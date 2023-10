Wahl im Repräsentantenhaus: Jordan verbreitet Chaos – und nimmt neuen Anlauf

Der Abgeordnete Jim Jordan (R-Ohio), der am Dienstag im Plenarsaal des Repräsentantenhauses zu sehen war, verfehlte mit 17 Stimmen die einfache Mehrheit, um zum Sprecher gewählt zu werden, so dass das Repräsentantenhaus für einen weiteren Tag ohne einen Vorsitzenden dasteht. © Jabin Botsford/The Washington Post

Der US-Kongress agiert weiter kopflos. Die Wahl zum Sprecher steckt fest. Doch Jim Jordan gibt nicht auf. Doch wer ist er eigentlich?

Washington – Am 17. Oktober 2013 öffneten die Bundesbehörden nach einem 16-tägigen Stillstand der gesamten Regierung wieder vollständig ihre Pforten - die längste ununterbrochene Zeit, in der die gesamte Belegschaft ohne Gehalt auskommen musste. Genau ein Jahrzehnt später versuchten die Republikaner im Repräsentantenhaus, einen der Hauptverantwortlichen für diesen Stillstand, den Abgeordneten Jim Jordan, zum Sprecher zu wählen – und ihn damit möglicherweise auf den mächtigsten Posten im Kongress zu hieven.

US-Repräsentantenhaus: Jim Jordan will neuer Sprecher werden – wer ist der Republikaner?

Jemand, der in fast 17 Jahren im Repräsentantenhaus noch nie ein einziges Gesetz verabschiedet hat. Jemand, der bei der Strategie eines fünfwöchigen teilweisen Stillstands der Regierung Ende 2018 federführend war. Jemand, der geholfen hat, den vorzeitigen Rücktritt eines früheren Sprechers zu inszenieren. Und jemand, dessen Verbündete einen politischen Anschlag auf den Sprecher-Kandidaten der vergangenen Woche, den Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses Steve Scalise, inszeniert haben. Warum? Weil sie versuchen wollten, den Rest der Republikaner im Repräsentantenhaus zu zwingen, Jordan zu akzeptieren.

US-Kongress: Wer sind die Unterstützer von Jim Jordan?

Da ein weiterer möglicher Stillstand genau einen Monat entfernt ist, schien Jordans Ernennung in der Partei der Republikaner absolut sinnvoll zu sein. Bis sich 20 Republikaner einschalteten und erklärten, dass der gesunde Menschenverstand die Oberhand behalten müsse. Sie blockierten Jordans Kandidatur als Sprecher, indem sie für eine Reihe anderer republikanischer Vertreter stimmten, sodass er dem Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, mit 212 zu 200 Stimmen um zwölf Stimmen hinterherhinkte und ihm ganze 17 Stimmen fehlten, um die einfache Mehrheit zu erlangen.

Nach stundenlangen Beratungen hinter verschlossenen Türen und Telefonaten mit den Verweigerern kam Jordan aus einem Büro im ersten Stock und erklärte, dass er es am Mittwochmorgen erneut versuchen werde. „Wir werden weiterarbeiten, und wir werden die Stimmen bekommen“, sagte er zu Reportern. Er werde nicht aufgeben, bis es einen Sprecher gebe. Ob er das sein wird oder ein anderer, bleibt abzuwarten.



Die Kammer vertagte sich, da sie bis zur Wahl eines Sprechers handlungsunfähig war - der 14. Tag in Folge ohne einen funktionierenden Regierungszweig. Wenn es den Republikanern nicht gelingt, bis Freitag einen Sprecher zu wählen, wird der Stillstand im Repräsentantenhaus den Stillstand der Bundesregierung im Jahr 2013 an Dauer in den Schatten stellen.



Jede Seite grub sich tiefer ein. Jordans Verbündete haben seit Tagen erklärt, ihr Ziel sei es, die Verweigerer in der Öffentlichkeit durch die alphabetische Aufzählung im Plenarsaal zu entlarven und dann konservative Medien und Think Tanks von außen eine politische Kampagne führen zu lassen.

Einige der 20 Abgeordneten, die gegen ihn gestimmt haben, sind dazu bereit - und freuen sich, dass ihre Reihen weit über die Mindestzahl von fünf Stimmen hinausgewachsen sind, die sie benötigten, um Jordan zu blockieren.



„Lasse mich nicht unter Druck setzen“: Gegner von Jim Jordan geben sich auch lautstark

„Ich werde mich nicht unter Druck setzen oder einschüchtern lassen“, sagte der Abgeordnete Mario Diaz-Balart, der Anführer des Anti-Jordan-Flügels, nach der Abstimmung am Dienstag zu Reportern. Später am Tag gab er einen Brief heraus, in dem er um eine sofortige erneute Abstimmung bat, offenbar spürte er, dass unter den 20 Gegnern keine Schwäche aufkam, als sich die Nachricht von möglichen weiteren Abspaltungen von Jordan verbreitete.

Diaz-Balart ist eines von sieben Mitgliedern des Bewilligungsausschusses des Repräsentantenhauses, der für die Finanzierung der Bundesregierung zuständig ist, die sich gegen Jordan stellen. Zu den Gegnern gehören auch vier Mitglieder des Ausschusses für die Streitkräfte des Repräsentantenhauses, ein weiteres Gremium mit traditionellen Republikanern, die Jordans Bereitschaft zur Kürzung der Verteidigungsausgaben in der Vergangenheit misstrauisch beäugen.



Etwa ein halbes Dutzend weiterer Gegenstimmen kam von Republikanern in Swing-Distrikten, in denen Jordans kämpferischer Konservatismus bei den Wählern nicht gut ankommt. Und ein paar andere sind einfach nur verärgert darüber, wie eine winzige Minderheit auf der äußersten rechten Flanke den Abgeordneten Kevin McCarthy behandelt hat, der vor zwei Wochen aus dem Sprecheramt gejagt wurde, und Scalise, der sich letzte Woche als Kandidat zurückzog.

Hinter diesen 20 stehen mindestens 35 weitere Republikaner, die am Freitag in einer geheimen Abstimmung angedeutet haben, dass sie bei der öffentlichen namentlichen Abstimmung nicht für Jordan stimmen wollen.



Sie stimmten am Dienstag vor allem aus politischer Rückendeckung für Jordan, um die zahlreichen konservativen Wähler zu beschwichtigen, die die Rathäuser bevölkern und Jordans Karriere auf der rechten Seite kennen. Diese Republikaner wollen nicht, dass er Sprecher wird, aber sie fürchten, dass die Bequemlichkeit ihres Amtes durch einen konservativen Herausforderer in den Vorwahlen im nächsten Jahr gestört werden könnte. Aber wenn er weiterhin Stimmen verliert, könnte Jordan die Unterstützung dieser Gesetzgeber verlieren.



Chaos im US-Repräsentantenhaus: Warum Jordan auf einige Stimmen bauen kann

Die Realität ist, dass Jordan in bestimmten republikanischen Kreisen sehr, sehr beliebt ist, aber auch sehr, sehr unbeliebt in anderen Kreisen. Bei der Gegenüberstellung mit Scalise am vergangenen Mittwoch stimmten nur 99 Republikaner für Jordan.



Vielleicht noch peinlicher ist, dass der Abgeordnete Austin Scott (R-Ga.) am Freitag zur Abstimmung antrat, um Jordan herauszufordern, nachdem Scalise gestürzt war, und zwar mit einer Wahlkampfbotschaft, die auf „Wählt mich, ich bin nicht Jordan“ hinauslief.



Jordan erhielt nur 124 Stimmen, was einen unglaublichen Rückstand in nur wenigen Tagen ausmachte. Anstatt sich würdevoll zurückzuziehen, wie es Scalise letzte Woche und McCarthy vor acht Jahren taten, als Jordan seine erste Kandidatur für das Amt des Sprechers in die Knie zwang, beschloss Jordan, sich seinen Weg ins Repräsentantenhaus zu erkämpfen. Im modernen republikanischen Leben passt das in den Moment.

Wahl im US-Kongress: Jordan setzt auf die Methode Trump

Donald Trump bahnte sich seinen Weg zur republikanischen Präsidentschaftsnominierung 2016, indem er einen Bundesstaat nach dem anderen mit einer Mehrheit der Stimmen gewann, während die Mehrheit für eine Vielzahl von Anti-Trump-Kandidaten stimmte. Die Parlamentswahlen gewann er mit nur 46 Prozent der Stimmen, da eine Reihe unabhängiger Kandidaten Hillary Clinton Stimmen abspenstig machten.



Vor der Nominierungswahl 2024 ist Trump bereit, diese Leistung zu wiederholen, da die Umfragen in den ersten Bundesstaaten ihn mit einem massiven Vorsprung, aber oft unter 50 Prozent zeigen.



Jordan hatte die frühe Phase seiner Karriere damit verbracht, die Taktik der Minderheitenherrschaft als Waffe einzusetzen, um seinen Willen durchzusetzen. Im Jahr 2015 trieben Mitglieder des von Jordan mitbegründeten House Freedom Caucus den damaligen Sprecher John A. Boehner ein paar Monate früher in den Ruhestand, als er insgeheim geplant hatte. Der Caucus hatte beabsichtigt, eine Abstimmung zur Räumung des Vorsitzes zu erzwingen, wie die parlamentarische Abstimmung genannt wird, die McCarthy vor zwei Wochen zu Fall brachte.



Und der Stillstand im Oktober 2013 kam durch eine Blockade zustande, die Jordan und seine Verbündeten im Repräsentantenhaus durchführten, wo sie viele Republikaner gegen die Finanzierung der Regierung aufbrachten, wenn sie die Umsetzung des Affordable Care Act nicht verhindern konnten.



Eine überwältigende Mehrheit des Repräsentantenhauses, einschließlich der Demokraten, wollte die Regierung offen halten, aber die Konservativen im Repräsentantenhaus arbeiteten mit Sens. Ted Cruz (R-Tex.) und Mike Lee (R-Utah) zusammen, so dass sie auch die Verabschiedung von parteiübergreifenden Gesetzesentwürfen durch ein Filibuster verhindern konnten.



Die Regierung wurde geschlossen, und die Öffentlichkeit gab mit überwältigender Mehrheit den Republikanern die Schuld. Die Strategie ist gescheitert. Im Jahr 2019, als die Republikaner nicht mehr an der Macht waren, versuchte McCarthy, damals Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, eine neue Strategie mit Jordan und nahm ihn in seinen inneren Kreis auf. Vier Jahre lang war er eher ein Teamplayer, aber Republikaner mit guter Regierungsführung wie Diaz-Balart haben seine Vergangenheit nie vergessen.

Nach Absetzung von McCarthy macht sich Galgenhumor im Repräsentantenhaus breit

Am 30. September beschloss McCarthy, in dem Wissen, dass eine kleine Gruppe rechtsextremer Gegner versuchen könnte, ihn zu entmachten, die Regierung nicht zu schließen, sondern eine Abstimmung über ein sehr einfaches Überbrückungsgesetz zuzulassen, das die Finanzierung der Behörden bis Mitte November sicherstellt. Jordan gehörte zu den 90 Republikanern, die sich gegen den Gesetzentwurf zur Aufrechterhaltung der Regierung aussprachen.

Als sich der Dienstag dem Ende zuneigte, gingen die meisten GOP-Gesetzgeber davon aus, dass sie sich im Sitzungssaal im Untergeschoss des Kapitols versammeln würden, wo sie seit zwei Wochen immer wieder auftauchen. Der Abgeordnete Kelly Armstrong (R-N.D.), ein Verbündeter von McCarthy, der auch als prominenter Unterstützer Jordans fungierte, meinte, dass eine weitere Sitzung aller Abgeordneten wenig Sinn machen würde.

Er schlug scherzhaft - halb im Scherz - vor, bei der nächsten Versammlung eine Harke vor den Raum zu stellen. „Dann kann jeder Republikaner darauf treten und wird verprügelt“, sagte Armstrong.

Zum Autor Paul Kane ist der leitende Kongresskorrespondent und Kolumnist der Washington Post. Seine Kolumne über den Kongress, @PKCapitol, erscheint unter der Woche und sonntags. Er arbeitet seit 2007 für die Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 18. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.