Exklusiv: CSU sieht Wissing im Kampf um den Verbrenner versagen – „Schlag ins Gesicht“

Die Union fürchtet – trotz EU-Streit über Volker Wissing – das Aus des Verbrenners. Ein Antrag soll den Druck erhöhen. Das Papier liegt Ippen.Media vor.

Berlin/München – Die Zukunft des Verbrennungsmotors ist ein wichtiges Thema für Deutschlands Industrie – ein symbolisch stark aufgeladenes zudem. Im Frühjahr 2023 hatte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit einer Blockade für das faktische Verbrenner-Aus noch für Aufruhr in der EU und der Ampel gesorgt.

Doch gerade aus Sicht der Union im Bundestag ist seitdem viel zu wenig passiert. Sie schlägt Alarm: CDU und CSU wollen mit einem Antrag gegen ein „Verbot des klimaneutralen Verbrennungsmotors“ im Bundestag Druck auf Wissing machen, der Entwurf liegt Merkur.de von Ippen.Media vorab vor. Der CSU-Abgeordnete Ulrich Lange erhob zudem schwerste Vorwürfe gegen den Ampel-Minister.

Wissing lasse aus einer „einfachen Niederlage beim Verbrennungsmotor“ im Europaparlament eine „doppelte Niederlage für die Menschen und die Industrie in Deutschland“ werden, sagte Lange Merkur.de. Trotz großer Ankündigungen habe der Liberale keinen Kompromissvorschlag für die Zukunft des Verbrenners über 2035 hinaus vorgelegt.

Mittlerweile drohten Wissing die Felle davonzuschwimmen, warnte Lange. EU-Klimaschutzkommissar Frans Timmermans, der dem Verkehrsminister angeblich eine Lösung in Aussicht gestellt habe, sei mittlerweile nicht einmal mehr im Amt. Noch gravierender könne die Lage nach der EU-Wahl im Juni werden: „Es ist nicht zu erwarten, dass sich eine neue Kommission an angebliche Zusagen ihrer Vorgängerkommission gebunden fühlen würde“, warnt der CSUler.

Der Streit über den Verbrennungsmotor

Die EU will bis 2050 klimaneutral werden – schon ab 2035 dürfen deshalb Neuwagen kein CO₂ ausstoßen: Die EU rechnet damit, dass Neu-Pkw 15 Jahre in Betrieb sind. Ältere Autos dürfen allerdings weiter gefahren und auch gebraucht verkauft werden. Die Regelung hatte für massiven Streit gesorgt, im Mittelpunkt stand Wissing. Er hatte eine Ausnahme für sogenannte E-Fuels zur Bedingung gemacht. Die Sonderregel ist aber nicht ausgearbeitet und soll erst bis Herbst 2024 stehen. Es läuft bereits der nächste Streit: Wissing will EU-Fuel-Verbrenner auch auf die Straße lassen, wenn sie nur zu 70 Prozent CO₂-neutral sind. Die EU fordert 100 Prozent.

E-Fuels sind synthetisch hergestellte Alternativen zu mineralölbasierten Kraftstoffen, etwa auf Wasserstoffbasis: Sie funktionieren nach dem bekannten Verbrennungsprinzip und könnten an Tankstellen erhältlich sein. Sogar alte Autos könnten damit betrieben werden. Allerdings müssen sie mithilfe elektrischen Stroms hergestellt werden. Nur mit aus Erneuerbaren Energien hergestellter Elektrizität sind sie also klimaneutral. Zudem kosten die Herstellungsprozesse eben Energie – deshalb sind die E-Fuels nach Ansicht vieler Experten nach Stand der Dinge wesentlich weniger energieeffizient als „direkte“ E-Mobilität, ihr „Wirkungsgrad“ ist schlechter. Die Forschung am Thema läuft indes auch in Deutschland weiter. (fn/Quellen: Europäische Kommission, ADAC)