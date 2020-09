Verdi kündigt bundesweite Warnstreiks an - Tarifverhandlungen vorerst gescheitert

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst scheitert. Die Gewerkschaft Verdi reagiert und verkündet Warnstreiks - die gibt es wohl auch in Kitas.

Potsdam - Im öffentlichen Dienst wird es ab kommender Woche Warnstreiks geben. Wie die Gewerkschaft Verdi am Sonntag bekannt gab, sollen diese ab Dienstag, den 22. September, beginnen und zunächst regional durchgeführt werden.

In der zweiten Tarifrunde konnten Arbeitgeber und Gewerkschaften ihre Verhandlungen nicht zu einem Ergebnis bringen. Beide Parteien waren bereits mit weit auseinanderliegenden Erwartungen in diese gegangen. Verdi hatte zuvor schon im Postsektor zu Streiks aufgerufen.

Laut Verdi ist noch offen, an welchen Orten und in welchen Branchen gestreikt wird. Dies entscheidet sich der Gewerkschaft zufolge erst zu Wochenbeginn. Unterdessen sickerte durch, dass sich wohl auch Eltern von Kita-Kindern auf Warnstreiks einstellen müssen. Allerdings würden die Erzieherinnen und Erzieher der Kitas wohl nicht mehr als ein bis zwei Tage ihre Arbeit niederlegen, da es sich nur um Warnstreiks handele.

Tarifverhandlungen gescheitert: Verdi-Boss Werneke nennt Arbeitgeberverhalten "skandalös"

„Die öffentlichen Arbeitgeber haben sich zwei Runden lang eingemauert. Von Respekt und Anerkennung gegenüber den Beschäftigten war nichts zu spüren. Damit sind Warnstreiks unvermeidlich“, kritisierte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke am Sonntag nach den zweitägigen Verhandlungen in Potsdam die Gegenseite.

Bei den Gesprächen ging es um die Gehälter von rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen. Werneke zeigte sich enttäuscht über den ergebnislosen Ausgang der Verhandlungen.

„Besonders skandalös ist, dass die Ost-West-Angleichung bei der Arbeitszeit erst 2025 verwirklicht werden soll sowie die angestrebte Laufzeit der Tarifvereinbarung bis in das Jahr 2023“, wird der Verdi-Chef in einem Statement der Gewerkschaft zitiert. „Die Arbeitgeber verschärfen den Konflikt. Die Antwort wird jetzt aus den Betrieben kommen.“

Keine Einigung im Tarifstreit: Nächste Verhandlungsrunde Ende Oktober

Die Gewerkschaft strebt für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen 4,8 Prozent mehr Gehalt an, in jedem Fall eine Anhebung von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem will Verdi die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat anheben.

Weitere Ziele sind die Ost-West-Angleichung der Arbeitszeiten und ebenso eine Entlastung der Beschäftigten. Dabei soll der Fokus insbesondere auf dem Gesundheitswesen und der Pflege liegen. Für den 22. und 23. Oktober ist unterdessen eine dritte Runde der Tarifverhandlungen angesetzt, die erneut in Potsdam stattfinden soll. (kh)