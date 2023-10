„Vom IS inspiriert“: Was über den mutmaßlichen Täter von Brüssel bekannt ist

Von: Tadhg Nagel

Der mutmaßliche Brüssel-Attentäter hat sich in einem Video als Islamist bekannt. Als Tatmotiv nannte er die Ermordung eines palästinensischen Jungen in den USA.

Brüssel - Nach dem Mordanschlag auf zwei Schweden in Brüssel geht die belgische Polizei von einem islamistischen Motiv aus. Der Täter hatte am Montagabend (16. Oktober) kurz vor einem Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft 2024 auf ein vorbeifahrendes Taxi geschossen, das schwedische Fußballfans über den Boulevard d‘Ypres transportierte.

Nach dem Anschlag in Brüssel hat die belgische Polizei einen Verdächtigen erschossen. © IMAGO/Philip Reynaers

Lokale Medien identifizierten den mutmaßlichen Schützen als Abdesalem L.. Der 45-jährige Mann tunesischer Abstammung hatte nach der Tat unter dem Alias „Slayem Slouma“ ein Video auf Facebook veröffentlicht, in dem er die Tat stolz bekannt gab. Der Islamische Staat (IS) habe ihn zu der Tat inspiriert. Er lebe und sterbe für die Religion und habe im Namen der Muslime Rache verübt. Gleichzeitig behauptete er, bereits drei Schweden getötet zu haben.

Terror in Brüssel: Mutmaßlicher Täter war Belgiens Polizei bekannt - islamistisches Motiv möglich

Bereits mehrere Stunden vor der Tat hatte L. laut einem Bericht der International Business Times ein Video veröffentlicht. In diesem führte er als Motiv für seine Tat den Tod eines sechsjährigen palästinensischen Jungen in den USA an. Dieser war am Samstagmorgen (14. Oktober) in Plainfield, Illinois nach bisherigen Erkenntnissen von einem 71-Jährigen erstochen worden. Der mutmaßĺiche Täter hatte nach US-Medienberichten mehrere Male zugestochen.

Einem CNN-Bericht zufolge kamen die Ermittler zu dem vorläufigen Schluss, dass der Verdächtige seine Opfer wegen ihrer Religionszugehörigkeit und dem Krieg in Israel ausgewählt hatte. Der Junge erlag seinen 26 Stichwunden. Auch seine Mutter bekam über ein Dutzend Stichwunden ab. Der 71-jährige mutmaßliche Täter wurde wegen Mordes angeklagt.

Abdesalem L. war den Behörden bereits im Vorfeld bekannt gewesen. Das schreibt die ARD-„Tagesschau“ unter Berufung auf den belgischen Justizminister Vincent van Quickenborne. Der 45-Jährige habe im November 2019 in Belgien Asyl beantragt und sei bei der Polizei bereits aufgefallen. Dabei sei es um Menschenhandel, illegalen Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit gegangen. Ob es sich bei dem bewaffneten Verdächtigen, den die Polizei später niedergeschossen hat, um den Täter handelt, sei jedoch noch unklar. Den Hinweisen auf ein islamistisches Motiv geht die belgische Polizei nach. (tpn)