US-Verfassungszusatz könnte erneute Kandidatur von Trump gefährden

Der ehemalige Präsident Donald Trump spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung am 23. Oktober in Derry, N.H.. © Jabin Botsford/The Washington Post

Ex-Präsident Trump will 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen - ein Verfassungszusatz könnte nun verhindern, dass sein Name auf dem Stimmzettel steht.

Washington, D.C. – Gerichte im ganzen Land beginnen damit, die Möglichkeit des ehemaligen Präsidenten Donald Trump erneut für das Amt zu kandidieren, anzufechten. Hier ein Überblick über den Stand der Dinge.

Welches rechtliche Argument spricht dafür, dass Trump aufgrund des 14. Verfassungszusatzes nicht zur Wahl antreten darf?

Der 1868 ratifizierte 14. Verfassungszusatz enthält eine Bestimmung, die verhindern soll, dass Personen, die während des Bürgerkriegs auf der Seite der Konföderation standen, ein Amt bekleiden. Abschnitt 3 besagt, dass jemand, der einen Eid auf die Verfassung geleistet und dann an einem Aufstand teilgenommen hat, bestimmte Ämter nicht bekleiden darf.



Trumps Gegner haben diesen Teil der Verfassung mit Klagen angegriffen, in denen behauptet wird, dass er wegen seiner Bemühungen, die Wahl von 2020 zu kippen, und wegen seiner Rolle beim Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 nicht erneut kandidieren kann.



Gegner des Ex-Präsidenten reichen Klagen ein: Wo finden sie statt?

Im ganzen Land werden Klagen eingereicht, wobei die erste Aufmerksamkeit den Klagen in Colorado und Minnesota gilt, weil sie am schnellsten vorankommen. Ein Richter in Denver begann am Montag mit einer fünftägigen Anhörung, und der Oberste Gerichtshof von Minnesota wird voraussichtlich im Laufe dieser Woche Argumente vortragen.



Die Entscheidung des Richters in Colorado wird für Mitte November erwartet. Das Gericht in Minnesota ist nach staatlichem Recht verpflichtet, so schnell wie möglich eine Entscheidung zu treffen, könnte den Fall jedoch an ein Gericht in einer niedrigeren Instanz weiterleiten, um vor einer endgültigen Entscheidung eine umfassendere Akte zu erstellen.



Wer ist in die Klagen involviert?

Die juristische Theorie, dass Donald Trump nicht kandidieren kann, wird von einer ungewöhnlichen Mischung aus Konservativen und Liberalen unterstützt. Die Wähler klagen mit Unterstützung von Überwachungsgruppen wie Citizens for Responsibility and Ethics in Washington und Free Speech for People.

In den meisten Fällen richten sich die Klagen gegen Wahlbeamte, da sie für die Entscheidung, wer auf den Stimmzetteln erscheint, verantwortlich sind. In vielen Fällen haben die Wahlbeamten versucht, sich aus dem Streit herauszuhalten, und die Gerichte gebeten, die Angelegenheit zu entscheiden, ohne Stellung dazu zu nehmen, ob Trump kandidieren darf. Trump und Teile der Republikaner haben in einigen Fällen interveniert.

Wie sieht der Zeitplan für die Gerichtsverfahren aus?

Die Gerichtsverfahren müssen schnell voranschreiten, da die Wahlsaison näher rückt und die Vorwahlen in Iowa für den 15. Januar angesetzt sind. Viele Gerichte könnten danach entscheiden, aber die Fälle werden politisch komplizierter, wenn im Frühjahr weitere Vorwahlen stattfinden. Der Nationalkongress der Republikaner beginnt am 15. Juli und alle Seiten hoffen, die Angelegenheit bis dahin geklärt zu haben.

Oberste Gerichte der Bundesstaaten gefragt: Wie geht es nach den ersten Urteilen weiter?

Der Fall in Minnesota begann vor dem Obersten Gerichtshof des Bundesstaates und es wird erwartet, dass die Fälle in den anderen Bundesstaaten schließlich vor deren obersten Gerichten landen werden. Gegen die Urteile der obersten Gerichte der Bundesstaaten kann beim Obersten Gerichtshof der USA Berufung eingelegt werden. Der U.S. Supreme Court kann Fälle übernehmen, wenn er will, ist aber nicht dazu verpflichtet.

Wird sich der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten einschalten?

Rechtswissenschaftler halten es für unwahrscheinlich, dass sich der Oberste Gerichtshof der USA mit einem Fall befasst, wenn die Bundesstaaten Trump auf den Wahlzetteln belassen. Der Oberste Gerichtshof wird sich mit ziemlicher Sicherheit einschalten, wenn ein Staat Trump daran hindert, auf den Wahlzetteln zu erscheinen, sagen sie.

Verstoß gegen Abschnitt 3: Ist dieses Thema schon einmal aufgekommen?

Abschnitt 3 wurde seit der Zeit kurz nach dem Bürgerkrieg kaum beachtet - bis vor kurzem. Letztes Jahr konnten Klagen gegen die Repräsentanten der 3. Madison Cawthorn (R-N.C.) und Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) nicht verhindern, dass sie nicht auf den Wahlzetteln standen (Cawthorn verlor daraufhin seine Vorwahlen; Greene sitzt weiterhin im Kongress).

Ein Richter in New Mexico hat jedoch im vergangenen Jahr einen Bezirksbeauftragten seines Amtes enthoben, nachdem dieser am 6. Januar wegen unbefugten Betretens des Kapitols für schuldig befunden worden war. Der Richter des Bundesstaates entschied, dass Couy Griffin, ein Beauftragter des Bezirks Otero und Gründer der Cowboys for Trump, sein Amt als Bezirksbeamter nicht mehr ausüben konnte, weil er gegen Abschnitt 3 verstoßen hatte. Es war die erste derartige Entscheidung seit 1869, so die Kläger.



Was sind die Argumente gegen eine erneute Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump?

Die Gerichte werden den Wortlaut und die Geschichte von Abschnitt 3 prüfen, der im vollen Wortlaut lautet: „Niemand darf Senator oder Abgeordneter im Kongress oder Wähler des Präsidenten und des Vizepräsidenten sein oder ein ziviles oder militärisches Amt in den Vereinigten Staaten oder in einem Staat bekleiden, der zuvor als Mitglied des Kongresses oder als Beamter der Vereinigten Staaten oder als Mitglied einer staatlichen Legislative oder als Exekutiv- oder Justizbeamter eines Staates einen Eid geleistet hat, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu unterstützen, und der sich an einem Aufstand oder einer Rebellion gegen dieselbe beteiligt oder den Feinden derselben Hilfe oder Beistand geleistet hat. Der Kongress kann jedoch mit einer Zweidrittelmehrheit in jedem Haus eine solche Behinderung aufheben.

Um Trump von den Wahlen auszuschließen, müssen die Kläger beweisen, dass er jeden Aspekt des Abschnitts erfüllt. Das gibt Trump und seinen Befürwortern viele Argumente gegen die Rechtstheorie. Einige von ihnen sind unten aufgeführt.



Abschnitt 3 hindert bestimmte Personen daran, ein Amt zu bekleiden, aber hindert er sie auch daran, zu kandidieren?

Abschnitt 3 sagt nichts über die Kandidatur für ein Amt aus. Trumps Befürworter argumentieren, dass Wahlbeamte und Richter ihn nicht daran hindern können, seinen Namen auf den Wahlzettel zu setzen. Wenn er gewinnt, muss der Kongress bestätigen, dass er sein Amt ausüben darf.

Ein Blick in die Verfassung der USA: Gilt Abschnitt 3 auch für die Präsidentschaft?

Abschnitt 3 besagt, dass er für Senatoren, Abgeordnete, Wahlmänner für das Amt des Präsidenten, staatliche Ämter und Bundesämter „unter den Vereinigten Staaten“ gilt - der letzte Punkt ist der einzige, der möglicherweise für das Präsidentenamt gilt. Trumps Befürworter argumentieren, dass diese Ämter für Militäroffiziere und Postmeister vorgesehen sind, nicht für Präsidenten. Die Kläger sagen, die Präsidentschaft sei eindeutig ein Amt „unter den Vereinigten Staaten“.

Kam der Sturm aufs Kapitol einem Aufstand gleich?

Trumps Gegner sagen, Trump könne nicht im Amt bleiben, weil er einen Aufstand angezettelt, ihn nicht schnell niedergeschlagen und die Randalierer auf dem Kapitol angefeuert habe. Trumps Befürworter sagen, der Angriff auf das Kapitol sei kein Aufstand gewesen. Sie weisen darauf hin, dass er nicht strafrechtlich wegen Aufruhrs angeklagt und vom Senat freigesprochen wurde, nachdem er vom Repräsentantenhaus wegen Aufwiegelung eines Aufstands angeklagt worden war. Selbst wenn es sich um einen Aufstand gehandelt haben sollte, sei Trump nicht daran beteiligt gewesen, da er sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Kapitol aufgehalten habe.



Erneute Trump-Kandidatur: Sollte der Kongress anstelle von Richtern über die Frage entscheiden?

Trumps Befürworter sagen, dass der Kongress das Gremium ist, das entscheiden sollte, wer als Präsident geeignet ist, und nicht die Richter. Sie weisen darauf hin, dass Abschnitt 3 dem Kongress die Möglichkeit gibt, mit einer Zweidrittelmehrheit zu entscheiden, ob ein Aufrührer für das Präsidentenamt in Frage kommt. Die Gerichte können Trump nicht an der Kandidatur hindern, weil der Kongress in Zukunft beschließen könnte, dass er das Amt ausüben kann, argumentieren sie.

Kann Abschnitt 3 allein angewandt werden?

Trumps Befürworter sagen, Abschnitt 3 sei nicht „self-executing“, das heißt er kann nicht angewandt werden, solange es kein Bundesgesetz gibt, das ihn umsetzt und festlegt, wie und wann er anzuwenden ist. Da es kein solches Gesetz gibt, kann der Abschnitt nicht angewandt werden, argumentieren sie.

Trumps Kritiker sagen, Abschnitt 3 sei eindeutig und könne verwendet werden, entweder nach seinen eigenen Bedingungen oder durch staatliche Gesetze, die Wahlbeamten und Gerichten die Befugnis geben, zu bestimmen, wer auf einem Stimmzettel stehen darf.

Zum Autor Patrick Marley schreibt für die Washington Post über Wahlthemen im oberen Mittleren Westen. Zuvor berichtete er für den Milwaukee Journal Sentinel über das Kapitol von Wisconsin.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 31. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.