USA warnen: Putin ignoriert die UN, wenn er mit Kim Jong-un handelt

Von: Tadhg Nagel

Haben Putin und Kim Jong-un über Waffenlieferungen gesprochen? Die USA mahnen, die UN-Resolutionen einzuhalten – für die Russland selbst gestimmt hat.

Washington, D.C. – Das Weiße Haus hat Wladimir Putin davor gewarnt, Waffengeschäfte mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un abzuschließen. Jedes Waffengeschäft zwischen den beiden Ländern könnte gegen einige Resolutionen der Vereinten Nationen verstoßen. Der russische Präsident hatte sich am Mittwoch, 13. September, auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny mit Kim Jong-un getroffen.

Weder Russland noch Nordkorea gaben im Anschluss bekannt, dass bei dem Treffen der beiden Staatsoberhäupter ein Waffengeschäft abgeschlossen wurde. Putin erklärte jedoch, man habe eine „zufriedenstellende Vereinbarung“ über „Kooperationsfragen“ getroffen. Gleichzeitig hatte der nordkoreanische Herrscher seine Unterstützung für Russland im Ukraine-Krieg bekräftigt.

Nordkorea verfügt über einen großen Vorrat an Munition, die mit russischen Artilleriesystemen kompatibel sein soll. Dies hat zu Spekulationen geführt, dass Putin daran interessiert ist, Lebensmittel, Treibstoff und Medikamente gegen einen Teil von Kims Munition einzutauschen. Diese Güter sind in Nordkorea auch aufgrund eines lange andauernden COVID-Lockdowns noch immer knapp.

USA warnen davor, Russland im Ukraine-Krieg zu unterstützen

Bereits am Montag vor dem Treffen hatte das US-Außenministerium Putin an mögliche Verstöße gegen die Resolutionen der Vereinten Nationen erinnert. Der Sprecher des Ministeriums, Matthew Miller, hatte dem russischen Präsidenten zudem vorgeworfen, er müsse Kim Jong-un „um militärische Unterstützung anflehen“. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow wies die Warnungen der USA vor Waffengeschäften entschieden zurück. Gegenüber Reportern wies er darauf hin, dass für Russland die Interessen Moskaus und Pjöngjangs entscheidend seien „und nicht die Warnungen aus Washington“.

Kim Jong-un und Wladimir Putin (vl.) verstehen sich prächtig. © IMAGO/Mikhail Metzel Kremlin Pool

Sollten Wladimir Putin und Kim Gespräche über Waffengeschäfte aufgenommen haben, wäre dies ein direkter Verstoß gegen die Resolution 1874 des UN-Sicherheitsrates. Diese wurde 2009 nach einem Atomtest Pjöngjangs mit einstimmiger Unterstützung verabschiedet. Auch Russland stimmte damals zu, die schweren wirtschaftlichen und handelspolitischen Sanktionen zu verhängen. 2016 wurde die Resolution mit einstimmiger Unterstützung durch eine noch strengere ersetzt, erklärte Siemon Wezeman gegenüber dem US-Nachrichtenportal Newsweek. Wezeman ist leitender Wissenschaftler am Stockholmer Institut für internationale Friedensforschung.

Putin hat die Resolutionen der UN selbst unterstützt – verstößt er jetzt dagegen?

Diese Resolution 2270 schließt alle Importe und Exporte von Gegenständen in und aus Nordkorea ein, die die operativen Fähigkeiten der Streitkräfte verbessern. Das gehe weit über Waffen und Waffenteile hinaus, so Wezeman. „Der weitere Text in 2270 unterstreicht, dass die einzige Ausnahme rein humanitäre Hilfe wäre, und auch nur dann, wenn das UN-Komitee, das die Korea-Sanktionen überwacht, im Voraus informiert wird, und mit der Zusicherung, dass eine Umleitung für andere Zwecke verhindert wird.“

„Die Sanktionen unterscheiden nicht zwischen dem Verkauf, der Hilfe oder irgendeiner anderen Art von Waffenlieferungen, noch unterscheiden sie zwischen ‚defensiv‘ und ‚offensiv‘ – wenn eine solche Unterscheidung überhaupt möglich ist – oder zwischen ‚nicht-tödlich‘ und ‚tödlich‘“, so Wezeman. Im Grunde gelte das Verbot für alles, was auch nur im Entferntesten mit militärischen Fähigkeiten in Verbindung gebracht werden könne.

Die UN kann auch bei eindeutigen Verstößen Russlands wenig tun – der Ball liegt letztlich bei Putin

Allerdings würde diese Resolution der UN letztlich kaum Handlungsoptionen einräumen, selbst wenn Nordkorea Waffen an Russland liefern würde. „Jede Bestrafung müsste von Staaten kommen, die bereit sind, Sanktionen zu vereinbaren, wie sie seit 2014 von den USA, der EU und einer Reihe gleichgesinnter Staaten gegen Russland verhängt wurden“, so Wezeman gegenüber dem US-Portal.

Es gebe zwar noch Handlungsspielraum für Sanktionen, den manche Länder Nutzen wollen, falls Russland oder Nordkorea die UN-Sanktionen eklatant ignorieren, einen Ausschluss Russlands aus der UNO oder gar dem Sicherheitsrat hält Wezeman allerdings für unwahrscheinlich. „Bestenfalls würde man eine gewisse Ächtung erwarten, aber selbst da – Russland ist in die Ukraine einmarschiert, was einen eklatanten Verstoß gegen die UN-Regeln darstellt, wurde aber von der UN nicht bestraft.“

Die einzige Hoffnung sei, dass Russland vermeiden wolle zu wirken, wie ein Staat, „der sich nicht an die auf Regeln basierende Ordnung halten will, die er so lange gefördert hat“, so Wezeman, da das „bei Staaten wie Indien, Indonesien, Brasilien usw. auf wenig Gegenliebe stoßen“ könne. Zudem könnte ein solches Verhalten Russlands die Unterstützer der Ukraine dazu bringen, noch mehr Waffen an Kiew zu liefern. (tpn)