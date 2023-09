Tempolimit auf der Autobahn: Grüne gehen offenbar beim Kernthema „Umwege“ über Brüssel

Von: Franziska Schwarz

Die Grünen mit Lang und Nouripour wollen ein EU-weites Autobahn-Tempolimit.

Die Grünen arbeiten vor der Europawahl 2024 an mehreren Ideen für die Verkehrswende. Schafft es die zum Tempolimit in das finale Programm?

Berlin – Beim Entwurf des Europawahl-Programms der Grünen fiel vielen der Punkt zur umstrittenen CCS-Technik (Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid) auf. Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) begrüßte, dass die Grünen bei dem Thema „umdenken“. Sie sprechen sich nun unter bestimmten Voraussetzungen für CCS aus – wo Emissionen nicht zu vermeiden seien, heißt es in dem Programmentwurf.

Und was ist mit dem anderen Kernthema, dem Tempolimit auf Autobahnen? Die Grünen mit Parteichef Omid Nouripour und Ko-Parteichefin Ricarda Lang wollen offenbar nicht mehr gegen den Ampel-Partner FDP kämpfen, sondern suchten „den Umweg über Brüssel“, stellte der Spiegel fest. Das Magazin zitierte aus dem Programmentwurf: „Wir setzen uns für ein EU-weites Tempolimit auf Autobahnen ein.“ Details zur Umsetzung gab es demnach nicht.

Grünen wollen EU-weites Tempolimit auf Autobahnen – stehen aber vor Hürden

Theoretisch könnte die EU-Kommission ein EU-weites Tempolimit wohl auf Basis des Verkehrs- oder des Umweltrechts vorschlagen – aber EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (falls wiedergewählt) würde nicht versuchen, es gegen den Willen der deutschen Regierung durchzudrücken, meinte der Spiegel. Auch kein anderer Kommissionschef.

Die Grünen stehen nach Ansicht Verkehrspolitikerin Anna Deparnay-Grunenberg deshalb vor einem Dilemma. „Einerseits ist es Wahnsinn, dass es noch kein EU-einheitliches Tempolimit gibt. Andererseits ist es natürlich schwierig, sich vorzustellen, dass das morgen Realität wird“, zitierte der Spiegel die Grünen-Europaabgeordnete.

Tempolimit auf Autobahnen in ganz EU – Luxemburg preschte bereits vor

Das kleine EU-Land Luxemburg hatte im Mai 2022 bereits ein EU-weites Tempolimit auf Autobahnen gefordert, um sich von Energieimporten aus Russland zu lösen. In allen europäischen Nachbarländern von Deutschland gibt es Tempolimits. In Luxemburg und Frankreich sind nicht mehr als 130 km/h auf Autobahnen erlaubt, in Belgien 120, in den Niederlanden sogar nur 100.

Auch die deutsche Umweltministerkonferenz der Länder plädierte zur gleichen Zeit für ein Autobahn-Tempolimit ein. Angesichts des Ukraine-Kriegs könne man so die Abhängigkeit von Kraftstoffimporten verringern – und gleichzeitig Schadstoff- und Lärmemissionen reduzieren.

Europawahl 2024: Grünen fordern in Verkehrspolitik EU-weites Bahnticket

In den Mittelpunkt ihres Europawahlkampfs 2024 wollen die Grünen den ökologischen Umbau, soziale Gerechtigkeit und die Außen- und Sicherheitspolitik stellen. Der Programmentwurf soll nun in der Partei diskutiert und dann Mitte November auf einem Bundesparteitag beschlossen werden.

Die europäische Verkehrswende wollen die Grünen vorantreiben und „so viele Verkehrsmittel wie möglich elektrisch mit erneuerbaren Energien betreiben“. Um umweltfreundliche Mobilität zu erleichtern, fordert die Partei zudem ein gemeinsames Ticketing-Angebot für die europäischen Bahnen.

„Wir wollen, dass es ein Ticket gibt, dass man sich kaufen kann, wenn man mit der Bahn von Berlin nach Madrid fahren will oder nach Vilnius“, sagte Nouripour. Dies werde generell den grenzüberschreitenden Bahnverkehr für die Bürgerinnen und Bürger erleichtern. Im Nahverkehr soll das „Flatrate-Prinzip“ nach dem Vorbild des Deutschlandtickets möglichst in ganz Europa etabliert werden. (frs mit AFP und dpa)