht nicht tun“, sagte er. „Aber wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie den Behörden sagen, dass sie ihre Teams informieren sollen, damit die Leute anfangen können zu planen.

Rechtsextreme Republikaner blockieren Einigung im US-Kongress

Auf dem Capitol Hill blieb eine rasche Lösung in dieser Woche äußerst unwahrscheinlich, selbst als der Senat sich darauf vorbereitete, einen überparteilichen Gesetzentwurf zu verabschieden, der die Bundesausgaben bis November aufrechterhalten würde. Es blieb unklar, ob die Maßnahme überhaupt im Repräsentantenhaus zur Abstimmung kommen würde, wo die rechtsextremen Republikaner - mit Unterstützung des Sprechers des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy (R-Calif.) - jede kurzfristige Finanzierungsvereinbarung ablehnen, die nicht ihren konservativen politischen Forderungen entspricht.

Ein erstes ermutigendes Zeichen war jedoch, dass einige Demokraten und Republikaner im Senat am Donnerstag über einen möglichen Kompromiss diskutierten: eine Überbrückungsfinanzierung, bekannt als „Continuing Resolution“, die eine neue Geldsumme zur Verbesserung der Durchsetzung an der Grenze zwischen den USA und Mexiko beinhaltet. McCarthy erklärte unterdessen gegenüber den Republikanern, dass er immer noch hoffe, am Freitag über einen alternativen Gesetzentwurf zur kurzfristigen Finanzierung abstimmen zu können, der die Staatsausgaben in einer Weise kürzt, die Joe Biden und andere Demokraten als inakzeptabel ansehen.

Joe Bidens Administration bereitet sich auf Shutdown vor

In der Zwischenzeit hat die Biden-Administration auf einen Shutdown hingearbeitet und die Behörden angewiesen, ihre Pläne zu aktualisieren, wie sie ohne Finanzierung vorgehen würden. Eine Behörde nach der anderen warnte am Donnerstag erneut vor den sich schnell abzeichnenden Folgen. Man könne gezwungen werden, einige Lebensmittel- und Wasserinspektionen einzustellen, die Nahrungsmittelhilfe für Millionen armer Familien zu kürzen, die Forschung zu Krebs und anderen neu auftretenden Gesundheitsproblemen einzustellen und die Bereitstellung von Geldern für Florida, Puerto Rico und andere Gemeinden, die noch immer von großen Naturkatastrophen betroffen sind, zu verzögern.

Einige Behörden haben bereits angedeutet, dass sie auch mit ernsthaften operativen Problemen konfrontiert werden könnten, wenn sie während des Stillstands nur mit einem Bruchteil ihres üblichen Personals arbeiten müssen. So teilte das Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung seinen Mitarbeitern am Donnerstag mit, dass es über genügend Mittel verfügt, um den Betrieb bis etwa eine Woche nach dem Stillstand aufrechtzuerhalten. Die Behörde hat jedoch angedeutet, dass ein langfristiger Stillstand problematisch sein könnte, da sie dann gezwungen wäre, 82 Prozent ihrer Mitarbeiter zu entlassen.



Bei der IRS wird erwartet, dass etwa zwei Drittel der Belegschaft nach Hause geschickt werden, so dass die Telefonleitungen unbeantwortet bleiben und Hunderte von Beratungsstellen für Steuerzahler landesweit nicht erreichbar sind, teilte die Behörde am Donnerstag mit.



Shutdown könnte sich auch auf Ukraine-Hilfen auswirken

Während das militärische Personal auch bei einem Shutdown seinen Dienst tun würde, würden viele ihrer zivilen Kollegen voraussichtlich beurlaubt, sagte Singh den Reportern bei der täglichen Pressekonferenz des Pentagons. Zu den betroffenen Arbeitnehmern gehören wahrscheinlich auch die Englischlehrer des Verteidigungsministeriums, deren Dienste notwendig sind, damit das Militär sein Programm zur Ausbildung ukrainischer Soldaten für den Flug von F-16-Jets fortsetzen kann. „Es könnte auf jeden Fall Auswirkungen geben“, sagte Singh.

Es wird erwartet, dass sich die Unterbrechungen im Laufe der Zeit ausweiten und verschlimmern und möglicherweise sogar Programme beeinträchtigen, die auf übrig gebliebene Bundesmittel angewiesen sind, um weiterarbeiten zu können. Dazu gehören Bundeshilfsinitiativen zur Subventionierung der Kinderbetreuung, finanzielle Unterstützung für Hochschulen und der Zugang zu gesunden Lebensmitteln, deren schwindende Reserven allmählich erschöpft wären, sodass einkommensschwächere Amerikaner in eine Zwangslage geraten würden.

Zu allem Überfluss schienen die Gesetzgeber am Donnerstag kurz davor zu stehen, eine zweite Frist zu verpassen: Das Gesetz, das die Grundlage für die Federal Aviation Administration bildet, muss bis zum 30. September erneuert werden. Dieses Missgeschick drohte, zusätzlich zu den fehlenden Finanzmitteln, die Flugzeuginspektoren, Fluglotsen und Sicherheitskräfte zu belasten, die das nationale Flugverkehrssystem betreuen. Und das genau zu einer Zeit, in der die Amerikaner bereits mit hohen Ticketpreisen und langen Verspätungen am Flughafen konfrontiert sind.

„Ich möchte, dass Sie sich den Druck vorstellen, unter dem ein Fluglotse jedes Mal steht, wenn er seine Position am Arbeitsplatz einnimmt“, sagte Verkehrsminister Pete Buttigieg am Mittwoch. „Und dann stellen Sie sich den zusätzlichen Stress vor, der entsteht, wenn Sie aus einem Haushalt mit einer Familie kommen, die nicht mehr auf diesen Gehaltsscheck zählen kann.“



Shutdown in den USA gab es zuletzt unter Donald Trump

Einige dieser Beschäftigten haben während des letzten großen Shutdowns, einer 34-tägigen Unterbrechung ab 2018 unter Präsident Donald Trump, einfach die Arbeit niedergelegt. Von der Schließung, die nur einige Bundesbehörden betraf, waren laut dem Congressional Budget Office mehr als 800.000 Beschäftigte betroffen, von denen damals etwa 38 Prozent beurlaubt wurden. Eine erneute mögliche Schließung könnte für diese Beschäftigten, die in einer Zeit, in der die Preise für Mieten, Lebensmittel und andere Güter weiterhin hoch sind, Lohneinbußen hinnehmen müssen, erneut eine große Härte bedeuten.



Wie lange sie unbezahlt bleiben und wie viele Schecks sie möglicherweise nicht erhalten, hängt von ihrem genauen zweiwöchigen Gehaltsrhythmus und der Dauer eines eventuellen Ausfalls von Bundesmitteln ab. Die finanziellen Probleme könnten für Auftragnehmer, die für Washington tätig sind, noch ausgeprägter sein, da ihnen im Falle eines Stillstands keine Bezahlung garantiert wird.



Aber das Versprechen einer zukünftigen Rückerstattung könnte den Arbeitnehmern, die mit der Ungewissheit konfrontiert sind: „Werde ich diesen verlorenen Gehaltsscheck jemals ausgleichen können?“, wenig Trost spenden, sagte der demokratische Abgeordnete Gerald E. Connolly, in dessen Bezirk in Virginia eine beträchtliche Anzahl von Regierungsangestellten tätig ist. „Die natürliche Reaktion der meisten Menschen ist, sich zurückzuziehen“, sagte er, da diese Familien versuchen, Geld zu sparen. „Ein Shutdown hat einen enormen Welleneffekt, der sich auf die gesamte Wirtschaft auswirkt.“

Ian Duncan und Karen DeYoung haben zu diesem Bericht beigetragen.

