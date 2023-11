Virologe Streeck will für die CDU in den Bundestag – „möchte Bonn mit meiner Expertise vertreten“

Von: Karsten Hinzmann

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck will in den Bundestag. Er ist erklärter Gegner von Minister Karl Lauterbach und der damaligen Corona-Politik Deutschlands.

Bonn – „Während der Pandemie wurde uns allen deutlich, dass die Debattenkultur in unserem Land nicht mehr so gut funktioniert“, sagte der 46-jährige Hendrik Streeck dem in Bonn erscheinenden General-Anzeiger. Das habe ihn für ein politisches Mandat motiviert. Er wolle bei der Bundestagswahl 2025 für das CDU-Mandat im Wahlkreis Bonn kandidieren.

Der Mediziner ist nach eigenen Angaben schon vor der Pandemie in die CDU eingetreten. Zunächst bewirbt er sich im parteiinternen Aufstellungsverfahren und wird sich in den kommenden Monaten den Mitgliedern der CDU Bonn vorstellen. „Ich möchte Bonn mit meiner Expertise im Bundestag vertreten, um die komplexen Herausforderungen unserer Zeit fachkundig und mutig mitzugestalten“, erklärte er.

Streeck will mit CDU Deutschlands „Potenzial entfesseln“

Als Arzt und Wissenschaftler habe er jeden Tag einen praktischen Einblick „in das riesige Potenzial unseres Landes, welches wir endlich wieder entfesseln müssen, um Deutschland erneut an die internationale Spitze zu führen“, wie er sagt. Dafür müsse man Probleme klar benennen und anschließend lösen. Hendrik Streeck ist Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung und Direktor des Institutes für Virologie am Universitätsklinikum Bonn. Dort forscht er beispielsweise zum HI-Virus.

Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Bonn, will für die CDU in den Bundestag einziehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Während der Corona-Pandemie hat er öffentlich immer wieder die Corona-Politik der Bundesregierung, die Entscheidungen des Gesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) und die Expertise des Virologen Christian Drosten scharf kritisiert. Streeck hatte sich gegen Schulschließungen ausgesprochen und hätte ungeimpften Menschen mehr Freiheiten zugesprochen. Gegenüber dem Westfälischen Anzeiger hat er jüngst als Synopse der Corona-Politik gesagt: „Es wurde offenkundig, wie marode unser Gesundheitssystem ist. Ob hier die Politik aber gelernt hat und sich traut, strukturelle und radikale Reformen zu machen, bleibt abzuwarten.“

Im Wahlkreis Bonn hatte bei der Bundestagswahl 2021 die Grüne Katrin Babette Uhlig das Direktmandat knapp geholt vor Jessica Rosenthal (SPD). Die CDU liegt im Wahlkreis als drittstärkste Kraft fast gleichauf mit der SPD hinter den Grünen. (mit dpa)