Repräsentantenhaus: Johnsons Flitterwochen sind vorbei

Teilen

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson (R-La.), verlässt nach einer Pressekonferenz am Dienstag mit der republikanischen Führung des Repräsentantenhauses den Capitol Hill. © Jabin Botsford/The Washington Post

Der neue Sprecher des Repräsentantenhauses steht vor großen Herausforderungen. Trotz Unterstützung aus der eigenen Partei muss er sich auf die Demokraten verlassen.

Washington, DC – Nach nur drei Wochen im Amt ist der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, in der gleichen legislativen Sackgasse gelandet, in der auch sein Vorgänger und Parteifreund Kevin McCarthy als politischer Straßenkiller zurückgelassen wurde.

Genau wie der frühere Sprecher McCarthy im Frühjahr bei der Schuldenregelung und am 30. September bei einem Gesetzentwurf zur Finanzierung der Regierung musste sich Johnson am Dienstag (15. November) auf die Demokraten im Repräsentantenhaus verlassen, um einen Gesetzentwurf voranzubringen, der Bundesbehörden bis tief in den Winter hinein am Laufen hält, da mehr als 42 Prozent seiner Fraktion dagegen waren.

Und genau wie bei McCarthy im Juni und September erlitt Johnson am Mittwoch eine peinliche Niederlage bei einem verfahrenstechnischen Antrag, einen Gesetzesentwurf zur Finanzierung des Justizministeriums und einiger anderer Behörden in den Plenarsaal zu bringen.

US-Repräsentantenhaus: Republikaner proben den Aufstand

Dieses Mal sah sich Johnson jedoch einer Revolte von seiner rechtsextremen Flanke und von vier gemäßigten New Yorker Abgeordneten in GOP-Distrikten ausgesetzt, die McCarthy bei solchen Abstimmungen zuvor treu ergeben gewesen waren.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Der Abgeordnete Roger Williams, einer der sechs Kandidaten bei der letzten Nominierungsabstimmung, die damit endete, dass Johnson im letzten Monat den Sprecherposten übernahm, lachte am Mittwoch laut auf, als er gefragt wurde, ob er froh sei, dass er nicht gewonnen habe. „Lassen Sie mich Ihnen sagen, es ist ein verdammt harter Job. Und ich unterstütze ihn auf dem ganzen Weg“, sagte Williams.

Die Vorstellung, dass Johnson jemals Flitterwochen in den Reihen der zerstrittenen Republikaner haben würde, sei eine falsche Annahme, sagte er. „Ich weiß nicht, ob es Flitterwochen gibt, denn es ist ein Job von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute, und die Dinge ändern sich die ganze Zeit.“

Noch besteht keine Gefahr für Johnson

Allerdings besteht für Johnson keine Gefahr, dass er in absehbarer Zeit aus dem Amt gedrängt wird. McCarthys schärfste Gegner trauten ihm nicht, sehen aber in Johnson einen verwandten Geist, der sich durch seine jahrelange juristische Arbeit zu Fragen der religiösen Rechten einen guten Ruf erworben hat.

„Der Sprecher sagt, er werde hart sein und kämpfen. Und ich habe vor, dafür zu sorgen, dass er hart ist und es ausfechten wird“, sagte Abgeordneter Andy Biggs gegenüber Reportern, nachdem er eine der 19 Republikaner-Stimmen abgegeben hatte, die die Abstimmung über die Verfahrensregel am Mittwoch vereitelten.

Biggs stellte jedoch fest, dass es bei Johnson kein Vertrauensdefizit gibt.

„Ja, ich vertraue ihm“, sagte Biggs, der auch zu den acht Republikanern gehörte, die dazu beitrugen, McCarthy als Sprecher abzusetzen. „Er sagt, er wird es tun. Ich vertraue ihm.“

Die wichtigste Erkenntnis der letzten Wochen ist jedoch, dass die Konservativen, egal wie sehr sie dem neuen Sprecher gegenüber dem alten vertrauen, nicht eher für seine Kompromisse mit den Demokraten stimmen werden.

Johnson muss kooperieren

Aber es ist klar, dass Johnson, wenn er Gesetze verabschieden will, mit den Demokraten im Senat und Präsident Joe Biden Vereinbarungen treffen muss, die eingefleischte Konservative wie Biggs enttäuschen werden.

Im nächsten Monat stehen zwei große Prüfungen im Bereich der nationalen Sicherheit an, zum einen der jährliche Gesetzentwurf für das Pentagon und zum anderen ein Dringlichkeitsantrag über 106 Milliarden Dollar zur Finanzierung der Verteidigung Israels und der Ukraine, zur Verstärkung der Sicherheit an der Grenze zwischen den USA und Mexiko sowie zur Unterstützung Taiwans.

Das Repräsentantenhaus verfolgte bei der Verabschiedung des National Defense Authorization Act (NDAA) einen stark parteipolitisch geprägten Ansatz, indem es das Gesetz mit sozialpolitischen Zusätzen versah, die von den rechtsgerichteten Republikanern gefordert wurden, und es fast ausschließlich mit den Stimmen der Parteien verabschiedete. Der Senat verfolgte einen traditionelleren Ansatz und verabschiedete das Gesetz mit 86 zu 11 Stimmen, was dem Oberhaus in diesen Verhandlungen mehr Einfluss verschafft.

Fast die Hälfte der Abgeordneten des Repräsentantenhauses lehnt die zusätzlichen Mittel für die Ukraine ab und folgt damit den „America First“-Ansichten des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, aber dieselben Abgeordneten befürworten die Finanzierung des israelischen Krieges gegen die Hamas ausdrücklich.

Republikaner können nicht alleine regieren

Und Anfang nächsten Jahres muss Johnson einen zweistufigen Finanzierungsplan für die Regierungsbehörden ausarbeiten. Die Demokraten lecken sich die Finger nach diesen Gesetzgebungsschlachten, da sie wissen, dass der neue Sprecher mit ziemlicher Sicherheit zu ihnen kommen wird, um sie um Hilfe zu bitten.

„Jedem Beobachter sollte klar sein, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus nicht in der Lage sind, allein zu regieren. Punkt, Punkt, keine weitere Beobachtung nötig“, sagte der Führer der Minderheit im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, am Mittwoch vor Reportern.

Außerdem signalisierte er den etwa zwei Dutzend anderen konservativen Hardlinern, dass sie sich bei der Abstimmung über die Geschäftsordnung im Plenum dem widersetzen und das Gesetz ablehnen könnten. Traditionell stellt die Minderheitspartei keine Stimmen für die Abstimmung über die Verfahrensregeln zur Verfügung, aber die Demokraten haben diese Schlüsselstimmen zur Verfügung gestellt, um die Regel zu genehmigen und die Schlussabstimmung über das Schuldengesetz im Mai vorzubereiten.

118. US-Kongress: Wer sind die neuen linken Demokraten in D.C.? Fotostrecke ansehen

Um diese Blockade Ende September zu umgehen, brachte McCarthy das Gesetz zur Finanzierung der Regierung voran, indem er es auf ein Schnellverfahren setzte, das normalerweise für unumstrittene Gesetzesentwürfe wie die Benennung von Postämtern verwendet wird. Für die Verabschiedung ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

Er gewann diese Abstimmung mit 335 zu 91 Stimmen, aber 90 Republikaner widersetzten sich McCarthys Vorschlag, und drei Tage später erzwangen Biggs und sieben seiner GOP-Freunde die Abstimmung, die ihn als Sprecher absetzte.

Johnson befand sich diese Woche in der gleichen Situation, da er wusste, dass eine Reihe von Republikanern die parlamentarische Abstimmung sabotieren und seinen zweistufigen Finanzierungsplan in Scherben legen würde.

Am Dienstag setzte er das Finanzierungsgesetz auf den so genannten Aussetzungskalender, und obwohl es die Zweidrittelmehrheit mühelos überschritt, erzielte Johnson fast das gleiche Ergebnis wie McCarthy sechs Wochen zuvor.

Zum Autor Paul Kane ist der leitende Kongresskorrespondent und Kolumnist der Washington Post. Seine Kolumne über den Kongress, @PKCapitol, erscheint unter der Woche und sonntags. Er arbeitet seit 2007 für die Post.

Von den Republikanern im Repräsentantenhaus stimmten 127 mit Johnson und 93 mit Nein, während McCarthy am 30. September 126:90 Stimmen erhielt. Veteranen unter den Republikanern, die das Funktionieren der Regierung aufrechterhalten wollen, begrüßten seine Entscheidung.

„Er hat den schwierigsten Job der Welt. Aber bis jetzt hat er mich wirklich sehr beeindruckt“, sagte der Abgeordnete Mario Diaz-Balart am Mittwoch gegenüber Reportern.

Einige Veteranen beklagen jedoch, dass McCarthy der extremen Rechten die Freiheit einräumt, gegen diese parlamentarischen Abstimmungen zu stimmen, und weisen darauf hin, dass frühere Sprecher wie John A. Boehner abtrünnige Republikaner unter anderem mit dem Ausschluss aus wichtigen Ausschüssen bestrafen würden.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung in gekürzter Version auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.