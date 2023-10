Stockende Offensive in Donezk: Video zeigt Angriff auf russischen Panzerkonvoi

Teilen

Offenbar ist es den ukrainischen Streitkräften erneut gelungen, mehrere russische Panzer zu zerstören – dies scheinen neue Drohnenaufnahmen zu belegen.

Krasnohoriwka – Flammen, Rauchschwaden, zerstörte Panzerfahrzeuge, fliehende Soldaten: Vom ukrainischen Verteidigungsministerium veröffentlichtes Filmmaterial zeigt offenbar einen erfolgreichen Angriff der Ukraine auf einen Panzerkonvoi aus Russland. Mehrere Fahrzeuge des russischen Aggressors sollen dabei zerstört worden sein. Generell hat die Panzerflotte des Putin-Regimes seit Kriegsbeginn deutliche Einbußen zu vermerken.

Ukrainische Artillerie zerstört russische Panzer-Kolonne

Wie das Online-Portal Newsweek berichtet und auch in dem Clip zu sehen ist, war der russische Konvoi in der Nähe der Kleinstadt Krasnohoriwka in der größtenteils besetzten Region Donezk unterwegs, mutmaßlich, um die dortige ukrainische Verteidigungsanlage zu durchbrechen. Die rund zehn Fahrzeuge der russischen Besatzungsarmee, zunächst durch die ukrainische Landschaft fahrend, werden auf den nun freigegebenen Drohnenaufnahmen durch Beschuss ukrainischer Artillerie weitestgehend zerstört, wie auch die Zeitung Ukrajinska Prawda bestätigt. Ebenfalls zu sehen sind zahlreiche fliehende russische Soldaten.

Auch die Bodentruppen der ukrainischen Streitkräfte kommentierten den Schlag gegen die feindlichen Panzer und erklären auf ihrer offiziellen Facebook-Seite: „Dank koordinierter Aktionen ist es uns gelungen, den Konvoi der Besatzer zu zerschlagen, die versuchten, unsere Verteidigungsanlagen in der Nähe des Dorfes Krasnohoriwka zu durchbrechen.“

Russische Truppen greifen Krasnohoriwka und Marinke an

Gemäß dem ukrainischen Verteidigungsministerium wurde die erfolgreiche Attacke auf die russischen Panzer durch die Artillerieeinheiten der 31. Separaten Mechanisierten Brigade der Ukraine, der 110. Separaten Mechanisierten Brigade, der 116. Territorialen Verteidigungsbrigade und der Separaten Präsidentenbrigade vorgenommen.

Scheinbar, so heißt es von Seiten des US-Think Tanks Institute for the Study of War unter Nennung eines kremlnahen russischen Militärbloggers, hatten russische Truppen zuvor ukrainische Stellungen in der Nähe der Städte Krasnohoriwka und Marinke in der Region Donezk angegriffen. Eine Bestätigung der Ereignisse erfolgte von Seiten des Kreml erwartungsgemäß nicht, berichtet Newsweek, das eine entsprechende Anfrage an die Russen gestellt hatte.

Russische Soldaten feuern im Zuge der russischen Militäroperation in der Ukraine an einem unbekannten Ort in der Volksrepublik Donezk, Russland, einen Mehrfachraketenwerfer vom Typ BM-21 Grad auf ukrainische Stellungen ab. © IMAGO / SNA

Hohe russische Verluste in der Region Donezk

Generell lief es für die russische Armee in den vergangenen Wochen nicht gut in der Region Donezk. Wie der britische Geheimdienst kürzlich konstatierte, hat die Putin-Armee seit Mitte Oktober vor Ort mit massiven Verlusten an Waffen und militärischen Ausrüstungen zu kämpfen, vor allem während der gestarteten und bis dato recht erfolglosen Großoffensive in Richtung Awdijiwka. Der britische Geheimdienst geht bei dieser Operation von einigen der höchsten Verlustquoten im Jahr 2023 aus, entsprechend scharf sei auch die aktuell geäußerte Kritik russischer Militärbeobachter und -blogger.

KIar ist: Die russischen Verluste seit Beginn ihres Angriffskriegs auf die Ukraine schnellen weiterhin in die Höhe. Nach Angaben der Kiewer Militärführung haben die gegnerischen Streitkräfte seit Februar 2022 rund 5200 Panzer verloren. Auf der Gegenseite geht der Kreml davon aus, dass die Ukraine seit Kriegsbeginn knapp 13.000 Panzer und gepanzerte Fahrzeuge verloren hat. Angaben über die genaue Zahl der zerstörten ukrainischen Panzer machen die Russen jedoch nicht. Beide Gesamtsummen lassen sich aktuell nur schwer unabhängig überprüfen. Während der Ukraine-Krieg weiter tobt, stellen die Russen nun Verhandlungen in Aussicht, stellen hierfür aber ganz eigene Bedingungen. (chnnn)