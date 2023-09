Die USA haben ein Problem mit Neo-Nazis - und es wird größer

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

In den USA gibt es zunehmend mehr Demonstrationen von rechtsradikalen Vereinigungen. Recherchen decken auf, wie groß das Problem wirklich ist.

Miami - Die USA hat ein zunehmendes Problem mit Neo-Nazis im Land. Wie eine neue Recherche des Online-Magazins Vice aufdeckt, hat die Zahl von rechtsextremistischen Vereinigungen und Demonstrationen in den letzten Jahren deutlich schneller zugenommen als zuvor. Auch Experten sprechen von einer besorgeniserregenden Entwicklung von rassistisch motvierten Gewalttaten in den USA, insbesondere im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen 2024.

Für ihre Recherche bezüglich Neonazis in den Staaten hat das Magazin Vice eine Datenbank mit Demonstrationen erstellt, an denen Mitglieder neonazistischer Hardliner-Gruppen beteiligt waren. Das Ergebnis: Fast zwei Dutzend Veranstaltungen fanden 2023 bereits statt. Damit ist die Zahl derartiger Veranstaltungen aus dem gesamten letzten Jahr bereits übertroffen - und das, obwohl noch vier Monate in diesem Jahr übrig sind.

Neo-Nazis in den USA: Ein wachsendes Problem in vielen Staaten - das FBI ist besorgt

Einen besonders markanten Anstieg von Demonstrationen mit neonazistischer Beteiligung hat das Magazin laut eigenen Daten im Vergleich zu 2021 und 2020 festgestellt. In jeweils beiden Jahren habe lediglich „ein Bruchteil der öffentlichen Demonstrationen [verglichen zu 2022] stattgefunden“, schreibt der Vice-Journalist Mack Lamoureux. Die Zahlen deuten damit auf einen kontinuierlichen Sprung seit 2022 hin.

Aktivisten für Waffenrechte, Milizgruppen und einige weiße Nationalisten während einer Demonstration in den USA. (Archivfoto) © Miguel Juarez Lugo/IMAGO

Dass die USA mit einem ernstzunehmendem Problem durch Neonazis konfrontiert sind, bestätigte offenbar auch der FBI-Direktor Chris Wray. LautVice-Informationen sagte Wray im US-Kongress im Sommer, dass „rassisch oder ethnisch motivierte gewalttätige Extremisten“ eine der größten Gefahren für die nationale Sicherheit darstellen.

Neonazi-Gruppen in den USA nehmen zu - einige US-Politiker gießen Öl ins Feuer

Die aktuelle Entwicklung bereitet Experten insbesondere im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen in den USA Sorgen. „Die Bedrohung durch die Gewalt weißer Rassisten ist während der letzten vier Präsidentschaftswahlen zu einem immer ernsteren Problem geworden und wurde vom FBI als die größte inländische Bedrohung für die Vereinigten Staaten eingestuft“, heißt es in einem Bericht des Leadership Conference Education Fund vom April.

Der gefährliche Trend habe insbesondere mit der Kandidatur von Donald Trump begonnen. Der Republikaner habe weiße Nationalisten bestärkt und ihnen eine Plattform geboten. „Seit 2015 haben die Gemeinden im ganzen Land einige der gewalttätigsten und tödlichsten Jahre des Hasses in der modernen Geschichte erlebt“, schreiben die Autoren. In Zeiten von Social Media, Fake News und der schnellen Verbreitung von Informationen müsse man deshalb davon ausgehen, dass politisch motivierte Taten während der US-Wahlen 2024 wieder zunehmen werden.

Viele neu geformte Neonazi-Gruppen würden laut Informationen von Vice ebenfalls den republikanischen Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis unterstützen. DeSantis ist Floridas Gouverneur und fällt in dem US-Staat besonders aufgrund seiner harten Politik unter anderem gegen Immigranten, Rechte von Schwulen und Transpersonen sowie Abtreibungsrechte auf. LautVice haben die meisten neuen Neonazi-Gruppen deshalb nicht nur ihren Sitz in Florida, sondern schwenken auf einigen Demonstrationen auch eine „DESANTIS 2024“-Flagge. (nz)