Historiker über drohende Verluste bei Bodenoffensive: „Häuserkämpfe müssen unbedingt minimiert werden“

Der Historiker Michael Wolffsohn hält die Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen für „prinzipiell unverzichtbar“.

Michael Wolffsohn ist Historiker und Publizist. Nach Wehrdienst in Israel und Studium in Berlin, Tel Aviv und New York lehrte er von 1981 bis 2012 als Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München.

Der Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober auf Gemeinden und Kibbuzim war der mörderischste Angriff auf Juden seit der Shoa und das größte Massaker an Juden in mehr als hundert Jahren palästinensisch-jüdischem Konflikt. Welche Auswirkungen hat das auf Israel?

Ich ergänze: Auf Israel und die jüdische Gemeinschaft weltweit. Meine Antwort: Abgesehen vom situationellen Schock und dessen Nachwirkungen bestätigt der 7. Oktober 2023, das Jüdisches Leben seit dreitausend Jahren Existenz auf Widerruf war, ist und bleibt. Und zwar jüdisches Leben individuell ebenso wie kollektiv.

Fünfzig Jahre nach dem Jom Kippur-Krieg 1973 wächst nun wieder eine traumatisierte Generation heran. Wie werden diese ’23er auf die Verwundbarkeit ihres Landes reagieren, rechnen Sie mit einer Ausreisewelle?

Ich kann mich nur wiederholen und habe das in meinem Buch „Eine andere Jüdische Weltgeschichte“ ausführlich belegt und erklärt: Seit dreitausend Jahren ist jüdisches Leben Existenz auf Widerruf. Ist eine Wende in Sicht, ein Ende? Ich kann es nicht erkennen. Womit wir beim zweiten Teil Ihrer Frage wären: Ausreisewelle. Ja, bitte, wohin denn? Nach Deutschland? Etwa nach Berlin, gar nach Berlin-Neukölln, wo übrigens viele der rund 20.000 „Berliner Israelis“ wohnen. Da stellen viele fest: Auch Berliner Palästinenser, mit denen sie bislang friedlich und freundschaftlich Kaffee geschlürft hatten, nahmen an den antiisraelischen Horror-Demonstrationen teil und brüllten lauthals „Tod Israel!“ und „Tod den Juden!“. Sollen Israelis nach Frankreich auswandern? Dort häufen sich seit zwanzig Jahren Morde an Juden, alt und jung. In Großbritannien braut sich Ähnliches zusammen. Die britischen Universitäten sind Hochburgen der radikal antiisraelischen BDS-Bewegung. Noch schlimmer die US-Universitäten, die einst als Hochburgen der Juden galten. Von wegen. Gerade die linksliberalen Israelis stellen jetzt entsetzt fest: Besser Netanjahu & Co als die Linksliberalen Europas und Amerikas, die, jetzt jedermann erkennbar, ihre Israelfeindschaft demonstrieren.

Am Wochenende hat die Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen. Halten Sie diese militärisch für sinnvoll?

Sie ist prinzipiell unverzichtbar, denn nur eine bedingungslose Kapitulation von Hamas und Islamischem Dschihad wird ein Ende der Terrorherrschaft nach innen und außen ermöglichen. Eine Bodenoffensive ist aber immer und überall auch für das eigene Militär sehr blutig. Deshalb ist es erstens sinnvoll, zunächst die Luftangriffe fortzusetzen und zu intensivieren. Zweitens muss dem eigentlichen Kampfgebiet, dem Norden des Gazastreifens, jegliche Zufuhr abgeschnitten werden. Also kein Wasser, keine Lebensmittel, keine Elektrizität und so weiter. Dann ist die Bodenoffensive kein großes militärisches Problem mehr. Auch kein moralisches, denn Israel fordert seit bereits zwei Wochen lang die Zivilbevölkerung im Nord-Gazastreifen auf, diesen Richtung Süden zu verlassen. Dort werde sie nicht angegriffen. Rund 700.000 Palästinenser folgten dem Aufruf. Mehr wollten, wurden aber von der Hamas daran gehindert.

Welche Schwierigkeiten erwartet die israelische Armee im Gazastreifen?

Das kommt auf Zeitpunkt und Umstände der Bodenoffensive an. Häuserkämpfe müssen unbedingt minimiert werden. Wie? Siehe oben.

Kann die Sicherheit der mehr als 200 Geiseln bei einer Bodenoffensive garantiert werden?

Leider nein. Entsetzlich. Sie fragen nach meiner Analyse, nicht nach meinen Gefühlen. Überhaupt muss ich darauf hinweisen, dass mir gefühlsmäßig die Ergebnisse meiner Analyse vollkommen missfallen. Aber oft sind eben Analyse und Wert- bzw. Wunschvorstellungen nicht deckungsgleich.

Es ist viel über das Versagen des israelischen Sicherheitsapparats am Morgen des 7. Oktober geschrieben worden. Welche Konsequenzen müsste die Regierung ziehen, um Angriffe wie den der Hamas oder möglicherweise der Hisbollah in Zukunft zu vermeiden?

Es haben nicht Netanjahu und seine Koalition versagt, auch das Militär sowie die Sicherheitsdienste. Die alte deutsche Volksweisheit erklärt, warum: „Hochmut kommt vor dem Fall“. Man hielt sich sicherheitspolitisch für nahezu unfehlbar. Wie vor dem Jom-Kippur-Krieg 1973. Hinzu kommt die innenpolitische Polarisierung seit Dezember 2022. Diese schwappte über ins Militär und die Sicherheitsbehörden.

Halten Sie es angesichts der aktuellen Proteste in der arabischen Welt gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen für möglich, dass sich weitere Staaten den Abraham Accords anschließen?

Heute und morgen nein. Übermorgen gewiss, der saudische Kronprinz hat das ja am 26. Oktober angekündigt. Die Saudis und andere arabische Staaten möchten ohne Sabotage der Palästinenser ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Und das bedeutet: Mit Israel zusammenarbeiten.

Wie schätzen Sie die Chancen für eine Regelung des Israel-Palästina-Konflikts nach den Massakern vom 7. Oktober ein? Kann die internationale Gemeinschaft noch an einer Zweistaatenlösung festhalten oder bedarf es dreißig Jahre nach den Abkommen von Oslo eines neuen Ansatzes?

Die Zweistaatenlösung ist das Problem und nicht die Lösung. Ich habe das in meinem Buch „Zum Weltfrieden“ ausführlich belegt und erklärt. Die einzig realistische Lösung ist eine Mischung aus bundesstaatlichen und staatenbündischen Strukturen zwischen Israel, Palästinensern, Jordanien und Ägypten. Das hier auszuführen, würde zu weit führen. Deshalb der Buchhinweis. Nebenbei: An Sachbüchern verdient man nichts.

Bundeskanzler Scholz, Außenministerin Baerbock und Verteidigungsminister Pistorius waren vergangene Woche zu Solidaritätsbesuchen in Jerusalem. Muss Deutschland Israel stärker militärisch unterstützen?

Wie denn bitteschön? Mit Hilfe der maroden, weil seit Jahrzehnten vernachlässigten Bundeswehr und ihren beschränkten Beständen. Das sind doch alles nur Politiker-Worte, ohne Realitätsbezug.

Sehen Sie seitens der politischen Führung Israels Szenarien dafür, wer nach der angestrebten Zerschlagung der Hamas den Gazastreifen regieren soll?

Manche schlagen die Palästinensische Autonomie vor. Eine Schnapsidee, denn die ist durch und durch korrupt und unfähig. Das beweist ihre Herrschaft im Westjordanland seit 1993. Wie in Deutschland nach 1945 wäre eine multinational gesteuerte Übergangszeit sinnvoll. Die würde es ermöglichen, eine eigenständige, verantwortungsvolle und -fähige einheimische Führung heranzuziehen. Die Uno kommt für mich als Historiker nicht infrage. Nirgends hat sie Frieden geschaffen. In Nahost hat sie meistens eher Öl ins Feuer gegossen. Da deutsche und EU-Politiker so gerne den Israelis und Palästinensern, wie sie selbst meinen, gute Ratschläge geben, gäbe es also eine Menge von Personen und Organisationen, die den Gazastreifen schnellstens in eine blühende Landschaft verwandeln.

