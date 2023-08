Papst-Benedikt-Verschwörung? Mysteriöse Nachrichten tauchen über Italiens Himmel auf

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Rätselhafte Botschaften fliegen über Italiens Strände, die auf einen Papst-Verschwörungsmythos hindeuten. Damit wird ein Irrglaube wiederbelebt.

Rom/Vatikanstadt – Denkt man an italienische Strände, hat man wohl am ehesten hellen Sand, bunte Sonnenschirme und türkises Meer vor Augen. In diesem Sommer gesellen sich jedoch politische beziehungsweise religiöse Botschaften hinzu. „Benedetto XVI. era in sede impedita“, hieß es etwa in einer Nachricht, die am vergangenen Sonntag (27. August) von einem Kleinflugzeug über 350 Kilometer weit die Adriaküste entlang geflogen wurde.

Die Botschaft bezieht sich auf eine Behauptung, wonach der Papst im Exil, im Gefängnis oder anderweitig eingesperrt ist. Papst Benedikt XVI. war von 2005 bis 2013 das Oberhaupt der Katholischen Kirche, ehe der gebürtige Oberbayer aufgrund „Mangel an geistiger und körperlicher Kraft“ von seinem Amt zurücktrat und an seinen Nachfolger Papst Franziskus übergab.

Verschwörungsmythos um Benedikt XVI.: Der Papst habe nie abgedankt

Hinter dem mysteriösen Banner könnte der Verschwörungsmythos stecken, dem zufolge Franziskus der „Anti-Papst“ ist. Der in den Augen einiger katholischer Hardliner als progressiv wahrgenommene Argentinier sei installiert worden, um den rechtmäßigen Papst Benedikt XVI. zu ersetzen. Eine andere ähnliche Botschaft, die am 16. Juli über der Küste von Latium geflogen wurde, lautete: „Benedikt XVI. hat nicht wirklich abgedankt“. Darüber berichteten lokale Medien.

Diese Botschaft stützt sich wiederum auf Behauptungen des italienischen Autors und Journalisten Andrea Cionci, der unter anderem mehrfach verbreitete, dass Benedikt XVI. zu seinem Rücktritt gezwungen worden sei. Weiter behauptete er, dass die Wahrheit von drei eingeweihten Kardinälen nach Joseph Ratzingers Tod enthüllt werden würde – eine Vorhersage, die nicht eingetreten ist, nachdem der ehemalige Papst am 31. Dezember 2022 gestorben ist.

Die Päpste: Franziskus und seine Vorgänger des 20. Jahrhunderts Fotostrecke ansehen

Italien: Anwaltsgruppe soll Anti-Papst-Botschaften finanzieren

Cionci hat den Mythos in einem Buch namens „Code Ratzinger“ niedergeschrieben, das die Geschichte des angeblich komplexen Komplotts hinter der Einsetzung von Papst Franziskus als Kirchenoberhaupt erzählt. Aber seine Theorie hatte bis auf kleinere Demonstrationen keine große Aufmerksamkeit erregt – bis jetzt.

Eine Demonstrantin hält am 30. Juli 2023 ein Schild mit der Aufschrift „Benedikt XVI. hat nie abgedankt“ in die Luft. © Evandro Inetti/Imago

Laut einem Bericht von Euronews hat sich eine Gruppe von Anwälten namens „Abritrium“ dazu entschlossen, die seltsamen Flüge über Italien zu finanzieren. Auf Latein hat das Wort gleich mehrere Bedeutungen, darunter „Urteil“ oder aber auch „freie Entscheidung“. In Italien rechnet man mit weiteren Aktionen dieser Art. (nak)