USA verlieren Vormachtstellung im Mittleren Osten: Vier Verbündete wenden sich ab

Von: Foreign Policy

Teilen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (l.) und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. © Ozan Kose/AFP

Saudi-Arabien, Ägypten, die Türkei und Israel: Sie alle wenden sich von den USA ab – und stattdessen Russland oder China zu. Eine Analyse über Gründe und Perspektiven.

Einfluss der USA im Nahen und Mittleren Osten schwindet: Vier Säulen in der Region wenden sich ab

Aggressiver Nationalismus greift um sich: Von Netanjahu über Mohammed bin Salman bis Erdogan

Doch Vorsprung der USA gegenüber anderen großen Mächten ist nur schwer zu untergraben

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 14. September 2023 das Magazin Foreign Policy.

Mehr als 50 Jahre lang, und insbesondere seit der iranischen Revolution von 1979, beruhten die Politik und die Initiativen der USA im Nahen Osten auf einem komplexen Beziehungsgeflecht. Dabei gibt es vier verschiedene regionale Säulen: Saudi-Arabien, Israel, die Türkei und Ägypten.

Von Zeit zu Zeit arbeiteten die Vereinigten Staaten mit einem oder mehreren dieser Staaten zusammen, um die immer wiederkehrenden Konfliktherde in der Region einzudämmen. Selbst wenn dieselben Staaten diese überhaupt erst entfachten – sei es Saudi-Arabien im Jemen, Israel im Libanon und den besetzten palästinensischen Gebieten oder die Türkei im Irak und in Syrien.

Im Laufe der Jahre haben die USA einige bemerkenswerte Siege in der Region errungen, allein oder gemeinsam mit diesen ehemaligen Verbündeten. Doch die Welt, aus der diese Beziehungen entstanden sind, befindet sich im Wandel, der eine ernsthafte, radikale Neubewertung erfordert.

Die Golfregion wird nicht mehr von der Sowjetunion bedroht, und die USA sind zum größten Ölproduzenten der Welt geworden. In der Zwischenzeit sind die letzten von den USA geförderten Friedensgespräche zwischen Palästinensern und Israelis vor fast einem Jahrzehnt gescheitert. Die Zweistaatenlösung ist seit langem tot, und die Extremisten, die heute in Israel das Sagen haben, sind auf einer messianischen Mission, alle palästinensischen Gebiete unter ihrer Kontrolle formell zu annektieren.

Einstige Verbündete missachten zentrale Interessen der USA

Die Führer Saudi-Arabiens, Israels, der Türkei und Ägyptens haben ihre eigenen Wege eingeschlagen und dabei die zentralen Interessen Washingtons eklatant missachtet. Sie glauben, dass engere politische, wirtschaftliche und militärische Beziehungen zu Russland, China, Indien oder zu jedem anderen Land – offen oder heimlich – ihnen geeignete Alternativen zu den Vereinigten Staaten bieten werden. Um es ganz offen zu sagen: Amerikas vier traditionelle Säulen im Nahen Osten sind inzwischen zu brüchig, um sich auf sie verlassen zu können.

In letzter Zeit wurde viel darüber geschrieben, wie die Türken, Israelis und Araber in einen Dialog miteinander getreten sind, um Wege zur Wiederbelebung der regionalen Diplomatie, Zusammenarbeit und Investitionen zu erkunden. Einige Analysten gingen sogar so weit, den Anbruch einer neuen Ära im Nahen Osten auszurufen.

Diese Deeskalation sollte jedoch mit großer Vorsicht begrüßt werden. Die Männer, die heute die Tugend der Versöhnung besingen, sind dieselben, die den Jemen verwüstet, Katar belagert, in Syrien und Libyen gewütet und den syrischen Despoten Baschar al-Assad nach einem Volksaufstand gemieden haben, um ihn dann zu begrüßen, nachdem er Kriegsverbrechen begangen und sein Land in einen Narkostaat verwandelt hatte.

Mittlerer Osten: Aggressiver Nationalismus greift um sich

In Wirklichkeit haben Saudi-Arabien, Israel, die Türkei und Ägypten alle verschiedene Formen eines aggressiven Nationalismus verfolgt. Israel hat bereits religiösen Chauvinismus und Exklusivismus kodifiziert, und einige seiner Führer rufen regelmäßig zum Terrorismus auf und fordern die ethnische Säuberung der Palästinenser im Westjordanland.

In Saudi-Arabien hat Kronprinz Mohammed bin Salman eine neue Kultur des Hypernationalismus gefördert, um den Einfluss des religiösen Establishments zurückzudrängen und mit Zwangsmitteln eine saudische nationale Identität aufzubauen, die sich um seine autoritäre Person dreht.

In der Türkei ist Präsident Recep Tayyip Erdogan dafür bekannt, dass er einen aggressiven türkischen Nationalismus mit religiösen Untertönen in seinen häufigen Kampagnen gegen den Westen schürt. Erdogan stellt sich selbst als die Verkörperung dieser zersetzenden Werte dar. Und in Ägypten war die jahrzehntelange Herrschaft von Präsident Abdel Fattah al-Sisi die autokratischste und katastrophalste in der modernen ägyptischen Geschichte.

Erdogan und Co. haben Kooperation mit USA längst eingestellt

Außerdem haben diese Länder die Zusammenarbeit mit den USA bei ihren regionalen Prioritäten weitgehend eingestellt. Al-Sisi plante die Lieferung von Raketen und Artilleriegeschossen an Russland zum Einsatz gegen die Ukraine, bis er Anfang des Jahres von den US-Geheimdiensten erwischt wurde.

rdogan konnte sich auf dem jüngsten Gipfel in Vilnius nur knapp aus einer schweren Krise mit US-Präsident Joe Biden und anderen Nato-Mächten herausmanövrieren, als er seinen Widerstand gegen den Nato-Beitritt Schwedens nach einem Jahr der Obstruktion aufzugeben schien. Doch seine Erpressung Europas durch die Drohung, Wellen von syrischen Flüchtlingen auszulösen, geht weiter. Und Erdogans früherer Kauf des russischen S-400-Raketenabwehrsystems hätte härtere Sanktionen rechtfertigen müssen, als er erhalten hat.

Die historischen Faktoren, die einst die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten festigten, haben sich ebenfalls verflüchtigt. Die Sowjetunion, die eine Bedrohung für die Länder der Region darstellte, gibt es nicht mehr. (Ironischerweise unterhält der russische Präsident Wladimir Putin heute engere persönliche Beziehungen zum israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, zu Mohammed bin Salman und zu Erdogan als diese Führer zu Biden). Es gibt keine ausländischen Bedrohungen mehr für den Golf.

Rolle des Öls veränderte sich grundlegend

Auch die Rolle, die das Öl spielt, hat sich dramatisch verändert. Die USA und ihre Verbündeten in Europa und Asien waren auf Öl- und Gasimporte aus Saudi-Arabien und den übrigen Golfstaaten angewiesen, da das US-Militär die Sicherheit dieser Geschäfte garantierte. Aber die Vereinigten Staaten sind nicht mehr die einzige externe Macht, die ein wirtschaftliches Interesse an der Golfregion hat. Asiatische Mächte wie China, Indien und andere haben komplexe Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit der Golfregion aufgebaut oder wiederhergestellt. Und es ist nur natürlich, dass eine stärkere wirtschaftliche Aktivität Asiens auch ein stärkeres politisches und militärisches Profil mit sich bringt.

Und in Wahrheit ist dies die Rückkehr zu einer tieferen Geschichte für die Region. Lange vor dem Aufkommen großer Öleinnahmen ähnelten die Hafenstädte am Golf den Hafenstädten am Indischen Ozean. Die Wirtschaft dieser kleinen Hafenstädte wurde von Kaufmannsfamilien beherrscht: Araber, Perser, Afrikaner, Belutschen, Inder und andere, wobei Sunniten und Schiiten auf beiden Seiten des Golfs lebten.

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten diese Familien eine reiche maritime Kultur, die einen komplexen Austausch von Menschen und Waren zwischen den Städten am Golf, Ostafrika und den Hafenstädten des indischen Subkontinents und darüber hinaus ermöglichte. Diese berühmten Händler mit ihren allgegenwärtigen Daus durchquerten diese Gewässer, lange bevor westliche Mächte sie kontrollierten. Für die neuen Golfstaaten bedeutet der Blick nach Osten nichts anderes, als die alten Seewege wiederherzustellen.

Vorsprung der USA ist langfristig nur schwer zu untergraben

Vor diesem Hintergrund ist das Hyperventilieren einiger offizieller Kreise in Washington und der Kommentatoren über Chinas begrenzte Rolle bei der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran sowohl ungerechtfertigt als auch übertrieben. Die meiste Vorarbeit wurde zuvor in stillen Gesprächen in Bagdad und Oman geleistet. Bis die saudische Führung, die die Aufmerksamkeit Washingtons auf sich ziehen wollte, China einschaltete, um die letzte Szene zu inszenieren, und Peking die gesamte Inszenierung übertrug. Die Biden-Administration reagierte wie erwartet, was zumindest zum Teil ihr derzeitiges ungebührliches Gerangel um einen Frieden zwischen Saudi-Arabien und Israel erklärt.

Auf absehbare Zeit kann kein Staat oder Staatenverbund Amerikas strategischen, wirtschaftlichen und technischen Vorsprung in der Golfregion ernsthaft untergraben. Und die USA sollten den arabischen Golfstaaten klarmachen, dass ein rücksichtsloses Tummeln mit China auf Kosten der Vereinigten Staaten Konsequenzen haben wird. (Es sei darauf hingewiesen, dass die Saudis in den 1980er Jahren zum ersten Mal heimlich Mittelstrecken-Raketensysteme von China gekauft haben).

Riad wird seine langjährige Westorientierung nicht aufgeben. US-Technologie und Fachwissen werden für den saudischen Energiesektor, der nach wie vor die Haupteinnahmequelle des Königreichs ist, weiterhin unverzichtbar sein; wir werden nicht erleben, dass Tausende junger saudischer Studenten nach Peking und Shanghai strömen, um Mandarin zu lernen.

Die scheinbare Besessenheit der Biden-Administration, ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel zu vermitteln, um die bestehende De-facto-Normalisierung zu formalisieren, ist eine Sisyphusarbeit. Und es ist eine Arbeit, die, selbst wenn sie teilweise erfolgreich ist, den USA auf lange Sicht weder politisch noch strategisch nützen wird. Das wichtigste politische Ergebnis wird darin bestehen, die autoritäre Herrschaft von Mohammed bin Salman zu stärken und Netanjahu bei der Errichtung eines fundamentalistischeren Israel zu ermutigen. Und ein solches Abkommen wird unabhängig von den Zusicherungen, die den Palästinensern gegeben werden, kaum etwas an ihrer grundlegenden Lebensrealität ändern, nämlich der Besetzung und der Verweigerung grundlegender Rechte.

Saudi-Arabien nutzt Ängste vor China aus

Der Preis, den Saudi-Arabien von der Biden-Administration zu fordern versucht, ist eine zu große Bürde, um sie zu tragen. Dazu gehören umfassenderer Sicherheitsgarantien, die das Königreich in den Status anderer formeller Verbündeter der USA erheben würden, Nukleartechnologie für ein ziviles Energieprogramm und einen freieren Zugang zu US-Waffen. Angesichts des Charakters von Mohammed bin Salman und seiner aggressiven Geschichte ist Saudi-Arabien kein Partner, der diesen Preis wert ist.

Der Kronprinz nutzt die übertriebenen Ängste Washingtons vor einem selbstbewussten China in der Golfregion aus, um Zugeständnisse zu erreichen, die die USA noch bereuen werden. Ein saudi-israelisches Friedensabkommen, sollte es zustande kommen, wird bestenfalls ein Abkommen zwischen den bestehenden Eliten beider Länder sein und das regionale Abdriften zu mehr Autokratie und Autoritarismus beschleunigen. Ein solches Abkommen wird keineswegs garantieren, dass Mohammed bin Salman oder Netanjahu nicht weiterhin eine Politik verfolgen werden, die entweder gegen die Interessen der USA verstößt oder deren Werte negiert, wie etwa die faktische Unterstützung des Ukraine-Krieg.

Die Neubewertung der Beziehungen der USA zu Saudi-Arabien, Israel, der Türkei und Ägypten sollte im Zusammenhang mit der Verringerung ihres militärischen Fußabdrucks in der Region erfolgen. Die US-Truppen sind in der gesamten Region stationiert, von der Türkei und Syrien bis Jordanien, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Oman. Hinzu kommen die regelmäßigen Flüge strategischer US-Bomber in den Persischen Golf und die häufige Entsendung von Flugzeugträgern in das Arabische Meer.

USA sollten ihre Macht nicht zu sehr spüren lassen

Sind große US-Luftwaffenstützpunkte in Kuwait, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten wirklich notwendig? Die USA könnten ihre Interessen am Golf verteidigen (nämlich den Iran und terroristische Gruppen in der Region abzuschrecken), indem sie den wichtigen Marinestützpunkt in Bahrain, das Hauptquartier der Fünften Flotte der USA, beibehalten und durch konzentriertere Luftstreitkräfte ergänzen. Diese Streitkräfte können durch Flugzeugträger, die in den nahe gelegenen Gewässern kreuzen, weiter verstärkt werden.

Vor den jüngsten Kriegen in der Golfregion, die mit der irakischen Invasion im Iran 1980 begannen, war die amerikanische Macht in der Region auf diese Weise nicht übermächtig zu spüren. Ein weiser arabischer Führer am Golf sagte damals zu einem amerikanischen Diplomaten: „Wir wollen, dass ihr wie der Wind seid, wir wollen euch spüren, aber wir wollen euch nicht sehen.“ Das war damals ein guter Rat und wäre auch heute noch ein guter Rat.

Im Nahen Osten gab es lange Reservoir an guten Willen gegenüber USA

Vor langer Zeit gab es im Nahen Osten ein großes Reservoir an gutem Willen gegenüber den Vereinigten Staaten. Amerika wurde von den Menschen in der Region als der Erzieher angesehen, der die Amerikanische Universität in Beirut (1866) und die Amerikanische Universität in Kairo (1919) sowie andere Bildungseinrichtungen von der Türkei bis zum Golf gegründet hatte.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Amerika als Förderer der Selbstbestimmung gefeiert. Amerika war der bevorzugte Zufluchtsort für die erste Einwanderungswelle ab den späten 1880er Jahren, die vor den harten Bedingungen im osmanischen Syrien (dem heutigen Syrien, Libanon und Palästina) floh und in den Vereinigten Staaten das Versprechen der Freiheit suchte.

Vor allem aber war Amerika eine westliche Großmacht ohne koloniales Erbe im Nahen Osten. Im Gegensatz zu den europäischen Mächten herrschte Amerika nicht über Araber und Muslime. Die Bildunterschrift eines 1878 aufgenommenen Fotos der syrischen Familie des Professors Yusif Arbili sagt alles: „Hier bin ich (endlich) mit den Kindern, die in Freiheit jubeln“.

Joe Biden: Leben und Karriere des 46. US-Präsidenten in Bildern Fotostrecke ansehen

Eintreten für Menschenrechte würde Vertrauen in USA stärken

Dieses Reservoir des guten Willens begann mit der zunehmenden Unterstützung der USA für repressive autokratische Regime zu schwinden, um die örtlichen Kommunisten und die Sowjetunion in Schach zu halten. Amerikas Umarmung Israels nach der Eroberung weiterer arabischer Gebiete während des Sechstagekriegs 1967 vertiefte und vergrößerte die Entfremdung vieler Araber von den USA.

Eine Verringerung des militärischen Profils Washingtons und ein konsequentes, ausdrückliches und universelles Eintreten für die Menschenrechte würde viel dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit der USA bei den Menschen in der Region wiederherzustellen. Es würde ihnen auch helfen, Autokratie, Unterdrückung und aggressiven Nationalismus im eigenen Land abzuwehren.

In einer Zeit, in der Amerikas demokratisches Regierungssystem, seine liberale, offene Gesellschaft und seine hochgeschätzten Konzepte von integrativem Patriotismus und politischem Pluralismus in Frage gestellt und ausgehöhlt werden, ist es töricht, diese Werte und die Institutionen, die sie untermauern, weiter zu untergraben, indem man engere Beziehungen zu unhaltbaren Regimen im Nahen Osten sucht. Saudi-Arabien, Israel, die Türkei und Ägypten mögen Washingtons traditionelle Verbündete in der Region sein, aber sie verdienen diesen Status heute nicht.

Zum Autor Hisham Melhem ist der Washington-Korrespondent von Radio Monte Carlo, Paris, und schreibt eine wöchentliche Kolumne für die Website des Fernsehsenders Alhurra.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 14. September 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

Foreign Policy Logo © ForeignPolicy.com