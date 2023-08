Verhandlungen über die Ukraine durch die Hintertür wären eine Katastrophe

Von: Foreign Policy

Wolodymyr Selenskyj (r.) und Wladimir Putin an einem Tisch? Für die Ukraine ausgeschlossen. © Imago (Montage)

Können alle Kriege durch Verhandlungen gelöst werden? Vermittlungsangebote aus China im Ukraine-Krieg werden nicht in gutem Glauben gemacht.

Washington, D.C. - Die infolge des russischen Einmarsches in der Ukraine in die Höhe geschnellten Kosten für Treibstoff und Lebensmittel im globalen Süden veranlassen China, die Afrikanische Union und sogar Saudi-Arabien zu Vermittlungsangeboten zwischen Kiew und Moskau.

US-Außenminister Antony Blinken hat diese Initiativen begrüßt, zum einen, um um Unterstützung von Ländern zu werben, die Russland nicht verurteilt haben, und zum anderen, weil die Regierung Biden wirklich an das oft wiederholte, aber unwahre Klischee zu glauben scheint, dass alle Kriege durch Verhandlungen beendet werden. Das Weiße Haus beteuert immer wieder, dass die Vereinigten Staaten nicht über den Kopf der Ukraine hinweg verhandeln werden - aber die Förderung von Vermittlungsbemühungen birgt das Risiko, den Fehler der Politik von Trump und Biden in Afghanistan zu wiederholen: die Delegitimierung einer Regierung, die die Vereinigten Staaten eigentlich unterstützen sollten.

Der Wunsch der USA, Afghanistan zu verlassen, führte zu einem schlechten Deal mit den Taliban über die Köpfe der afghanischen Regierung hinweg, die die Vereinigten Staaten mehr als 20 Jahre und 2 Billionen Dollar in ihre Förderung investiert haben. Die Trump-Administration, die ein Ende des US-Engagements anstrebte, verhandelte direkt mit den Taliban - einer terroristischen Organisation - und vereinbarte, dass die US-Streitkräfte innerhalb von 14 Monaten abgezogen würden, wenn die Taliban im Gegenzug „Terrorismus verhindern“ und keine US-Truppen angreifen würden. Sowohl die Trump- als auch die Biden-Administration setzten die Aufgabe Afghanistans fort, obwohl die Taliban die Bedingungen der Vereinbarung nicht einhielten, sodass die Regierung in Kabul weiter delegitimiert wurde und ohne die Unterstützung der USA gegen eine politisch und militärisch wiedererstarkte Taliban kämpfen musste.

Heute besteht unter den Ukrainern und den europäischen Verbündeten der Vereinigten Staaten die berechtigte Befürchtung, dass die Kosten für die Unterstützung der Ukraine, die politischen Anstrengungen, die erforderlich sind, um die Unterstützung des Kongresses und der Öffentlichkeit aufrechtzuerhalten (von denen die Regierung viel zu wenig geleistet hat), und das Risiko einer Eskalation mit Russland Washington dazu veranlassen könnten, Kiew einem unüberlegten Friedensprojekt zu überlassen, das die langfristige Stabilität der Ukraine gefährdet.

Keiner dieser drei Akteure - China, die AU oder Saudi-Arabien - ist ein verlässlicher Partner bei den Friedensbemühungen. China behauptet, eine neutrale Partei zu sein, weil es sich nie den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen oder öffentlich militärische Hilfe für eine der beiden Nationen geleistet hat. Dennoch waren die chinesischen Medien und offiziellen Erklärungen von Beginn des Krieges an stark gegen die NATO gerichtet und akzeptierten kritiklos die russischen Darstellungen. Peking stellt Kiew als ein naives Opfer westlicher Manipulation dar.

Wenn China Angebote macht, dienen sie möglicherweise russischen Zwecken

Die Handlungen der chinesischen Führung haben dies untermauert. Im März reiste der chinesische Präsident Xi Jinping nach Moskau, um die „grenzenlose“ Partnerschaft zwischen China und Russland zu bekräftigen. Russischen Geheimdienstinformationen zufolge, die von den USA abgefangen wurden, hat Peking verdeckte Lieferungen tödlicher Hilfsgüter an Russland genehmigt, und China ist jetzt der weltweit größte Abnehmer von russischem Öl.

Wenn China Angebote macht, dienen sie möglicherweise russischen Zwecken - in der Hoffnung, einen vermittelten Frieden zu erreichen, der Russland die Kontrolle über ukrainisches Territorium belässt und Kiew harte Bedingungen auferlegt. Im Mai besuchte der chinesische Sondergesandte für den Ukraine-Krieg, Li Hui, die Ukraine, um für die chinesische Friedensvermittlung zu werben. Während des Besuchs begann Russland mit einer Reihe von Raketenangriffen auf Kiew, möglicherweise in dem Bestreben, die Ukraine unter chinesischer Vermittlung an den Verhandlungstisch zu bringen. Die Kampagne unterstrich jedoch nur die Stärke der Ukraine, nachdem die ukrainischen Streitkräfte jede russische Rakete, die sich Kiew näherte, abgeschossen hatten.

China möchte auch eine „konstruktive Rolle“ beim Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg spielen, eine gewisse Distanz zwischen Peking und Moskau schaffen, sich als Friedensvermittler im Gegensatz zu einem kriegerischen Westen positionieren, sein Fachwissen im Bauwesen und sein Bargeld zur Schau stellen und Risse zwischen den Vereinigten Staaten und Europa verursachen. Angesichts der Bilanz von Chinas „Belt and Road“-Projekten wäre die Undurchsichtigkeit der chinesischen Beteiligung für die für die Zukunft der Ukraine so wichtigen Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung verheerend.

Während China einen spezifischen 12-Punkte-Plan vorgelegt hat, haben die AU und Saudi-Arabien allgemeine Unterstützung für den Frieden angeboten. Der chinesische Plan sieht unmittelbare Vorteile für die russische Regierung vor und lässt die grundlegenden Forderungen der Ukraine nach Frieden außer Acht. Der Plan ruft dazu auf, „die Souveränität aller Länder zu respektieren“, ohne den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine zu fordern, „die Mentalität des Kalten Krieges aufzugeben“, was eine direkte Ablehnung des Nato-Expansionismus darstellt, und „die einseitigen Sanktionen zu beenden“, die die russische Wirtschaft effektiv isoliert haben.

Das Volk in der Ukraine will nicht, dass der Krieg durch eine Verhandlungslösung beendet wird

Die Neutralität der AU-Länder wird durch die Unterstützung Südafrikas für Russland, zu der auch gemeinsame Marineübungen mit Russland und China gehören, und die Weigerung Südafrikas, den Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin anzuerkennen, beeinträchtigt. Pretoria sieht in der Ukraine auch eine einzigartige Gelegenheit, die Position der Vereinigten Staaten als Garant für globale Stabilität zu erschüttern, indem es die AU- und BRICS-Länder als geeignete Alternativen fördert.

Die saudische Regierung hat in nützlicher Weise die Freilassung einiger ukrainisch-russischer Gefangener ausgehandelt und setzt sich für die Rückkehr ukrainischer Kinder ein, die von Russland gewaltsam entführt wurden. Die Rechtfertigung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman für die Weigerung seines Landes, sich den Bemühungen um Sanktionen gegen Russland anzuschließen, zeigt jedoch, dass auch er eine interessierte Partei ist. Die saudische Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten hat zugenommen, seit die Trump-Administration bei der Vergeltung iranischer Angriffe auf saudische Öleinrichtungen im Jahr 2019 gescheitert ist, aber sie hat sich in der Biden-Administration noch verstärkt. Die Saudis stützen jetzt nicht nur den Ölpreis zum Vorteil Russlands (und gegen den Widerstand des Weißen Hauses), sondern erlauben China, seine Ölimporte in Renminbi zu bezahlen, und drohen der Biden-Regierung mit chinesischen Stützpunkten auf saudischem Gebiet.

Problematischer als die Neigungen potenzieller Vermittler ist die schlichte Tatsache, dass die ukrainische Bevölkerung nicht will, dass dieser Krieg durch eine Verhandlungslösung beendet wird. Umfragen von Anfang Februar ergaben, dass 97 Prozent der Ukrainer glauben, dass sie Russland besiegen werden, und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat betont, dass jede Lösung einen „Rückzug der russischen Truppen aus unserem gesamten unabhängigen Land“, einschließlich der Krim, beinhalten muss. Die Ukrainer wissen, dass die territoriale Integrität die Grundlage der staatlichen Souveränität ist. Ein Verzicht auf ukrainisches Land im Rahmen einer Einigung wäre ein durchschlagender russischer Sieg. Dennoch haben US-Beamte Selenskyj gedrängt, sich zu Verhandlungen bereitzuerklären, mit dem Argument, dass eine Weigerung Russland diplomatische Vorteile verschaffe. Sie verwechseln Verhandlungen mit der Beendigung eines Krieges.

Wie der Politikwissenschaftler Roy Licklider festgestellt hat, enden 85 Prozent der Bürgerkriege mit einem militärischen Sieg und nicht mit einer politischen Verhandlungslösung. Eine umfangreiche Datenmodellierung von Konflikten durch den verstorbenen Lincoln Bloomfield am Massachusetts Institute of Technology bestätigt diese Ergebnisse. Der Historiker Geoffrey Blainey widerlegt diese Annahme in seinem bahnbrechenden Werk The Causes of War (Die Ursachen des Krieges) und weist nach, dass moderate Verträge - d. h. ausgehandelte Vereinbarungen zur Beendigung von Kriegen - die Wahrscheinlichkeit künftiger Kriege erhöhen. Er kommt zu dem Schluss, dass „ein harter Friedensvertrag den Frieden eher verlängert; und es gibt einen gewichtigen Grund, warum das so zu sein scheint. Ein harter Vertrag war meist das Ergebnis eines Krieges, der mit einem entscheidenden Sieg endete. Und, wie später noch zu zeigen sein wird, neigt ein entscheidender Sieg dazu, einen dauerhafteren Frieden zu fördern.“

Die Ablehnung von Verhandlungen im Ukraine-Krieg ist einfach realistisch

In einem gewöhnlichen Konflikt mag die Ablehnung von Verhandlungen widerspenstig erscheinen. Aber inmitten einer Invasion durch ein Land, das Kriegsverbrechen im großen Stil begeht und mit einem möglichen Völkermord droht, ist es einfach realistisch. Wenn man die Ukraine dazu drängt, Verhandlungen zu unterstützen oder Vermittlungsangebote anzunehmen, duldet man die Aggression, indem man das Opfer zu einem Kompromiss mit dem Täter zwingt. Eine bessere Antwort wäre es, darauf zu bestehen, dass die Verhandlungen Russland für die Aggression, die Kriegsverbrechen, die Zerstörung der ukrainischen Wirtschaft und die Beeinträchtigung der internationalen Vereinbarungen über die Freiheit der Schifffahrt bestrafen. Dieser Ansatz würde die internationale Ordnung stärken, die die Regierung Biden so oft zu verteidigen vorgibt. Selbst wenn Russland sich weigern sollte, Entschädigungen zu leisten, wäre die Verwendung der 300 Milliarden Dollar an russischen Staatsgeldern, die in westlichen Zentralbanken eingefroren sind, ein guter Anfang.

Die Aufgabe der Vermittlerrolle läuft sowohl den Interessen der USA als auch denen der Ukraine zuwider. Russland scheint sich selbst als Großmacht wie die Vereinigten Staaten zu betrachten, und ein weniger mächtiges Land als Vermittler zu haben, würde wahrscheinlich dazu führen, dass Russland weniger zu Zugeständnissen bereit wäre. Es wäre ein Fehler, den diplomatischen Raum an die US-Gegner abzutreten, anstatt den unvermeidlichen ukrainischen Siegern zu erlauben, zu diktieren, wie dieser Krieg endet. Die Misserfolge des Doha-Abkommens begannen, als die Vereinigten Staaten beschlossen, Afghanistan aufzugeben. Wenn man Kiew zu Friedensverhandlungen zwingt, die von den Chinesen, der AU oder den Saudis vermittelt werden, anstatt ihm die Unterstützung zu geben, die es braucht, um Russland zu besiegen, riskiert man, den Krieg zu gewinnen und den Frieden zu verlieren.

Zu den Autoren Ben Lefkowitz ist Mitglied des Teams für außen- und verteidigungspolitische Studien des American Enterprise Institute. Twitter (X): @BenLefkow Kori Schake ist Senior Fellow und Direktorin für außen- und verteidigungspolitische Studien am American Enterprise Institute. Twitter (X): @KoriSchake

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 03. August 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.

