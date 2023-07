Die „Volksrakete“ der Ukraine: Freiwillige bauen Bomben für Kampf gegen Russland

Von: Eileen Kelpe

Teilen

Raketen aus der Garage: In der Ukraine bauen Freiwillige an der Waffe „Trembita“, um ihr Land eigenhändig gegen Russland zu verteidigen.

Kiew – Billig in der Herstellung, ohrenbetäubend laut und eine Reichweite von rund 140 Kilometern: Das, was in ukrainischen Garagen von freiwilligen Ingenieuren und Streitkräften entsteht, trägt den harmlosen Namen „Trembita“, eigentlich eine traditionelle, ukrainische Holztrompete. Doch hier werden Waffen gebaut oder auch eine „Volksrakete“, um sich gegen Russland zu verteidigen.

„Volksrakete“ aus der Garage: Freiwillige wollen Kampf gegen Russland unterstützen

Die Technologie soll sich an den V1-Fliegerbomben orientieren, die Nazi-Deutschland zur Bombardierung von England einsetzte, so schreibt es der Guardian. Die ukrainische Version soll eine Reichweite von 140 Kilometern haben, 25 kg Sprengstoff transportieren können und mit Diesel oder Benzin betrieben werden. Auch die Herstellungskosten sollen laut Guardian günstig sein: etwa 3000 US-Dollar soll der Bau kosten und weitere 7000 US-Dollar, um sie mit einem modernen Navigationssystem auszustatten. Zum Vergleich: Der Preis beträgt nur einen Bruchteil der Kosten der russischen Hyperschall- und Marschflugkörper Kinzhal und Kalibr, die jeweils schätzungsweise ein bis zwei Millionen US-Dollar kosten.

Ein Grad-Mehrfachraketenwerfer der ukrainischen Armee feuert Raketen auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut, Region Donezk. (Symbolbild) © dpa/AP/LIBKOS

Selbstgebastelte Waffen im Kofferraum: Mini-Produktionslinie im Aufbau

Noch soll sich die „Trembita“ nach Aussagen der Entwickler noch in der Testphase befinden, wie der Guardian schreibt. Doch es soll mittlerweile schon eine Mini-Produktionslinie stehen. Ziel sei es, in der Anwendung russische Munitionslager sowie Kommando- und Kontrollzentren anzugreifen. Vor allem der Lärm der Raketen von rund 100 Dezibel solle russische Soldaten verwirren.

Neue internationale Waffen-Pakete an die Ukraine: Lieferungen auf Nato-Gipfel beschlossen

International wird die Ukraine weiterhin mit Waffenlieferungen unterstützt – wobei bislang weniger angekommen sein sollen als erwartet. Laut Medienberichten sollen auf dem Nato-Gipfel in Vilnius neue Waffen-Pakete beschlossen worden sein. Deutschland will Waffen und Munition im Wert von 700 Millionen Euro an die Ukraine liefern, wie unter anderem Reuters schreibt. Auch Frankreich will Langstreckenraketen liefern. Umstritten war vor kurzem die Entscheidung der USA, der Ukraine Streubomben zur Verfügung zu stellen. (eike)