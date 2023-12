Newsom bereitet sich auf Biden-Nachfolge vor

Drucken Teilen

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom spricht bei der zweiten republikanischen Vorwahldebatte am 27. September in der Reagan Presidential Library in Simi Valley, Kalifornien, zu Journalisten im Spin Room. © Melina Mara/The Washington Post

Gavin Newsom genießt seine Rolle als einer der führenden Gegner der Republikaner und geht „in die Offensive“ – auch gegen den Präsidenten.

Washington, D.C. – Im Frühjahr bereiste der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom Mississippi, Alabama und Arkansas, um sich gegen das zu wehren, was er als „Rückschritt“ bei den Bürger-, Frauen- und LBGTQ-Rechten in den roten Staaten bezeichnet. In diesem Herbst tauchte er in Tel Aviv und Peking auf, traf sich mit führenden Politikern aus aller Welt, warb für seine Klima-Agenda und blickte bei einem Spaziergang entlang der Chinesischen Mauer nachdenklich durch seine Fliegerbrille in die Ferne, wie ein von seinen Mitarbeitern veröffentlichtes Foto zeigt. Am Donnerstag wird er in Georgia in einer Debatte gegen einen konservativen Gegenkandidaten antreten: Floridas Gouverneur Ron DeSantis.

Newsom, der in der Demokratischen Partei weithin als Präsidentschaftskandidat für 2028 gehandelt wird, wartet nicht allzu lange. Während andere potenzielle Kandidaten für das Weiße Haus im Stillen die Weichen für die Zukunft stellen, ist der Gouverneur viel unterwegs, um ein breites Spektrum an demokratischen Wählern zu umwerben, die bei einer künftigen Präsidentschaftskandidatur hilfreich sein könnten.

Die Entscheidung von Präsident Joe Biden, sich 2024 zur Wiederwahl zu stellen, hat eine ehrgeizige neue Generation von Demokraten in eine Art Warteschleife versetzt. Wobei sich viele an die vorderste Front der Bemühungen um seine Unterstützung stellen, während sie versuchen, ihre eigenen Spuren für die Zukunft zu hinterlassen. Für Newsom bedeutete dies eine Reihe von Auftritten außerhalb seines Heimatstaates, die von einigen als klug angesehen und von anderen als Stunts verspottet wurden.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Doch Newsom genießt seine Rolle als einer der führenden Gegner der Republikaner und geht „in die Offensive“, wenn er versucht, die Wähler auf unfreundlichem Terrain wie Fox News von der Agenda der Demokraten zu überzeugen. „Ich will mich nicht passiv zurücklehnen“, sagte er in einem Interview mit der Washington Post Anfang des Jahres und beschrieb seine Wut darüber, dass es den Republikanern gelungen ist, grundlegende Bürgerrechte in den roten Bundesstaaten einzuschränken, wie er es nennt. „Ich will da rausgehen. Ich will kämpfen. Ich will im Dreck wühlen.“

Newsom wird auch von den Republikanern beobachtet

Newsoms Bestreben, sein nationales Profil zu schärfen, birgt Risiken und stößt bei den Wählern im eigenen Land auf gemischte Reaktionen. Das in einer Zeit, in der viele Kalifornier über die Obdachlosigkeit und die Krise im Staat besorgt sind und eine drohende Haushaltskrise die Agenda des Gouverneurs in Kalifornien einschränken könnte.

„Um sein Profil zu schärfen und bei den demokratischen Wählern in den Vorwahlen populärer und bekannter zu werden, läuft es meiner Meinung nach sehr gut für ihn“, sagte Rob Stutzman, ein in Kalifornien ansässiger GOP-Stratege, der Newsom genau beobachtet, auf die Frage nach den Aktivitäten des Gouverneurs außerhalb des Staates. „Aber es hilft ihm eindeutig nicht zu Hause“.

Stutzman verwies auf die jüngste Verschlechterung von Newsoms Zustimmungswerten und sagte, der Gouverneur brauche so viel politisches Kapital wie möglich, um seine Agenda in Sacramento in einem wahrscheinlich schwierigen Haushaltsjahr durchzusetzen. Stutzman merkte auch an, dass die Vorliebe des Gouverneurs für Schlagzeilen (und Geldbeschaffung) durch kontroverse Vorschläge wie seinen Vorstoß, den Waffenbesitz durch eine Änderung der US-Verfassung einzuschränken, Gefahren birgt: „Es gibt hier einen gewissen Ruf, ein politischer Stuntman zu sein“, sagte er.

Neutrale Wähler sind skeptisch

Newsoms Zustimmungsrate unter den registrierten Wählern sank in einer kürzlich durchgeführten Umfrage des Berkeley Institute of Governmental Studies auf ein Allzeittief von 44 Prozent. Mark DiCamillo, Leiter der Berkeley IGS-Umfrage, merkte an, dass ein Großteil des Rückgangs von Newsoms Zustimmungswerten bei den Unabhängigen zu verzeichnen war.

Als die registrierten Wähler gefragt wurden, ob sie es befürworten, dass ihr Gouverneur eine prominentere Rolle in der nationalen Politik der Demokraten übernimmt und zu Veranstaltungen in anderen Staaten reist, um die Republikanische Partei zu kritisieren, sagten 70 Prozent der Demokraten, dass sie diese Bemühungen befürworten; 19 Prozent lehnten sie ab. Aber nur 37 Prozent der Unabhängigen stimmten zu und 47 Prozent waren dagegen.

„Diese Wähler ohne Parteipräferenz sind nicht sonderlich scharf darauf, dass Newsom diese neue Rolle übernimmt“, sagte DiCamillo. „Sie würden es vorziehen, wenn er sich auf die kalifornischen Themen beschränken und die Probleme des Staates lösen würde.

Newsoms Verbündete glauben jedoch, dass er beides kann.

Zur Autorin Maeve Reston ist eine nationale politische Reporterin für die Washington Post, die über das Präsidentschaftsrennen 2024 und die Politik des Westens berichtet. Sie kam 2023 zur Post, nachdem sie bei CNN, der Los Angeles Times, der Pittsburgh Post-Gazette und dem Austin American-Statesman über Politik und fünf Präsidentschaftskampagnen berichtet hatte.

In jüngster Zeit haben jedoch nur wenige einzelne Stimmen in der Partei Newsom öffentlich für seine Ambitionen kritisiert, allen voran Senator John Fetterman. Der Demokrat aus Pennsylvania behauptete kürzlich in einer Rede in Iowa, dass sowohl der Abgeordnete Dean Phillips (D-Minn.) als auch Newsom „gerade jetzt für das Präsidentenamt kandidieren“, aber „nur einer den Mut hat, es zu verkünden“.

Die Biden-Kampagne hat Newsoms Bemühungen um die Mittelbeschaffung im Namen der Biden-Kampagne öffentlich begrüßt, ebenso wie die Art und Weise, wie er sich für die Errungenschaften des Präsidenten eingesetzt hat, u.a. als einer der gefragtesten Surrogate bei der diesjährigen Debatte der Republikaner in Simi Valley, Kalifornien.

Auf die Frage nach den Zielen der Kampagne für Newsoms Debatte mit DeSantis am Donnerstagabend sagte der Sprecher der Biden-Kampagne, TJ Ducklo, dass die Kampagne „das Glück hat, bereits eine der robustesten und aktivsten Surrogate-Operationen in der Geschichte der Präsidentschaftspolitik zu haben“ und dass Newsom „ein wichtiger Teil dieser Bemühungen ist, da er die Sache des Präsidenten kraftvoll und effektiv vertritt“.

„Wir freuen uns darauf, dass er hervorhebt, wie Ron DeSantis‘ Extremismus und Misserfolge in Florida Teil einer MAGA-Agenda sind, die wir nicht zurück ins Weiße Haus lassen können“, sagte Ducklo.

Joe Biden: Leben und Karriere des 46. US-Präsidenten in Bildern Fotostrecke ansehen

Newsom hat dazu beigetragen, etwa sechs Millionen Dollar für die Biden-Kampagne in diesem Zyklus zu sammeln, indem er sein eigenes kleines Spendernetzwerk online angezapft hat und indem er Gastgeber von und Gast bei Fundraising-Veranstaltungen war, so ein Sprecher.

Da Newsom darauf besteht, dass die Demokratische Partei den Demokraten dabei helfen muss, ihre Reichweite in tiefroten Gebieten wiederherzustellen, hat er nach Angaben seiner Berater auch direkt etwa 110.000 Dollar an Gruppen der Demokratischen Partei in roten Bundesstaaten gespendet. Und sein Campaign for Democracy PAC hat etwa 1 Million Dollar für demokratische Kandidaten aufgebracht, darunter den Abgeordneten Colin Allred, der für den US-Senat in Texas kandidiert, sowie für andere Demokraten in schwierigen Rennen, darunter Senator Jon Tester (D-Mont.) und Gouverneur Andy Beshear, der vor kurzem die Wiederwahl in Kentucky gewonnen hat.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 01. Dezember 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung in gekürzter Version auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.