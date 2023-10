Erneuter Maulkorb für Trump: Nachrichtensperre gegen Ex-Präsident ist wieder in Kraft

Der frühere US-Präsident Donald Trump. © UPI Photo/Imago

Wieder ein Maulkorb für Donald Trump: Doch der Ex-Präsident attackiert weiter Zeugen in den Sozialen Medien und nutzt die Sperre für seine Kampagne.

Washington – Ein Bundesrichter hat dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Vorfeld seines Prozesses wegen des Vorwurfs der Verschwörung zur Untergrabung des Wahlergebnisses 2020 erneut Beschränkungen für seine öffentlichen Äußerungen auferlegt.

Die US-Bezirksrichterin Tanya S. Chutkan setzte am Sonntagabend eine Anordnung wieder in Kraft, die sie neun Tage zuvor aufgehoben hatte. Sie wollte Trump und den US-Staatsanwälten mehr Zeit für die Argumentation geben, ob die Beschränkungen verfassungswidrig waren. Dies hatten die Anwälte des ehemaligen Präsidenten behauptet. Trump kann jetzt ein höheres Gericht um einen vorläufigen Aufschub bis zur Berufung ersuchen, doch in der Zwischenzeit ist er an Chutkans Einschränkungen gebunden. Verstößt Trump gegen das Verbot, wie er es bei einer ähnlichen Anordnung eines Richters in New York getan hat, muss Chutkan entscheiden, wie er den ehemaligen Präsidenten und führenden Präsidentschaftskandidaten bestrafen will.

Die Mitteilung, dass Chutkan Trumps Antrag auf Aussetzung der Nachrichtensperre für die Dauer seiner Berufung abgelehnt hat, wurde am Sonntag gegen 19 Uhr auf der elektronischen Liste des Bundesgerichts in Washington veröffentlicht, doch waren die zugrundeliegende Stellungnahme der Richterin und die konkrete Anordnung nicht sofort im Computersystem verfügbar.



Verstoß gegen Nachrichtensperre: Ex-Präsident hetzt prompt gegen möglichen Prozesszeugen

Nach der bestehenden Anordnung ist es Trump und allen an dem Fall beteiligten Parteien untersagt, öffentliche Erklärungen abzugeben oder andere anzuweisen, Erklärungen abzugeben, die sich gegen einzelne Anwälte, Zeugen, „jeden vernünftigerweise vorhersehbaren Zeugen“ oder Mitarbeiter des Gerichts, die an dem Fall beteiligt sind, oder den Inhalt ihrer Aussagen richten. Während die Anordnung auf Eis lag, postete Trump einen Kommentar in den sozialen Medien, in dem er den Sonderstaatsanwalt Jack Smith als „geistesgestört“ bezeichnete und sagte, der ehemalige Stabschef Mark Meadows sei ein lügender Feigling, wenn er für die Anklage aussage. Beide Kommentare enthielten genau die Art von Sprache, die Chutkan für unzulässig hielt.



Trump schien möglicherweise gegen Chutkans Anordnung zu verstoßen, 75 Minuten nachdem sie bekannt gegeben hatte, dass sie wieder in Kraft gesetzt wurde, indem er seinen ehemaligen Generalstaatsanwalt und potenziellen Zeugen William P. Barr angriff.



„Ich habe Bill Barr als dumm, schwach, langsam, lethargisch, feige und faul bezeichnet, als einen RINO, der den Job nicht machen konnte“, sagte Trump in einem 88 Wörter umfassenden Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform, in dem er den Mann, den er zum obersten Strafverfolgungsbeamten der Nation ernannt hatte, herabsetzte und die Größe seiner Anhängerschaft übertrieb. „Jetzt sagt dieser Moron über mich, um sich zu rächen, ‚seine verbalen Fähigkeiten sind begrenzt‘. Nun, das habe ich noch nie gehört. Sagen Sie das den mit Abstand größten politischen Menschenmengen in der Geschichte der Politik. Bill Barr ist ein Verlierer!“



Trump nutzt richterliche Anordnung für seine Wiederwahlkampagne

Etwa 19 Minuten nach seinem Posting über Barr beschwerte sich Trump in den sozialen Medien: „Die korrupte Biden-Administration hat mir soeben mein Recht auf freie Meinungsäußerung gemäß dem ersten Verfassungszusatz genommen.“



In anderen Fällen sind Verstöße gegen Knebelverfügungen ins Gefängnis gegangen, aber die Logistik und die politischen Implikationen der Inhaftierung eines ehemaligen Präsidenten der USA und derzeitigen Präsidentschaftskandidaten machen dies unwahrscheinlich. Trump ist persönlich wütend über die Nachrichtensperre, sagten Berater gegenüber der Washington Post, aber seine Kampagne sieht sie als politischen Vorteil; jede Bestrafung würde ebenfalls zu Trumps Darstellung beitragen, er sei ein Opfer staatlicher Verfolgung. In New York hat der Richter, der Trumps Zivilprozess wegen Betrugs beaufsichtigt, dem Ex-Präsidenten eine Geldstrafe von 15.000 Dollar auferlegt, weil er wiederholt einen Gerichtsbeamten angegriffen hatte.

Trump „kennt die Wirkung seiner Angriffe und versucht, sie zu seinem strategischen Vorteil zu nutzen, während er gleichzeitig jegliche Verantwortung für die Handlungen, die er verursacht, von sich weist“, schrieben die Staatsanwälte in ihrem Einspruch gegen die Aussetzung des Verfahrens - „Belästigung, Bedrohung und Einschüchterung“.



US-Bezirksrichterin erhält Morddrohung von Trump-Anhänger

Sie wiesen darauf hin, dass Chutkan selbst eine Morddrohung von einem Trump-Anhänger erhalten hat, nachdem sie online von Trump angegriffen wurde, und dass ein Trump-Anhänger zum Haus des ehemaligen Präsidenten Barack Obama ging, nachdem Trump die Adresse getwittert hatte. Die Staatsanwälte sagten auch, dass Trumps öffentliche Kritik an Mike Pence am 6. Januar 2021 so besorgniserregend war, dass der Secret Service, der den Vizepräsidenten schützt, benachrichtigt wurde.

Trumps Anwälte behaupten, dass alle vom Gericht auferlegten Beschränkungen eine verfassungswidrige Unterdrückung „zentraler politischer Äußerungen“ darstellen, weil „seine Wiederwahlkampagne ... untrennbar mit dieser Anklage und seiner Verteidigung verbunden ist“. Außerdem hätten seine 100 Millionen Social-Media-Anhänger ein Recht darauf, seinen Standpunkt zu hören.



Chutkan wies dieses Argument in ihrem Urteil zurück und sagte, er könne die Anklage als politisch und unbegründet kritisieren, ohne persönliche Angriffe, die die an dem Fall beteiligten Personen einschüchtern und die Öffentlichkeit in die Irre führen könnten.



Ex-US-Vize Mike Pence zieht Präsidentschaftskandidatur zurück

„Mr. Trump ist ein krimineller Angeklagter“, sagte sie. „Die Freiheiten des ersten Verfassungszusatzes erlauben es ihm nicht, eine Verleumdungskampagne gegen beteiligte Regierungsmitarbeiter, ihre Familien und vorhersehbare Zeugen zu starten.“



Sie hob Pence hervor und sagte, Trump könne „Erklärungen abgeben, in denen er die Wahlkampfplattformen oder die Politik [seiner] derzeitigen politischen Rivalen kritisiert“, ohne in die zu erwartende Zeugenaussage zu geraten. Pence hatte seine Entscheidung, nicht dazu beizutragen, die Wahlergebnisse vom 6. Januar zu annullieren, zum Teil seiner Kampagne gemacht, indem er sagte, Trump habe die Verfassung der USA verraten und Leben gefährdet. Der Republikaner Pence ist an diesem Wochenende aus dem Rennen ausgestiegen.

Die Staatsanwaltschaft erklärte in ihren Unterlagen, dass die Nachrichtensperre in den fünf Tagen, in denen sie in Kraft war, funktionierte. Trump hat in diesem Zeitraum 182 Mal in den sozialen Medien gepostet und wiederholt behauptet, Präsident Joe Biden und das Justizministerium versuchten, ihn zum Schweigen zu bringen. „Die Anordnung ... lässt ihm völlig freie Hand, diese Dinge zu tun“, so die Regierung. Ein Sprecher von Trump reagierte nicht sofort auf die Bitte um eine Stellungnahme.

