Schwarze Tage für die Ukraine? USA und Slowakei beunruhigen Kiew „zu Recht“

Von: Kilian Beck

Teilen

Der ukrainische Präsident Selenskyj und sein Außenminister Kuleba kämpfen auf dem diplomatischen Parkett um Unterstützung. © Michael Kappeler/dpa

Erst die Slowakei, vielleicht bald die USA und am Ende noch Polen. Gleich drei Verbündete drohen der Ukraine gerade wegzubrechen.

Kiew – Der Ukraine drohen im Krieg gegen Russland Verbündete wegzubrechen. Im größten Geberland, den USA, werden gerade wegen des andauernden Haushaltsstreits keine neuen Hilfen beschlossen. Und in der Slowakei ist der prorussische Robert Fico mit seiner Partei „Smer“ am Samstag als Sieger aus den Parlamentswahlen gegangen. Auch die polnische Regierung rückt im Wahlkampf langsam von Selenskyjs Seite ab. Das alles werde die Ukraine „zu Recht beunruhigen“, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) am Sonntag, 1. Oktober, im ZDF.

In Kiew ist man sich der Prekarität der Situation wohl bewusst. Man sei in Gesprächen mit beiden Parteien in den USA, um klarzumachen, „dass in der Ukraine viel mehr auf dem Spiel steht, als nur die Ukraine“. Das sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Montag (2. Oktober) am Rande des EU-Außenministertreffens in Kiew. Genau das versuchte bereits der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinem Besuch in Washington Ende September. Eine kleine Gruppe republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus weigerte sich bisher, die Hilfen für das angegriffene Land zu verlängern.

Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

Biden: Republikaner betreiben „Spiel mit dem Feuer“

Die USA waren 2022 mit 77 Milliarden US-Dollar in Militär- und Finanzhilfe, sowie humanitärer Unterstützung das größte Geberland der Ukraine. Das geht aus einer neuen Analyse des US-Think-Tanks „Council on Foreign Relations“ hervor. Der jetzt beschlossene Nothaushalt für die nächsten 45 Tage enthält keine weiteren Hilfen für die Ukraine. US-Präsident Joe Biden forderte 300 Millionen für die Bewaffnung und Ausbildung ukrainischer Soldaten. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sagte Biden am Sonntag (1. Oktober), er sei enttäuscht von dem „Spiel mit dem Feuer“, das die Republikaner im Kongress betrieben. Die Unterstützung der Ukraine dürfe „unter keinen Umständen“ unterbrochen werden.

Slowakei-Wahlsieger Robert Fico: Sanktionen gegen Russland „nutzlos und schädlich“

Der Wahlsieger in der Slowakei Robert Fico versprach im Wahlkampf, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu beenden. „Die Menschen in der Slowakei haben größere Probleme als die Ukraine“, sagte er im Wahlkampf. Bildet Fico eine tragfähige Koalition, dann könnte sein Land neben Ungarn das zweite in der Europäischen Union werden, das Waffenlieferungen an die Ukraine kategorisch ablehnt. Fico amtierte bereits drei Mal als Ministerpräsident der Slowakei. Seine Außenpolitik wurde über die Jahre immer russlandfreundlicher. So bezeichnete er die EU-Sanktionen gegen Russland nach der Annexion der Krim als „nutzlos und schädlich für die Slowakei“. Im März hatte die Slowakei der Ukraine noch Kampfjets vom sowjetischen Typ MiG-29 geliefert.

Wahlsieger Robert Fico nach der slowakischen Parlamentswahl am 30. September. © Ondrej Deml/CTK/dpa

Die slowakische Politikwissenschaftlerin Katarína Klingová vom Think-Tank „Globsec“ in Bratislava sieht den Wahlkampf in der Slowakei als von russischer „Desinformation überflutet“. Verbreitet werde diese aber hauptsächlich von innenpolitischen Akteuren. Eine solche Gefahr sogenannter hybrider Kriegsführung sieht FDP-Politikerin Strack-Zimmermann auch in Polen: „Wir wissen, dass diese sogenannten hybriden Angriffe besonders die Staaten wuschig machen, die bereit sind zu helfen“, sagte sie dem ZDF.

Wahl in Polen: Verliert die Ukraine einen ihrer größten Partner?

Dort wird am Sonntag, 15. Oktober, ein neues Parlament gewählt. Die bisher de facto alleinregierende ultrakonservative Partei „Recht und Gerechtigkeit“(PiS) wird nach aktuellen Umfragen nach der Wahl einen Koalitionspartner brauchen. Eine Möglichkeit wäre die rechtsradikale „Konfederacja“. Diese fällt laut einer aktuellen Analyse das „German Marshall Fund“ immer wieder durch russische Desinformation und antiukrainische Kampagnen auf.