Ukraine schaltet zwei Russen-Panzer auf einmal aus

Von: Bona Hyun

Ukraine-Krieg: Ukrainische Truppen zerstören gleich zwei russische Panzer. © Daniel Ceng Shou-Yi/dpa

Die Ukrainer rücken in Saporischschja vor. In einem heftigen Gefecht zerstören sie offenbar mithilfe des Bradleys gleich zwei russische Panzer.

Kiew – Nach den massiven Verlusten im russischen Minenfeld außerhalb von Mala Tokmachka sollen sich die ukrainischen Truppen zum Süden an den Stadtrand von Robotyne vorgekämpft haben. In einem heftigen Gefecht in der südukrainischen Oblast Saporischschja hat die Besatzung eines M-2-Bradley-Schützenpanzers der ukrainischen Armee offenbar zwei russische T-72-Panzer ausgeschaltet. „Beide russischen Panzer wurden sofort verbrannt“, schrieb die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar.

Ukraine-Krieg: Kiew schaltet bei heftigem Gefecht zwei russische Panzer gleichzeitig aus

Ein kürzlich veröffentlichtes Video auf Twitter soll ukrainische Truppen zeigen, die in einem Graben, den sie offenbar von den Russen erobert haben, Deckung suchen und mit einem Bradley-Schützenpanzer auf russische Truppen in der Nähe schießen. „Das Kampffahrzeug war zunächst von zwei Seiten von russischer Infanterie umstellt“, schrieb Maljar über den Bradley-Schützenpanzer auf Telegram. „Und als die Angreifer mit einer Maschinenkanone vernichtet wurden, kündigten die Russen eine regelrechte Jagd auf den ukrainischen Bradley an. Der Feind schickte eilig ein paar T-72 in den Kampf.“

Der M2-Bradley-Schützenpanzer sei mit einer schweren TOW-Panzerabwehrrakete ausgerüstet worden, die von der Besatzung geschickt eingesetzt wurde, so Maljar. Ob der Kampf in der südukrainischen Oblast Saporischschja sich wirklich so ereignete, ist schwer zu verifizieren. Maljar postete zwar Fotos der M-2-Besatzungsmitglieder, lieferte aber keine Dokumentation des angeblichen Kampfes. Zudem fehlen laut der Zeitschrift Forbes Angaben, wann und wo der Kampf genau stattgefunden haben soll.

„Panzerkiller“ Bradley für ukrainische Gegenoffensive vermehrt eingesetzt

Forbes zufolge sind die meisten Schützenpanzer einem Panzer nicht gewachsen, da moderne Panzer doppelt so viel wie ein typischer Schützenpanzer wiegen. Zudem feuern sie mit ihren Kanonen normalerweise viel weiter als ein Schützenpanzer mit seinem Maschinengewehr. Doch der M2-Bradley-Schützenpanzer scheint im Ukraine-Krieg viele vom Gegenteil zu überzeugen. „Der Brad ... ist kein Panzer, aber er kann ein Panzerkiller sein“, twitterte Mark Hertling, ein pensionierter General der US-Armee.

„Der Bradley verfügt über hervorragende Panzerabwehrfähigkeiten, die gegen jede Art von gepanzerten Fahrzeugen eingesetzt werden können, die Russland in der Ukraine stationiert hat“, erklärte auch Laura Cooper, stellvertretende Staatssekretärin im US-Verteidigungsministerium.

Ukraine verliert offenbar massenweise Bradley-Panzer bei Gegenoffensive

Andere Beobachter finden den Bradley interessant. Pentagon-Quellen hatten die Bradleys ebenfalls als „Panzerkiller“ angepriesen, schrieb das Military Watch Magazine. Doch die Gegenoffensive scheint auf Kosten der Bradley-Panzer zu gehen. Anfang Juni waren die ersten Bilder von im Ukraine-Krieg zerstörten Bradleys aufgetaucht.

Mehrere westliche Medien berichten, dass die Ukraine inzwischen fast ein Drittel ihrer Bradley-Schützenpanzer verloren hat. So berichtete zum Beispiel die New York Times, dass die vom Westen ausgebildete 47. mechanisierte Brigade der Ukraine innerhalb von nur zwei Wochen 30 Prozent ihrer Bradleys verloren hätte. Auch Russland meldet die Zerstörung der „meisten Bradley-Fahrzeuge“ im Ukraine-Krieg. Die USA hatten die Bradley-Panzer geliefert. (boha)