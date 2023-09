Video zeigt explodierendes Flugzeug - angeblich mit Wagner-Söldnern an Bord

Von: Stefan Krieger

Teilen

Ein Flugzeug stürzt in Mali ab, die Zahl der Opfer unbekannt. Gerüchte verbinden den Absturz mit der Söldnertruppe Wagner.

Gao – Ein in sozialen Medien verbreitetes Video zeigt den dramatischen Moment, in dem ein Flugzeug, das angeblich mit der privaten Söldnergruppe Wagner in Verbindung steht, auf einer Landebahn in Mali abstürzt.

Der Clip, der von mehreren X-Nutzern (ehemals Twitter), darunter auch Luftfahrtkonten, gepostet wurde, zeigt, wie die Iljuschin Il-76 aus sowjetischer Zeit am 23. September auf dem Flughafen von Gao in dem westafrikanischen Land landet. Anschließend schießt die Maschine mit hoher Geschwindigkeit über die Landebahn hinaus, bevor sie in Stücke bricht und Feuer fängt.

Archivbild vom 24. Juni 2022: Wrackteile eines Iljuschin Il-76-Luftfahrzeugs in der russischen Region Rjasan. Das Flugzeug stürzte auf einem Feld in der Nähe der Michailowskoje-Autobahn am Fluss Pletenka ab. © IMAGO/Alexander Ryumin

Flugzeug explodiert in Mali: Video zeigt die letzten Sekunden

Über das Schicksal der Menschen an Bord ist nicht bekannt. Aber es wird spekuliert, dass es sich um Mitglieder der Wagner-Gruppe handelt, die in Mali präsent ist. Auf dem Telegram-Kanal VChK-OGPU, der angeblich Verbindungen zu den russischen Sicherheitsdiensten hat, hieß es: „Nach vorläufigen Angaben könnten sich Söldner der PMC Wagner an Bord befinden.“

Wagner bietet „Sicherheitsdienste“ in Teilen Afrikas an und stellt für den Kreml eine wichtige Verbindung zu den reichen Ressourcen des Kontinents dar. Nach dem Tod des Firmengründers Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz in Russland im vergangenen Monat herrscht jedoch Ungewissheit über die Zukunft der Söldnertruppe in Afrika.

Prigoschins Tod ereignete sich zwei Monate, nachdem seine Truppen eine Meuterei gegen das russische Militär inszeniert hatten, die eine Bedrohung für die Führung von Wladimir Putin darstellte. Der Kreml bestritt jede Beteiligung an dem Absturz.

Die Iljuschin-76 ist ein viermotoriges strategisches Mehrzweck-Turbinenflugzeug, das häufig für den Transport schwerer Maschinen in abgelegene, schlecht versorgte Gebiete eingesetzt wird. Das Flugzeug wurde in verschiedenen afrikanischen Regionen gesichtet, oft zeitgleich mit der Präsenz paramilitärischer Kräfte wie Wagner.

Absturz in Mali: Unterschiedliche Angaben zum Personal an Bord

Regierungskritischen Quellen in Mali zufolge könnte das Flugzeug zufolge mit Wagner in Verbindung stehen, während lokale Berichterstatter davon ausgehen, dass es sich um ein Flugzeug der malischen Armee handelte, das Ausrüstung transportierte.

Ein Informant am Flughafen und ein lokaler Beamter sagten dem Nachrichtenmagazin Jeune Afrique, das Flugzeug gehöre der malischen Armee, die Wagner-Soldaten transportiere, und sei überladen gewesen. „Die Ursachen sind noch nicht bekannt“, so die Aussagen.

Prigoschin stirbt bei Flugzeug-Katastrophe – Bilder vom Unglücksort Fotostrecke ansehen

Der Telegram-Account Grey Zone, dem Verbindungen zur Wagner-Gruppe nachgesagt werden, bestritt, dass sich zum Zeitpunkt des Absturzes Wagner-Mitglieder an Bord befanden. „Es gibt es Gerüchte, dass das Flugzeug der Wagner-Gruppe gehörte. Das ist aber nicht wahr“, hieß es in der Mitteilung vom Mittwoch. „Diese gecharterte Il-76 wurde von lokalen Kräften für den Transport von Gütern zu verschiedenen Zwecken genutzt. Es befand sich kein Personal der Wagner-Gruppe an Bord.“



Nutzer sozialer Medien wiesen darauf hin, dass das abgestürzte Flugzeug in Weißrussland mit der Hecknummer EW-412TH registriert war. Es befand sich auf einer Route von der belarussischen Hauptstadt Minsk nach Mali und war auf dem Weg nach Istanbul. (skr)