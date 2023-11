Wegen Hilfe für Israel: Türkische Demonstranten belagern US-Militärstützpunkt Incirlik – Polizei greift ein

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Die umstrittene Hilfsorganisation IHH hat zu einer Demonstration vor der Militärbasis Incirlik aufgerufen, die von der US-Airforce genutzt wird. Es kam dabei zu Ausschreitungen.

Incirlik – In der Türkei wird seit dem Überfall der Terrormiliz der Hamas auf Israel am 7. Oktober nicht nur der Antisemitismus sichtbarer, sondern auch der Hass auf Amerika. In den vergangenen Wochen hatten Nationalisten und Islamisten immer wieder die Schließung des etwa von der US-Luftwaffe genutzten Luftwaffenstützpunktes Incirlik im Süden des Landes gefordert. In den vergangenen Tagen hat sich die Stimmung gegen die USA wegen ihrer Unterstützung für Israel erheblich zugespitzt.

IHH-Chef droht mit Freiwilligenarmee gegen Israel

Aus mehreren Städten hatten sich heute Islamisten und Nationalisten auf zum Marsch auf Incirlik gemacht. Organisator der Aktion ist die umstrittene Hilfsorganisation IHH, die der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan nahesteht. Der Vorsitzende der IHH, Bülent Yıldırım, hatte wegen der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen den Westen bereits zuvor gewarnt. „Wenn wir mit freiwilligen Kämpfern anfangen, werden wir euch in unserer Spucke töten. Glaubt ihr, dass wir schweigen“, sagte Yıldırım bei einer Kundgebung.

Auf X (ehemals Twitter) teilte Yıldırım das Ziel dieser Aktion mit. „Möge Allah uns und alle muslimischen Länder vor diesen amerikanischen Basen bewahren“. Auf den Konvois besteht aus Autos, Bussen und LKW waren neben Palästina-Flaggen auch Transparente mit antisemitischen Sprüchen zu sehen. Auf einem LKW war die Aufschrift mit dem Spruch „Nieder mit den israelischen Schweinen“ sehen.

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sein Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu abgesagt. © IMAGO

Protest wird noch vor Ankunf von Blinken abgesagt

Vor der Militärbasis kam es dann zu Ausschreitungen zwischen den Demonstranten und Sicherheitskräften. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein. Noch bevor US-Außenminister Antony Blinken zu Gesprächen in dem Land eingetroffen ist, wurde die Protestaktion durch die IHH allerdings abgebrochen.

Yıldırım und seine als islamistisch geltende IHH hatten im Mai 2010 die Hilfsflottille für den Gazastreifen organisiert. Mit ihrem Schiff „Mavi Marmara“ wollten sie die israelische Seeblockade für den Gazastreifen durchbrechen. Die israelische Kriegsmarine enterte das Schiff. Dabei wurden zehn Aktivisten getötet.

Erdogan sagt Treffen mit Netanjahu ab

Derzeit ist die Lage zwischen Israel und der Türkei angespannt. Präsident Erdogan hat ein Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu abgesagt. Zudem hatte Erdogan die Terrormiliz Hamas als „Befreiungsorganisation“ bezeichnet und damit Empörung in Israel und im Westen hervorgerufen.