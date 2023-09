US-Shutdown rückt näher – Republikaner stellen sich quer

Erneut tobt in den USA ein Kampf über den Haushalt. Ein sogenannter Shutdown droht. Welche Rollen spielen die Republikaner dabei?

Washington, D.C. – Ein Regierungsstillstand an diesem Wochenende wird immer wahrscheinlicher, da die Republikaner im Repräsentantenhaus am Mittwoch (27. September) angedeutet haben, dass sie einen überparteilichen Plan des Senats zur Finanzierung der Regierung über das Wochenende hinaus nicht in Betracht ziehen werden.

Angesichts des Pattes im Kongress hat das Weiße Haus (Office of Management and Budget) die Bundesbehörden am Mittwoch angewiesen, ihre Mitarbeiter über den Stand der Finanzierung der Regierung zu informieren, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber der Washington Post. Diese Aktualisierungen werden am Donnerstagmorgen im Rahmen des obligatorischen Notfallprozesses der Regierung erfolgen.

Shutdown in den USA? Biden warnt vor „katastrophalem“ Stillstand

Die Behörden werden im Laufe dieser Woche damit beginnen, ihre Mitarbeiter darüber zu informieren, ob sie beurlaubt werden, aber es ist unklar, wann genau. Hochrangige Beamte in der gesamten Bundesregierung haben bereits damit begonnen, darüber zu diskutieren, wer von der Arbeitsbefreiung betroffen sein wird und wer weiterhin ohne Bezahlung arbeiten wird, sagte einer der Personen.



Auf dem Capitol Hill arbeiten die beiden Kammern auf unterschiedlichen Wegen an der Verlängerung der Regierungsfinanzierung, die am Sonntag um 12.01 Uhr ausläuft. Der Senat arbeitete am Mittwoch an einem Gesetzesentwurf, der die Finanzierung auf dem derzeitigen Niveau bis Mitte November fortsetzen soll und der auch einen Teil der von Präsident Joe Biden geforderten Milliarden Dollar für die US-Hilfe an die Ukraine und für die Hilfe bei Naturkatastrophen bereitstellen würde. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy (Republikaner, Kalifornien), lehnte diese Maßnahme jedoch ab und teilte seiner Konferenz in einer geschlossenen Sitzung am Mittwochmorgen mit, dass er den Gesetzentwurf des Senats in seiner derzeitigen Form nicht zur Abstimmung stellen werde.

Zwischen dem Repräsentantenhaus und dem Senat sind offenbar keine Gespräche über ein kurzfristiges Ausgabengesetz im Gange, auf das sich beide Kammern einigen können. Stattdessen wird jede Kammer versuchen, ihr eigenes Gesetz zu verabschieden und die andere Kammer auffordern, es anzunehmen oder abzulehnen.

Biden sagte, ein Stillstand wäre „katastrophal“.



„Wir haben eine Abmachung getroffen“, sagte Biden am Mittwochabend bei einer Spendenaktion der Demokraten in San Francisco und bezog sich dabei auf eine Vereinbarung mit McCarthy vom Juni, die Schuldenobergrenze auszusetzen und die Bundesausgaben für dieses Jahr zu begrenzen. „Jetzt kommen sie daher und sagen, dass wir es nicht so gemeint haben.“

McCarthy hat in dieser Woche in privaten Gesprächen damit begonnen, alternative Pläne für das von der GOP kontrollierte Repräsentantenhaus zu entwerfen, um den parteiübergreifenden Fortschritten des von den Demokraten kontrollierten Senats entgegenzuwirken. Der Sprecher schlug vor, die kurzfristige Gesetzesvorlage des Senats zu nehmen, sie um die von den Republikanern abgelehnten Bestimmungen zu bereinigen - einschließlich der Nothilfe für die Ukraine und die Opfer von Katastrophen im Inland - und dann ein vom Repräsentantenhaus verabschiedetes Gesetz zur Grenzsicherung daran zu heften und es an den Senat zurückzuschicken.



Unabhängig davon haben McCarthy und seine Verbündeten ihre Kollegen weiterhin dazu ermutigt, am Freitag ein kurzfristiges Haushaltsgesetz zu verabschieden, das als „Continuing Resolution“ (CR) bezeichnet wird und Mittel für die Grenzsicherung vorsieht - ein Signal des Trotzes an den Senat. Wie lange die CR genau dauern würde, ist noch offen, aber die Konturen folgen weitgehend der Vereinbarung, die letzte Woche vom pragmatischen Main Street Caucus und dem Freedom Caucus getroffen wurde. Das würde bedeuten, dass die Ausgaben für die meisten Bundesbehörden um etwa 8 Prozent gekürzt würden, die Ausgaben für das Militär und die Veteranen jedoch unangetastet blieben.



US-Shutdown droht: Blockade sorgt für Unmut auch bei Republikanern

Im Falle eines Regierungsstillstands würden die führenden Politiker der GOP im Repräsentantenhaus versuchen, einwöchige kurzfristige Finanzierungsmaßnahmen zu verabschieden, die die Bundesausgaben gegenüber dem derzeitigen Stand erheblich kürzen würden. Die GOP würde versuchen, eine nach der anderen an den Senat zu schicken und die Demokraten im Oberhaus herausfordern, sie abzulehnen. In der Zwischenzeit würde das Repräsentantenhaus weiter an den Bewilligungsgesetzen arbeiten, den längerfristigen Maßnahmen, mit denen die Bundesbehörden und -programme für ein ganzes Haushaltsjahr finanziert werden.

Der GOP im Repräsentantenhaus könnten jedoch die Stimmen fehlen, um kurzfristige Gesetzentwürfe zu verabschieden, und umstrittene Bestimmungen und Änderungsanträge in den jährlichen Bewilligungsgesetzen könnten McCarthy dazu zwingen, auch diese aus dem Plenum zurückzuhalten.



„Das wird einen Unterschied machen, wenn wir diese Woche auf die Ziellinie zugehen“, sagte der Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses, Tom Emmer (R., Minnesota), am Mittwoch. „Aber das ist nicht die Ziellinie, denn wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch mehr [Bewilligungsvorlagen] haben. Und während der Prozess voranschreitet, wird jeder angehört werden. Wir werden sehen, was passiert.“

Der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy (R-Calif.), flankiert von anderen Republikanern, spricht am Dienstag vor dem Repräsentantenhaus zu Journalisten. © Tom Brenner/The Washington Post

Die Blockade zwischen den beiden Kammern schien sogar die Republikaner im Senat zu verärgern, von denen einige in den vergangenen Jahren gegen den Stillstand der Regierung gekämpft und die politischen Konsequenzen daraus gezogen haben.

„Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass, wenn wir die Regierung schließen, für diejenigen von uns, die sich Sorgen um die Grenze machen und wollen, dass sie verbessert wird, die Grenzpatrouille und die Agenten der Einwanderungs- und Zollbehörde weiterhin umsonst arbeiten müssen“, sagte der Minderheitenführer im Senat, Mitch McConnell (R., Kentucky), am Mittwoch. „Der Senat und das Repräsentantenhaus sind sehr unterschiedlich, wie Sie wissen, und ich denke, dass wir im Senat weiterhin versuchen werden, eine Einigung zu erzielen, sie auf einer überparteilichen Basis zu verabschieden und hoffentlich die Regierung offen zu halten.

„Siebenundsiebzig Prozent der Amerikaner sind der Meinung, dass wir die Regierung nicht schließen sollten“, fügte Senatorin Shelley Moore Capito (West Virginia), stellvertretende Vorsitzende der GOP-Konferenz, hinzu und bezog sich dabei auf die Ergebnisse einer Umfrage vom August. „Und ich gehöre zu diesen 77 Prozent“.

Biden und McCarthy hatten sich im Juni auf eine Vereinbarung geeinigt, die dieses Hin und Her abwenden sollte. Bei diesen Gesprächen erklärten sich die Republikaner bereit, das Schuldenlimit - den Betrag, den sich die Bundesregierung leihen kann, um zuvor genehmigte Ausgaben zu bezahlen - im Gegenzug für eine Begrenzung der Ausgaben für andere Zwecke als die Verteidigung im Jahr 2024 auf etwa 1,6 Billionen Dollar auszusetzen. Unter Berücksichtigung der Inflation wäre dies eine Kürzung gegenüber dem derzeitigen Ausgabenniveau.



Die rechtsextremen Mitglieder von McCarthys Konferenz haben jedoch ein niedrigeres Ausgabenniveau gefordert und gedroht, McCarthy aus dem Amt des Parlamentspräsidenten zu werfen, wenn er dem nicht nachkommt. Anstatt zu versuchen, ein kurzfristiges Gesetz zur Finanzierung der Regierung mit den Stimmen der Demokraten zu verabschieden, hat McCarthy versucht, mehr Zugeständnisse zu erreichen, indem er die im Mai erzielte Einigung aufgegeben hat.



„Die republikanische Mehrheit ist dabei, das Muskelgedächtnis des Kongresses umzuschreiben“, sagte der Abgeordnete Michael Cloud (R., Texas), Mitglied des Haushaltsausschusses, am Mittwoch.

Die Demokraten im Senat hielten den Druck auf die GOP aufrecht.



„Sprecher McCarthy, der einzige Weg - der einzige Weg - aus dem Stillstand ist die Überparteilichkeit“, sagte Senatsmehrheitsführer Charles E. Schumer (D-N.Y.) am Mittwoch in einer Rede. „Und wenn Sie sich ständig an das halten, was die harte Rechte will, streben Sie einen Shutdown an. Sie wollen es, Sie wissen es, Sie können es verhindern. Arbeiten Sie überparteilich, wie wir es im Senat tun, und wir können Schaden von Millionen Amerikanern abwenden.“



Das Repräsentantenhaus debattierte am Mittwoch über Gesetze, die Teile der Regierung für das gesamte Haushaltsjahr 2024 abdecken würden. Während die Gesetzentwürfe zur Finanzierung des Pentagons und des Ministeriums für Innere Sicherheit für ein ganzes Jahr genügend Unterstützung erhalten dürften, erwägen die führenden Politiker bereits, die Gesetzentwürfe zur Finanzierung des Landwirtschafts- und des Außenministeriums aufgrund politischer Differenzen innerhalb der GOP des Repräsentantenhauses nicht zur Abstimmung zu stellen.



Vor allem gefährdete Republikaner, die Bezirke vertreten, die Biden 2020 gewonnen hat, sind nach wie vor gegen strenge Bestimmungen im Landwirtschaftsgesetz, die den Zugang zu medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen einschränken würden. Der Abgeordnete Marcus J. Molinaro (R., New York) sagte, es gebe eine „allgemeine Besorgnis“ unter „einer Reihe“ von Republikanern, die das Gesetz nicht unterstützen können.

Die republikanische Führung des Repräsentantenhauses setzt darauf, dass diese Gesetzentwürfe als Zeichen des guten Willens verabschiedet werden, um die hartgesottenen Rechten zu überzeugen, die kurzfristige Finanzierungsmaßnahmen ablehnen. Einige von ihnen - genug, um eine kurzfristige Finanzierungsvorlage bei einer Abstimmung auf der Parteilinie zu vereiteln - haben gesagt, dass sie niemals eine befristete Ausgabenverlängerung unterstützen würden, was einen Stillstand fast schon garantieren würde.



Haushaltsstreit in den USA: „Müssen uns auf einen kurzfristigen Stillstand einstellen“

Der Senat debattierte über sein eigenes Gesetz zur kurzfristigen Finanzierung, das am Dienstagabend eine verfahrenstechnische Hürde problemlos überwand. Aber auch hier gab es Einwände der GOP, da Senator Rand Paul (Kentucky) drohte, die Verabschiedung des Gesetzes zu verzögern, weil er gegen weitere Hilfslieferungen an die Ukraine ist.

Paul und andere GOP-Abweichler im Senat, darunter Rick Scott (Florida), könnten die Zeit nutzen, um die Schlussabstimmung des Senats über das Finanzierungsgesetz bis Sonntag oder Montag hinauszuzögern - und damit über den Stichtag für die Schließung des Parlaments hinaus. Führende Politiker beider Parteien verhandelten über Vereinbarungen, die Abstimmungen über eine kleine Anzahl von Änderungsanträgen im Austausch für einen schnelleren Weg zur Verabschiedung zu ermöglichen.



„Ich hoffe, dass sich kühlere Köpfe durchsetzen werden, aber zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir uns auf einen kurzfristigen Stillstand einstellen“, sagte Senator Mike Rounds (R., South Dakota) am Dienstag.

Das Haushaltsbüro des Weißen Hauses erklärte in einer Stellungnahme, dass das Repräsentantenhaus handeln müsse.



„Es liegt an den Republikanern im Repräsentantenhaus, ihre Arbeit zu tun und einen unnötigen Regierungsstillstand zu verhindern, der unserer Wirtschaft, unseren Gemeinden und unserer nationalen Sicherheit schaden würde“, heißt es in der Erklärung. „In der Zwischenzeit erfordert eine umsichtige Planung, dass die Regierung für die Möglichkeit eines Ausfalls der Finanzierung plant“.

Der Gesetzesentwurf des Senats, der von 28 Republikanern sowie allen anwesenden Demokraten unterstützt wurde, würde die Finanzierung der Bundesregierung auf dem derzeitigen Niveau bis zum 17. November verlängern und beinhaltet 6,2 Milliarden Dollar an Soforthilfe für die Ukraine und 6 Milliarden Dollar für inländische Katastrophenhilfe.



McConnell lehnte es ab, die Idee einer Finanzierungsmaßnahme des Senats zu unterstützen, bei der die Ukraine-Hilfe herausgenommen wird, um die Verabschiedung im Repräsentantenhaus zu erleichtern, wo genügend Republikaner gegen mehr Ukraine-Hilfe sind, um zu verhindern, dass ein Gesetzentwurf nur mit den Stimmen der GOP verabschiedet wird.



„Ich bin mit der Art und Weise, wie wir den Gesetzentwurf des Senats zusammengestellt haben, zufrieden“, sagte McConnell in einem seltenen Anflug von Überparteilichkeit. „Im Grunde genommen geht es nur um eine Verlängerung bis zum 17. November. Ich denke, dass dieses ausgearbeitete Paket das Ergebnis vieler Diskussionen ist. Ich denke, es ist sinnvoll für den Senat. Ich denke auch, dass es für das Land sinnvoll ist, und das ist es, was ich zu unterstützen beabsichtige.“



Matt Viser hat zu diesem Bericht beigetragen.

Zu den Autoren Marianna Sotomayor berichtet für die Washington Post über das Repräsentantenhaus und konzentriert sich dabei vor allem auf die Führung der Demokraten und Republikaner. Sotomayor kam 2021 von NBC News zu The Post. Jeff Stein ist Wirtschaftsreporter für das Weiße Haus bei der Washington Post. Er war Kriminalreporter für den Syracuse Post-Standard und gründete 2014 die gemeinnützige Lokalnachrichtenagentur Ithaca Voice in Upstate New York. Er war auch Reporter für Vox. Jacob Bogage schreibt über Wirtschaft und Technologie für The Post, wo er seit 2015 tätig ist. Zuvor berichtete er über die Automobil- und Fertigungsindustrie und schrieb für das Sportressort.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 28. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.