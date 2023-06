Wissings kleine Revolution im Straßenverkehr - Details zur beschlossenen Reform

Teilen

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes angekündigt. © Carsten Koall/Sebastian Kahnert/dpa/Montage: Franziska Schwarz

Sicher und flüssig sollte der Straßenverkehr sein. Für FDP-Verkehrsminister Volker Wissing bedeutet das: kein flächendeckendes Tempo 30.

Berlin – Manche hatten sich im Vorfeld schon einen „Paradigmenwechsel“ erhofft. Die jetzt beschlossene Reform des Straßenverkehrsrechts fällt wohl kleiner aus – aber es soll es erleichter, zum Beispiel neue Busspuren oder Tempo-30-Zonen einzurichten.

Länder und Kommunen könnten künftig schneller und flexibler auf die besonderen Anforderungen vor Ort reagieren, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch (21. Juni) in Berlin. Tempo 30 soll jetzt leichter angeordnet werden können etwa an:

Spielplätzen

hochfrequentierten Schulwegen

Fußgängerüberwegen

Wissing betonte aber erneut, ein flächendeckendes Tempo 30 in Städten werde es nicht geben. Es bleibe bei einer Regelgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern innerorts. Kommunen müssten begründen, wenn sie Tempo-30-Zonen ausweisen wollen. „Das verlangt das Grundgesetz, und das können wir nicht aus Gründen der Vereinfachung des Bürokratieabbaus aufheben“, so der Verkehrsminister.

Wissings Begründung: Es dürfe nicht zu Beeinträchtigungen von Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs kommen. Die „Leichtigkeit“ des Verkehrs könne durch Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeschränkt werden. Es müsse sichergestellt werden, dass der Verkehr fließe, damit beispielsweise Waren in Geschäften ankämen.

Straßenverkehrsgesetz-Reform: Öffentlichen Raum „fairer verteilen“

Die Reform könne die Grundlage für einen Modernisierungsschub im städtischen Verkehr bilden, weil die Verantwortung für die Gestaltung der Mobilität und des Verkehrs vor Ort stärker in die Hände der Kommunen gelegt werden solle. Der öffentliche Raum in den Städten könne fairer zwischen den einzelnen Verkehrsträgern verteilt werden, hatte Christian Hochfeld, Direktor der Denkfabrik Agora Verkehrswende, der Nachrichtenagentur dpa im Vorfeld gesagt.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Linken-Chef: Verkehrsministerium ohne Wissing „vielleicht besser“

Die Linke reagierte prompt auf den Beschluss. Sie sieht Wissing nun wegen fehlender Fortschritte beim Klimaschutz als Wackelkandidat in der Ampel-Koalition. „Es stellt sich wirklich die Frage, wie lange Wissing noch Rückendeckung vom Kabinett bekommt“, erklärte Parteichef Martin Schirdewan der dpa. „Ein Ministerium ohne diesen Minister ist kein schlechteres, vielleicht wäre es sogar besser für das Klima.“

Schirdewan übte auch scharfe Kritik an Wissings Haltung, Tempo 30 in Städten nicht flächendeckend zuzulassen. „Dass es innerorts immer noch keine Regelgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde gibt, ist ein großer Fehler.“

Der Verkehrsminister wisse offenbar nicht, dass er für alle Verkehrsteilnehmende zuständig sei, also auch für Fußgänger, Radfahrer und Passagiere in Bus und Bahn. „Wer die Zahl der Verkehrstoten senken will, der muss die Entscheidung über Tempo-30-Zonen den Kommunen überlassen“, betonte Schirdewan. (dpa/frs)