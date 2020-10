US-Wahl 2020: Donald Trump kämpft weiter um Stimmen - Biden mit heftiger Kritik: „Hatte gehofft, dass...“

Donald Trump ist bei einer Wahlkampfveranstaltung in Orlando auf seine Anhänger getroffen. Auch nach seiner Corona-Infektion zeigt er wenig Respekt vor dem Virus.

Am 3. November ist großer Wahltag in den USA* - der US-Präsident wird gewählt.

Update vom 14. Oktober, 7.40 Uhr: Nach seiner Corona-Infektion verbreitet US-Präsident Donald Trump in den Augen seines Herausforderers Joe Biden mehr Falschinformationen über das Virus als zuvor. „Ich habe für seine Genesung gebetet, als er Covid bekommen hat, und ich hatte gehofft, dass er wenigstens etwas geläutert daraus hervorgehen würde“, sagte Biden am Dienstag (Ortszeit) bei einem Auftritt in Pembroke Pines im US-Bundesstaat Florida. „Aber was hat er getan? Er hat die Fehlinformationen nur intensiviert, die er zuvor gemacht hat, und macht es damit noch schlimmer.“

US-Wahl 2020: Trump bezeichnet sich als immun - Experten weisen keine sicheren Studien nach

Trump hatte Anfang Oktober seine Corona-Infektion bekanntgegeben. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hatte er die Amerikaner dazu aufgerufen, keine Angst mehr vor Covid-19 zu haben. Dass Trump selbst von den besten Ärzte behandelt wurde - unter anderem mit einem Antikörpermittel, dass für die „normalen“ Bürger quasi nicht zugänglich ist - ließ er dabei außen vor. Zudem gehen Beobachter davon aus, dass Trumps Behandlung deutlich ernster war, als das Weiße Haus und seine Ärzte in öffentlichen Stellungnahmen zugaben. Trump selbst bezeichnet sich seitdem als immun und tröstet bereits Infizierte damit, nun ebenfalls immun zu sein. Von Experten-Seite aus gibt es allerdings noch keine sicheren Studien darüber ob, und wenn ja wie lange, man nach einer Infektion mit dem Coronavirus immun ist.

US-Wahl 2020: Amerikaner können bereits wählen - Trump kritisiert Briefwahl

Am 3. November treten Trump und Biden in der US-Wahl gegeneinander an. Aufgrund der Pandemie können die US-Amerikaner bereits jetzt via Briefwahl oder auch im Vorfeld bereits persönlich abstimmen. Trump hatte die Briefwahl im Voraus stets kritisiert. Zudem hatte er angedeutet, eine Wahlniederlage möglicherweise nicht zu akzeptieren. Über Biden sagte er: „Wisst ihr, was das bewirkt? Es setzt mich noch mehr unter Druck. Könnt ihr euch vorstellen, gegen so einen Typen zu verlieren?“

US-Wahl 2020: Trump nach Infektion vor seinen Fans: „Ich werde die Kerle und die schönen Frauen ...“

Update vom 13. Oktober, 9.25 Uhr: Nach eineinhalb Wochen Pause hat Trump den Wahlkampf wieder aufgenommen. Vor seinen Anhängern in Orlando im Bundesstaat Florida erklärte der US-Präsident, er fühle sich “so stark!” Wie Beobachter bereits erwartet hatten, inszeniert er seine Infektion und spielt die Gefahr der Pandemie weiter herunter. „Sie sagen, dass ich immun bin“, sagte Trump bei der Rede. „Ich kann mich in dieser Menge bewegen (...), alle umarmen, die Männer und die wunderbaren Frauen“, scherzte der 74-Jährige. „Ich werde jeden in diesem Publikum küssen. Ich werde die Kerle und die schönen Frauen küssen (...). Ich werde euch einfach allen einen dicken, fetten Kuss geben“, so Trump weiter. Wie sein Leibarzt Sean Conley erklärt hatte, sei Trump inzwischen mehrfach negativ auf das Virus getestet worden. Auch andere Daten sprächen dafür, dass “der Präsident nicht mehr ansteckend ist“.

Trumps befürchtet Wahlbetrug - Panne in Ohio befeuert seine Behauptung

Update vom 12. Oktober, 15.20 Uhr: Vergangenen Freitag sah sich US-Präsident Donald Trump erneut bestätigt: „Eine manipulierte Wahl“ schrieb er auf Twitter. Kurz zuvor hatte er erfahren, dass in Ohio* mehr als 49.000 Stimmzettel, das entspricht 21 Prozent der Wahlbriefe, an die falschen Wähler versendet wurden. Der Außenminister von Ohio sowie der Wahlvorstand widersprachen ihm jedoch, die Wahlen würden überparteilich und fair ablaufen. „Es war ein schwerwiegender Fehler, an dessen Korrektur wir hart arbeiten“, sagte der Vorstand. Jede Stimme werde gezählt. Aufgrund eines technischen Problems sei es zu der Verwechslung unter den Wählern gekommen.

Breaking News: 50,000 OHIO VOTERS getting WRONG ABSENTEE BALLOTS. Out of control. A Rigged Election!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2020

US-Wahl 2020: Trump fürchtet Wahlbetrug durch Briefwahl - Demokraten besorgt

Erstmeldung vom 12. Oktober, 13.50 Uhr: Washington - Es sind noch rund drei Wochen bis zur nächsten Präsidentschaftswahl in den USA. Vieles deutet auf einen spannenden 3. November hin - vor allem wegen Diskussionen rund um möglichen Wahlbetrug und um die Frage, ob es Donald Trump wieder schafft, entgegen der Umfragen die Wahl am Ende doch für sich zu entscheiden.

Seit Monaten heizt der US-Präsident* die Diskussionen um Wahlbetrug an. Vor allem die Briefwahl ist ihm ein Dorn im Auge: Seine unbelegte These lautete „Briefwahl führt zu massivem Wahlbetrug“. Millionen Stimmzettel würden an Menschen geschickt, die gar nicht wählen dürften. Experten widersprechen ihm.

Aber Trump muss sich mit dieser Form des Wählens abfinden, denn in der Corona-Pandemie, die weiterhin in den USA wütet, ist die Angst vor Ansteckungen bei Manchen besonders groß. Viele US-Bundesstaaten haben die Möglichkeit, per Briefwahl* zu wählen, ausgebaut. Die Demokraten kritisieren, Trump schüre mit seinen Aussagen Zweifel am Wahlergebnis, um es womöglich im Falle einer Niederlage nicht anerkennen zu müssen. Sie fürchten, der republikanische Kandidat könne sich zum Wahlsieger erklären, bevor die Briefwahlstimmen überhaupt ausgezählt sind.

Because of the new and unprecedented massive amount of unsolicited ballots which will be sent to “voters”, or wherever, this year, the Nov 3rd Election result may NEVER BE ACCURATELY DETERMINED, which is what some want. Another election disaster yesterday. Stop Ballot Madness! https://t.co/3SMAk9TC1a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2020

US-Wahl 2020: Tausende Wahlbeobachter sollen für faire Wahlen sorgen

Damit die Wahl reibungslos abläuft, planen die Republikaner 50.000 Wahlbeobachter zu rekrutieren. Sie dürfen sich in Wahllokalen aufhalten, die Stimmabgabe sowie die Stimmauszählung beobachten. Vorausgesetzt sie wurden vorher angemeldet. Dann stehen sie als Zeugen für eine fair Wahl. Auch die Demokraten* entsenden 10.000 solcher Freiwilligen, wie Trumps Herausforder Joe Biden ankündigte.

Hinzu kommen die unabhängigen Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE), die in ihren Mitgliedstaaten ordentliche Wahlen sicherstellen sollen. Dieses Jahr schicken sie wegen der Corona-Pandemie aber nur ein vergleichsweise kleines Beobachtungsteam zur US-Wahl - 14 Experten und 30 Langzeit-Beobachter sind geplant. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, schätzt die OSZE jedoch eigentlich 100 Langzeit-Beobachter sowie 400 Kurzzeit-Beobachter, die für den gesamten Wahlprozess nötig seien.

Vor den Wahllokalen: Gruppe von Trump-Anhängern schüchtern Wähler ein

Unterdessen steigt die Angst, dass Trump-Unterstützer als unangemeldete Wahlbeobachter in die Wahl eingreifen. Szenen wie sie Mitte September in Virgina* geschahen, wünschen sich die Wahlfunktionäre nicht. Damals sollen sich, wie die New York Times berichtete, laut eines Offiziellen der Stadt Wähler eingeschüchtert gefühlt haben, weil eine Gruppe mit Trump-Fahnen vor einem Wahllokal in Fairfax, in dem bereits gewählt werden konnte, „vier weitere Jahre“ riefen.

Wenige Tage zuvor hatte Trump auf einer Kundgebung in North Carolina seine Zuhörer aufgefordert, als Wahlbeobachter zu den Wahllokalen zu gehen und Betrug zu verhindern. „Beobachtet das Stehlen und Betrüben!“, rief er den Anhängern zu.

In landesweiten Umfragen liegt Herausforderer Joe Biden seit Monaten vor Trump. Laut einer Umfrage des Wall Street Journal und NBC News führt er nach Trumps Infektion mit dem Coronavirus mit 14 Prozentpunkten.