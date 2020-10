Umfragen zur US-Wahl 2020: Alle aktuellen Prognosen, alle Zahlen

Joe Biden geht laut Prognosen als Favorit in die US-Wahl, doch Donald Trump ist noch lange nicht aus dem Rennen. Welche Staaten am Ende die Wahlen entscheiden können und welche Umfragewerte wirklich aussagekräftig sind.

Washington - In den USA wird am 3. November der 46. Präsident gewählt. Es wird die wichtigste Wahl für das Land seit langem. Für die Republikaner tritt der amtierende Präsident Donald Trump für eine zweite Amtszeit an, für die Demokraten ist es Joe Biden. Dieser war bereits unter dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama von 2009 bis 2017 Vizepräsident. Hier finden Sie bis zur US-Wahl täglich aktuelle Daten und Grafiken.

USA-Umfragen: Klare Prognosen, aber noch lange keine Entscheidung

Schon zu Beginn des Jahres lag der Demokrat Joe Biden in den Umfragewerten zur Präsidentschaftswahl vor seinem Kontrahenten Donald Trump. Er konnte seinen Vorsprung seit Mai konstant ausbauen. Laut der letzten Umfragen würde Biden weit mehr als die zum Sieg nötigen Wahlmänner erhalten. Doch wegen des komplexen Wahlsystems in den USA sind solche Prognosen nur bedingt repräsentativ für das Land. Denn der Präsident wird nicht direkt von den Bürgern gewählt, sondern von Wahlmännern des sogenannten „Electoral College“. Über dessen Zusammensetzung entscheiden jedoch die Wähler. In Amerika gilt generell das Mehrheitswahlrecht, was bedeutet, dass die siegreiche Partei in einem Bundesstaat auch alle dazugehörigen Wahlmänner gewinnt. Über wie viele solcher Delegierten ein Staat verfügt, hängt hauptsächlich von dessen Bevölkerungsgröße ab. Insgesamt besteht das Electoral College aus 538 Wahlmännern; ein Kandidat muss somit also 270 von ihnen hinter sich vereinen, um die Wahl zu gewinnen.

Die in den Grafiken dargestellten Daten basieren nicht auf einzelnen Umfragen, sondern auf einer Vielzahl von Datensätzen aus den jeweiligen Bundesstaaten. Diese werden von 270toWin aggregiert, aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Hierbei wird auf die Verteilung der Wahlmänner auf die jeweiligen Staaten geachtet, um eine höhere Aussagekraft zu gewährleisten.

Präsidentschaftswahl: Welche Staaten die Wahl entscheiden könnten

Kalifornien darf als bevölkerungsreichster Bundesstaat 55 Wahlmänner stellen, gefolgt von Texas (38), Florida und New York (jeweils 29). Alaska darf trotz seiner Eigenschaft als flächenmäßig größter Staat wegen seiner geringen Einwohnerzahl lediglich drei Wahlmänner abstellen. Neben den 50 Bundesstaaten stehen aber auch Washington D.C. als Regierungssitz drei Wahlmänner zur Verfügung. Diese Ausnahme regelt der 23. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten. In einigen Staaten ist die dortige Bevölkerung traditionell an eine der beiden Parteien gebunden. Auch dieses Jahr sind die dortigen Prognosen wieder einschlägig. So kann Joe Biden etwa mit Siegen in Kalifornien und New York rechnen, Donald Trump hingegen in den republikanisch geprägten Staaten Tennesse (11), Alabama und Kentucky (jeweils 9).

Entschieden wird die US-Wahl 2020 aber am Ende vermutlich in den umkämpften, bevölkerungsreichen Staaten. Dort ist der Wahlausgang noch offen oder es zeigt sich nur eine leichte Tendenz zugunsten einer der beiden Parteien. Diese Bundesstaaten werden als sogenannte „Swing States“ bezeichnet und stellen insgesamt mehr als die Hälfte der zum Sieg notwendigen Wahlmänner. Zu den wichtigsten dieser Swing States werden Texas, Florida, Pennsylvania (20) und Ohio (18) zählen.

US-Wahl 2020: Die wichtigsten Informationen kurz zusammengefasst

Die USA wählen ihren Präsidenten alle vier Jahre und ein Kandidat darf maximal zwei Amtszeiten lang regieren. Neben dem Präsidenten werden am 3. November außerdem der Vizepräsident, das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt, wobei die Wahl zum Präsidenten erst 41 Tage später durch die Wahlmänner vorgenommen wird. Der Sieger wird schlussendlich am 20. Januar 2021 vereidigt und zieht dann an diesem Tag auch in das Weiße Haus ein. Erste Ergebnisse werden am 4. November gegen 1:00 Uhr nachts deutscher Zeit erwartet, wer letztlich gewinnt dürfte aber nicht vor 5:00 Uhr deutscher Zeit klar sein..