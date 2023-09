Präsidentschaftswahl in den USA: „Muss mehr tun“ - Linke Demokraten warnen Biden

Teilen

US-Präsident Joe Biden. © Mikhail Metzel/Imago

In knapp einem Jahr wird in den USA der neue Präsident gewählt. Joe Biden tritt wieder für die Demokraten an. Doch die Angst vor einer Niederlage wächst.

Washington, D.C. - Joe Biden durfte sich im Wahlkampf in den USA bereits früh über die Unterstützung vieler progressiven Gruppen freuen. Wichtig ist für ihn vor allem, dass er die führenden Liberalen im Kongress für seine Kampagne gewinnen konnte. Die Gefahr, dass er in den Vorwahlen der Demokraten Konkurrenz von links bekommt, ist damit vom Tisch. Biden hat es in der Tat geschafft, die Partei weitgehend hinter sich zu vereinen.

Doch um die linke Flanke seiner Partei bei Laune zu halten, muss Biden nun aktiv werden. Einige Liberale bei den Demokraten rufen ihn inzwischen dringend dazu auf, mehr zu tun als nur seine Bilanz zu rühmen und vor einer weiteren Trump-Präsidentschaft zu warnen. Wenn es Biden nicht gelinge, eine ehrgeizige liberale Agenda für eine zweite Amtszeit klarer darzulegen, so sagen sie, könnten die progressiven Stimmen, die er bei der US-Wahl 2024 braucht, am Ende zu Hause bleiben.

Sanders warnt Biden: „Nicht auf Lorbeeren ausruhen“

„Die Demokraten müssen dem amerikanischen Volk viel deutlicher machen, wofür sie stehen und vor allem, auf welcher Seite sie in den großen Kämpfen stehen, mit denen wir konfrontiert sind“, sagte der unabhängige Senator Bernie Sanders (Vermont) kürzlich in einer Rede, in der er die „enormen“ Krisen beschrieb, mit denen das Land konfrontiert ist, darunter Inflation, Wohlstandsgefälle und extreme Wetterereignisse.

In der NBC-Nachrichtensendung „Meet the Press“ fügte Sanders, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet und sich um die Präsidentschaft im Jahr 2020 beworben hatte, hinzu, dass Bidens Wahlkampfslogan „Finish the job“ keine inspirierende Botschaft sei. Er lobte Bidens „lange Reihe von Errungenschaften“, sagte aber: „Man kann sich als Präsident der Vereinigten Staaten nicht einfach auf seinen Lorbeeren ausruhen.“

Dieses Gefühl, das auch von anderen Liberalen geäußert wird, ist ein Warnsignal für Biden, der auf Wahlen zusteuert, bei denen sogar ein Teil der unzufriedenen Wählerinnen und Wähler das Rennen entscheiden könnte, indem sie einfach zu Hause bleiben oder jemanden von einer dritten Partei unterstützen.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Der demokratische Abgeordnete Jamaal Bowman (New York), ein weiterer prominenter progressiver Abgeordneter, sagte, dass er Bidens Maßnahmen wie die Begrenzung von Insulin auf 35 Dollar pro Monat für ältere Personen und die Erhöhung der Steuern auf reiche Unternehmen zwar schätze, sich aber wünsche, dass der Präsident „mehr Vertrauen in die progressive Agenda“ habe. Bidens Bereitschaft, bei Themen wie Kriminalität, Umwelt und Einwanderung in die Mitte zu schwenken, habe Liberalen bisweilen Sorgen bereitet, sagte Bowman in einem Interview.

„Er schafft den Spagat, auf den Progressive Caucus und auf neue Kongressabgeordnete wie mich einzugehen, aber auch auf alteingesessene Lobbys wie die fossile Brennstoffindustrie“, sagte er.

Biden hat seit Beginn seiner Präsidentschaftskandidatur eine komplexe Beziehung zu den Liberalen zu bewältigen gehabt. Als Kandidat rangierte er stolz rechts von Rivalen wie Sanders und Senatorin Elizabeth Warren (Massachusetts), aber als Präsident hat er sich oft deren Prioritäten zu eigen gemacht - während er in kritischen Bereichen davon abwich.

Senator Bernie Sanders © Michael Brochstein/Imago

Biden will Linke bei der US-Wahl 2024 an seiner Seite haben

Einige progressive Persönlichkeiten bei den Demokraten sagen, dass seine Bilanz ihre Erwartungen übertroffen habe. „Niemand kämpft härter für die arbeitenden Menschen als Präsident Joe Biden“, sagte Warren in einer Erklärung für diesen Artikel. „Der Präsident hat durch seine Führungsrolle bei Themen, die von der Klimaresistenz über den Schuldenerlass für Studierende bis hin zu Abzockgebühren (Junk Fees) reichen, einen einmaligen Wandel herbeigeführt.“

In einer für viele Liberale wichtigen Frage empfahl das Gesundheitsministerium in dieser Woche, Marihuana, das die Bundesregierung derzeit neben Heroin und LSD zu den riskantesten Drogen zählt, als weniger riskante Substanz neu einzustufen.



Das Weiße Haus leugnet zwar, dass es ein Problem mit den Liberalen hat, unternimmt aber deutliche Schritte, um sie an Bord zu halten. So nahm Sanders beispielsweise an Briefings über außenpolitische Angelegenheiten teil, und Biden lud Bowman ein, ihn in seinem Hubschrauber Marine One bei den Verhandlungen über die Anhebung der Schuldengrenze im Sommer zu begleiten.

Einige Progressive befürchten jedoch, dass sich das Weiße Haus nun von ihnen abwendet, da Biden in den Wahlkampfmodus wechselt und sich auf das Regieren mit einem von den Republikanern geführten Repräsentantenhaus einstellt. So erntete Biden Kritik wegen seiner Zustimmung zu einer umstrittenen Ölpipeline in West Virginia.

Linke in den USA befürchten Verschiebung zur Mitte

Einige Linke ärgerten sich auch über Bidens jüngste Behauptung, er habe mit seiner Umweltpolitik „praktisch“ einen Klimanotstand ausgerufen, und meinten, er sollte tatsächlich einen ausrufen, um extreme Wetterverhältnisse und andere Bedrohungen zu bekämpfen. Und da der Präsident sich darauf konzentriert, seine Botschaft der „Bidenomics“ zu verkünden, befürchten sie, dass sein Wunsch, zentristische Wählerinnen und Wähler anzuziehen, zu einer noch stärkeren Verschiebung zur Mitte führen wird.

Nina Turner, ehemalige Senatorin des Bundesstaates Ohio, argumentiert, dass Bidens Wirtschaftspolitik nicht ausreichend sei, um Menschen in Not zu helfen. „Kein noch so gutes Branding wird etwas an der Tatsache ändern, dass das Geld der Menschen nicht mehr so weit reicht wie früher, dass die Menschen in diesem Land leiden“, sagte Turner in ihrem Podcast „Unbossed“.

Bei aller Kritik darf es Biden aber als Erfolg betrachten, dass er eine parteiinterne Herausforderung eines Liberalen vermeiden konnte. Die Kandidaturen von Robert F. Kennedy Jr. und Marianne Williamson sind für ihn nicht so schlimm.

Die größte Bedrohung für Biden könnte jedoch von einer Kandidatur Dritter ausgehen, falls diese an Fahrt gewinnt. Der liberale Philosoph Cornel West bewirbt sich um die Nominierung für die Grünen und betont dabei ein Argument, das in der Vergangenheit oft die Progressiven angetrieben hat: dass weder Demokraten noch Republikaner den tiefgreifenden Wandel herbeiführen könnten, den das Land brauche.

„Es geht darum, diejenigen zu stärken, die an den Rand gedrängt wurden, weil keine der beiden Parteien die Wahrheit über die Wall Street, die Ukraine, das Pentagon und Big Tech sagen will“, so West in seinem Video zum Start der Kampagne.

118. US-Kongress: Wer sind die neuen linken Demokraten in D.C.? Fotostrecke ansehen

Bidens Team hofft auf Furcht der Liberalen vor einer zweiten Trump-Präsidentschaft

Die Aussicht auf eine linke Herausforderung ist für viele Demokraten beängstigend, die glauben, dass die letzten beiden republikanischen Präsidenten, George W. Bush und Donald Trump, ihre Wahlen nur deshalb gewonnen haben, weil linksgerichtete Wahlberechtigte in wichtigen Swing States sich weigerten, den demokratischen Kandidaten zu unterstützen.

Ralph Nader und Jill Stein, die Kandidaten der Grünen Partei, haben 2000 bzw. 2016 in wichtigen Staaten Stimmen abgezogen und damit Bush und Trump den Weg zum Wahlsieg geebnet, obwohl sie die Volksabstimmung verloren haben.



Bidens Team hofft, dass die tiefe Furcht der Liberalen vor einer zweiten Trump-Präsidentschaft eine Wiederholung dieser Rennen verhindert und jegliche Ambivalenz überwindet, die Progressive gegenüber dem Präsidenten empfinden könnten. „Vergleichen Sie mich nicht mit dem Allmächtigen - vergleichen Sie mich mit der Alternative“, ist zu einem gängigen Refrain Bidens geworden, der diese Botschaft im Anschluss an die jüngste Präsidentschaftsdebatte der Republikaner wiederholte.

Bidens Verbündete haben versucht, das gesamte GOP-Feld in eine Art Stellvertreter für Trump zu verwandeln und die GOP-Kandidaten als ähnlich „extrem“ darzustellen. Die jüngste Debatte habe gezeigt, dass die republikanischen Kandidaten die Demokratie sabotieren, das Abtreibungsrecht abschaffen und den Klimawandel verschärfen würden.



„Die RNC-Debatte der letzten Woche hat viele daran erinnert, dass sie vor der Wahl stehen zwischen den MAGA-Republikanern, die das Land rückwärts führen und den Amerikanern das Leben schwer machen wollen, und einem Präsidenten, der die wirklichen Probleme angeht, mit denen sie konfrontiert sind“, sagte Bidens Wahlkampfsprecher Kevin Munoz.

Dennoch ergab eine Umfrage der Marquette Law School im vergangenen Monat, dass 54 Prozent der eher „liberalen“ und 55 Prozent der „sehr liberalen“ Wählerinnen und Wähler nicht wollen, dass Biden wiedergewählt wird. Und einige warnen davor, dass düstere Warnungen nicht ausreichen, um die Demokraten zu motivieren.

„Ich weiß nicht, ob wir zu dem Schluss kommen können, dass die Angst vor Trump ausreicht, um dem Präsidenten einen Sieg zu garantieren“, sagte Amara Enyia, politische Direktorin des Movement for Black Lives und ehemalige Bürgermeisterkandidatin in Chicago.



Sanders stellt klar: Gesamte progressive Gemeinschaft muss Trump besiegen

Dennoch findet das Argument von Biden bei prominenten Liberalen Anklang. Seine Bemühungen um eine Wiederwahl wurden von Bowman, Pramila Jayapal (Washington), der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez (N.Y.) und anderen Mitgliedern des Congressional Progressive Caucus sowie von einflussreichen linken Gruppen wie MoveOn befürwortet.

Die Debatte innerhalb der progressiven Bewegung spiegelte sich am Sonntag in der CNN-Sendung „State of the Union“ wider, als Sanders auf die Kritik von West angesprochen wurde, dass die Angst vor Trump für die Linke kein ausreichender Grund sei, Biden zu unterstützen.

Sanders war anderer Meinung. „Donald Trump ist nicht jemand, der an die Demokratie glaubt“, sagte er. „Ich denke, wir müssen die gesamte progressive Gemeinschaft dazu bringen, Trump zu besiegen, oder wer auch immer der republikanische Kandidat sein wird, [und] Biden zu unterstützen.“



Prinzipiell ist den Linken klar, dass Bidens Präsidentschaft durch eine Allianz mit progressiven Kräften gekennzeichnet war, um weitreichende Gesetze zu verabschieden, von einer historischen Investition in den Klimaschutz bis hin zu der lange geforderten Ermächtigung für Medicare, die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente auszuhandeln. Biden hat auch Exekutivmaßnahmen zu Studentenkrediten, Rassengleichheit und Waffengewalt ergriffen, heißt es.

„Er freut sich darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um weitere historische Errungenschaften für die Mittelschicht zu erreichen, einschließlich der konkreten Pläne, die er in der State of the Union und in seinem Haushalt dargelegt hat und die von progressiven Gesetzgebern auf der ganzen Linie unterstützt werden“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates.



Bidens Verbündete weisen die Idee zurück, dass sich der Präsident jetzt auf die Mitte zubewegt und sagen, er habe immer ein Gleichgewicht zwischen Liberalen und Moderaten gesucht. Im Wahlkampf 2020 bildete Biden Arbeitsgruppen mit Sanders‘ Team, aber er sprach auch häufig von Überparteilichkeit.



Die daraus resultierende Bilanz lässt einige Liberale unzufrieden zurück. Viele verweisen auf die weitreichenderen Teile von Bidens Agenda, die in einem gespaltenen Kongress gescheitert sind oder von den Gerichten gekippt wurden, und sie bezweifeln, dass Biden sich ausreichend für Ziele wie bezahlten Urlaub für Familienangehörige und Ärzte, allgemeine Vorschulbildung, Polizeireform und erweitertes Wahlrecht einsetzt.



West hat seine Kandidatur für die Grüne Partei als Alternative für diese Leute angepriesen und sich selbst als entschiedener Verfechter von Themen wie Armut und Umweltgerechtigkeit dargestellt.

Linke Demokraten loben Bidens politische Bilanz

Bidens Verbündete sagen, er sei ein hervorragender politischer Stratege, und verweisen auf seine Erfolge bei der Gesetzgebung, die erfolgreichen Verhandlungen über die Schuldengrenze und die Zwischenwahlen, die für die Demokraten besser ausfielen als erwartet. „Die Bilanz spricht für sich selbst“, sagte Bowman und lobte Bidens Fähigkeit, Gesetze durch einen Senat zu bringen, der fast gleichmäßig zwischen den Parteien aufgeteilt ist.



Die GOP-Debatte spiegelte einen Kontrast wider, von dem sich die Führer der Demokraten erhoffen, dass er die Partei hinter Biden versammeln wird, insbesondere bei Themen wie dem Klimawandel.



Der Unternehmer Vivek Ramaswamy, der in der Nähe des Zentrums der republikanischen Diskussionsbühne stand und an einigen der denkwürdigsten Momente des Abends beteiligt war, erklärte, dass „die Klimawandel-Agenda ein Schwindel ist“ und behauptete ohne Beweise, dass mehr Menschen wegen schlechter Klimapolitik als wegen des Klimawandels selbst sterben. Die meisten anderen GOP-Kandidaten auf der Bühne lehnten es ab, sich inhaltlich mit dem Thema zu befassen.



Das veranlasste Biden zu einer Erwiderung, die er auf X, früher Twitter, veröffentlichte. „Der Klimawandel ist übrigens real“, schrieb er.

Zum Autor Toluse „Tolu“ Olorunnipa ist Büroleiter des Weißen Hauses bei der Washington Post und Co-Autor von „His Name is George Floyd“, das 2023 mit dem Pulitzer-Preis für Sachbücher ausgezeichnet wurde. Er arbeitet seit 2019 für die Post und hat über die letzten drei Präsidenten berichtet. Zuvor arbeitete er bei Bloomberg News und dem Miami Herald und berichtete aus Washington und Florida. Scott Clement hat zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 01. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.