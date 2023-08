Die Gewinner und Verlierer der ersten Republikaner-Debatte

Die Kandidaten stehen während der ersten republikanischen Präsidentschaftsdebatte 2023 in Milwaukee am Mittwoch, 23. August 2023, auf dem Podium im Fiserv Forum.

Die erste Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten ist beendet. Einige von ihnen konnten punkten, andere hatten das Nachsehen. Eine Bilanz.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 23. August 2023 The Washington Post.

Acht republikanische Präsidentschaftskandidaten, die sich gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump behaupten wollten, traten bei der ersten Präsidentschaftsdebatte 2024 am Mittwochabend in Milwaukee gegeneinander an. Trump war nicht anwesend. Hier ist, wer und was ankam – und was nicht.

Gewinner der ersten Republikaner-Debatte: Donald Trump darf nicht fehlen

Für den abwesenden Spitzenkandidaten hätte es kaum besser laufen können. Er beschloss, die Debatte auszulassen, weil sie seine Zeit nicht wert war - angesichts seines Vorsprungs von fast 40 Prozentpunkten in den Umfragen. Und die Kandidaten, die ihn schlagen wollen, verbrachten einen Großteil der Debatte damit, so zu tun, als sei er gar nicht im Rennen.



Fast während der gesamten ersten Stunde der zweistündigen Debatte wurde Trump im Wesentlichen nur von einer Kandidatin erwähnt, der ehemaligen Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, die ihn mit anderen Republikanern auf der Bühne in einen Topf warf, denen sie unverantwortliche Ausgaben vorwarf.

„Die Wahrheit ist, dass nicht Biden uns das angetan hat, sondern unsere Republikaner, als sie das 2,2 Billionen Dollar schwere COVID-Konjunkturprogramm verabschiedeten“, sagte Haley. Sie erwähnte die Stimmen ihrer Gegner zur Anhebung der Schuldenobergrenze und fügte hinzu: „Donald Trump hat unsere Schulden um 8 Billionen Dollar erhöht, und unsere Kinder werden uns das nie verzeihen.“

Kurz vor der vollen Stunde machten die Moderatoren von Fox News eine Anspielung auf einen bevorstehenden Beitrag über Trumps Anklagen. Das Publikum buhte. Was folgte, war ein Gespräch, das sich weniger um die Anklagen drehte als um die Frage, ob der damalige Vizepräsident Mike Pence am 6. Januar das Richtige getan hatte.

Wenn die Kandidaten scheinbare Gegensätze aufzeigten, vermieden sie es oft, Trumps Namen zu nennen. Der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, kam einer echten Breitseite gegen Trump am nächsten, als er Trumps Verhalten – unabhängig von seiner Schuld – als „unter dem Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten“ bezeichnete. Nur er und der ehemalige Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, sagten, dass sie einen verurteilten Trump bei den Parlamentswahlen nicht unterstützen würden, wobei Hutchinson die Idee ins Spiel brachte, dass Trumps Rolle bei dem Aufstand am 6. Januar ihn gemäß dem des 14. Verfassungszusatzes für das Amt des Präsidenten disqualifiziert.

Das Risiko für Trump, nicht zu erscheinen, bestand darin, dass er nicht in der Lage sein würde, sich zu verteidigen. Das musste er aber nicht.



Republikaner-Debatte: Auch Vivek Ramaswamy zählt zu den Gewinnern

In Trumps Abwesenheit schien der zweitplatzierte Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, für die meisten Angriffe bestimmt zu sein. Stattdessen war es Ramaswamy, der Schwungkandidat im Rennen, der auf den dritten Platz aufgestiegen ist. Was Ramaswamy am meisten half, waren seine häufigen Gegner: Pence und Christie.

Beide degradierten Ramaswamy als politischen Amateur. Christie verglich Ramaswamys erste Antwort, in der sich Ramaswamy als „ein dünner Kerl mit einem lustigen Nachnamen“ bezeichnete, mit Barack Obama. (Obama hat tatsächlich einmal etwas sehr Ähnliches gesagt.) Er bezeichnete Ramaswamy auch als „einen Typen, der wie ChatGPT klingt“. Aber Ramaswamy ließ sich von all dem nicht beirren. Und immer wieder profitierte er davon, dass er gegen die beiden unbeliebtesten Kandidaten im Feld antrat.

Am deutlichsten verteidigte er Trump, indem er Christie vorwarf, „blindlings auf Trump einzudreschen, ohne auch nur einen Funken einer Vision für dieses Land zu haben“. Laut einem Memo, das letzte Woche durchsickerte, wollte DeSantis‘ Super PAC, dass sein Kandidat mit diesem Satz antritt, aber Ramaswamy kam ihm zuvor. Ramaswamy mischte sich auch häufig ein und nutzte die relativ laxe Durchsetzung der Debattenregeln, um sich selbst in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen.

Wenn es für Ramaswamy unangenehme Momente gab, dann war es, als die Kandidaten – einschließlich Haley – ihn auf seine zurückhaltende Haltung gegenüber Russlands Einmarsch in der Ukraine ansprachen. „Sie ziehen einen Mörder einem pro-amerikanischen Land vor“, sagte Haley und erntete lauten Beifall. Haley warf ihm auch vor, nicht zu US-Verbündeten wie Israel zu stehen, weil er sagte, er wolle dem Land letztlich keine Hilfe schicken müssen. „Sie haben keine außenpolitische Erfahrung, und das merkt man“, fügte Haley hinzu, wiederum unter lautem Beifall. Aber das war so ziemlich der einzige Moment, in dem das Publikum nicht auf Ramaswamys Seite war.

Lob für Pence bei Republikaner-Debatte: Pence‘ Entscheidung vom 6. Januar

Die Kandidaten haben sich in einer wichtigen Frage subtil von Trump abgesetzt: Seine fortgesetzte Behauptung, Pence hätte ihm helfen können, die Wahl am 6. Januar zu kippen. Jeder Kandidat, der dazu befragt wurde, sagte, Pence habe das Richtige getan: Senator Tim Scott (S.C.), Christie, Haley, North Dakota Gov. Doug Burgum und DeSantis.

DeSantis‘ Befürwortung war allerdings weniger überschwänglich und sagte nach einigem Drängen von Pence selbst: „Mike hat seine Pflicht getan. Ich habe kein Problem mit ihm. Aber hier ist die Sache: Ist es das, worauf wir uns konzentrieren werden?“ sagte Christie später: „Mike Pence stand für die Verfassung ein. Und er verdient nicht nur Anerkennung; er verdient unseren Dank als Amerikaner dafür, dass er seinen Amtseid und die Verfassung der Vereinigten Staaten über persönlichen, politischen und unfairen Druck gestellt hat.“

Ron DeSantis war deutlicher Verlierer der Republikaner-Debatte

Der Gouverneur von Florida überließ die meiste Zeit des Abends Ramaswamy die Bühne, und das war nicht das, was er brauchte.



Wenn er nützliche Momente hatte, dann waren es die, in denen er sich als Anti-Covid-Lockdown-Kandidat positionierte. Er suchte auch den subtilen Kontrast zu Trump, indem er dessen erdrutschartigen Wiederwahlsieg in Florida im Jahr 2022 anführte und sagte: „Man nimmt nicht jemanden wie [das Mitglied der Coronavirus-Task-Force Anthony] Fauci auf und verhätschelt ihn“.



Aber er ist auch ein Mann, der seinen stetigen Abstieg in diesem Rennen dringend aufhalten muss. Er brauchte diese Debatte mehr als jeder andere. Aber sie war einfach in keiner Weise erinnerungswürdig.



Während der republikanischen Debatte litt auch der politische Stolz der Partei

Haley verbrachte einen Großteil der Debatte damit, ein relativ düsteres Bild vom politischen Status der GOP zu zeichnen. Sie sagte, die GOP könne sich nicht auf ein Bein stellen, wenn sie die Demokraten für übermäßige Ausgaben kritisiere. Sie nannte ihren Spitzenkandidaten für 2024, Trump, „den unbeliebtesten Politiker in Amerika“. Und sie verbrachte einen Großteil der Diskussion über Abtreibung damit, die Fähigkeit der Partei, ihre Agenda durchzusetzen, herunterzuspielen.

„Wenn Sie über ein Verbot auf Bundesebene sprechen, seien Sie ehrlich mit dem amerikanischen Volk: Wir hatten in den letzten 100 Jahren keine 45 Senatoren, die für die Abtreibung sind“, sagte sie und fügte hinzu: „Sie wissen, dass wir keine 60 Stimmen im Senat haben.“



Andere, die sich für ein Verbot auf Bundesebene einsetzen, wehrten sich dagegen, aber Haley wiederholte ihren Standpunkt, dass die Partei in dieser Frage einfach noch nicht genug gewonnen habe, um so etwas tun zu können.



Haley begann ihre Kampagne mit ähnlichen Argumenten über die vielen Verluste der GOP in der Wählergunst – sieben der letzten acht Präsidentschaftswahlen, einschließlich der beiden Rennen von Trump. Und obwohl ihr Auftritt am Mittwochabend vielleicht nicht viel gebracht hat – wer will schon gesagt bekommen, was er falsch gemacht hat oder nicht tun kann – hat sie zumindest versucht, ihre Partei wachzurütteln.

Republikaner-Debatte: Weder Pence noch Scott konnten viel von sich zeigen

Beide haben zumindest einigermaßen plausible Behauptungen, formidable Kandidaten zu sein – Pence als ehemaliger Vizepräsident und Scott als der scheinbar angenehmste Kandidat auf der Bühne –, sind aber im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich gelandet. Aber wie DeSantis hat keiner von beiden wirklich viel gezeigt.

Pence versuchte, sich als der bewährte Konservative im Rennen darzustellen, aber es schien, als würde er sich an eine republikanische Partei wenden, die es eigentlich gar nicht mehr gibt.



Scott litt unter der gleichen Krankheit. Er gab die wohl denkwürdigste Antwort für die Abtreibungsgegner, indem er für ein bundesweites Verbot warb und gleichzeitig sagte, es sei falsch, dass Staaten wie Kalifornien und New York keine Einschränkungen haben. Aber er war weitgehend ein Zuschauer.



Fox News konnte die Debatte der Republikaner kaum kontrollieren

Der Kabelnachrichtensender, dessen journalistische Glaubwürdigkeit bereits durch einen folgenschweren 787,5-Millionen-Dollar-Vergleich in der Dominion-Klage angeschlagen ist, hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert.



Die Kandidaten setzten sich wiederholt über die Regeln der Debatte hinweg, und es wurde kaum versucht, den Ablauf der Debatte zu kontrollieren. Wenn die Kandidaten die Moderatoren Bret Baier und Martha MacCallum überredeten, als sie versuchten, weiterzumachen, gaben die Moderatoren oft einfach nach und überließen ihnen die Bühne.



Am deutlichsten wurden die Probleme jedoch beim Umgang der Moderatoren mit Fragen, die mit der Hand gestellt wurden – ein guter und hilfreicher Einstieg in jede Debatte. Als sie das erste Mal solche Antworten verlangten, lehnte DeSantis das Format ab, woraufhin sie ihn einfach gewähren ließen und es ablehnten, die Frage erneut zu stellen.

Später fragten sie die Kandidaten, ob sie Trump bei den Parlamentswahlen unterstützen würden, falls er verurteilt würde. Nur Christie und Hutchinson lehnten ab, aber sowohl DeSantis als auch Pence hoben nur zögerlich die Hand. Und aus irgendeinem Grund gab es keine weiteren Fragen an sie.

Zum Autor Aaron Blake ist leitender politischer Reporter und schreibt für The Fix. Er stammt aus Minnesota und hat auch für die Minneapolis Star Tribune und die Zeitung The Hill über Politik geschrieben.

