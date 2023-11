„Habe nicht den Anspruch, alles zu machen“: Wagenknecht will Amira Mohamed Ali als Parteichefin

Von: Felix Busjaeger

Wer künftig das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ führen soll, ist unklar. Wagenknecht selbst schlägt Amira Mohamed Ali vor. Auch bei mögliche Koalitionspartner hat sie eine klare Vorstellung.

Berlin – Die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will nicht Vorsitzende ihrer noch zu gründenden Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ werden. Das sagte die 54-Jährige in der vom WDR produzierten ARD-Sendung „Konfrontation: Markus Feldenkirchen trifft Sahra Wagenknecht“. Sie habe nicht den Anspruch, „alles in dieser Partei zu machen“, so die Politikerin – und bringt eine andere Frau als mögliche Chefin von „Bündnis Sahra Wagenknecht“ ins Gespräch.

Wagenknecht über Parteivorsitz bei „Bündnis Sahra Wagenknecht“: Habe nicht den Anspruch, alles zu machen

„Ich gehe davon aus, dass den Parteivorsitz jemand anderes macht, weil ich nicht den Anspruch habe, jetzt alles in dieser Partei zu machen und zu richten“, sagte Sahra Wagenknecht bezüglich der möglichen Führung ihrer eigenen Partei. Eine mögliche Wunschkandidatin: die ehemalige Linksfraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali. „Die hat ja auch Erfahrungen, auch im organisatorischen Bereich, da ist sie deutlich besser als ich.“

Die ehemalige Linken-Vorsitzende Amira Mohamed Ali (l) und die Politikerin Sahra Wagenknecht. © Soeren Stache/dpa

Wagenknecht hatte gemeinsam mit neun weiteren Abgeordneten ihren Austritt aus der Partei Die Linke bekannt gegeben. Das neue „Bündnis Sahra Wagenknecht“ plant eine Parteigründung und will damit auch in Regierungsverantwortung gehen. „Ja, natürlich! Ich möchte, dass in unserem Land eine andere Politik gemacht wird, eine, die Probleme nicht ständig nur aussitzt“, antwortete Wagenknecht auf eine entsprechende Frage in der Sendung.

Mögliche Koalitionspartner für „Bündnis Sahra Wagenknecht“: Wagenknecht mit klarer Vorstellung

Auch zur Frage von möglichen Koalitionspartnern hatte Wagenknecht eine klare Vorstellung. Demnach seien die SPD und Bundeskanzler Olaf Scholz nicht die erste Wahl, da sich die 54-Jährige nicht „vorstellen könnte, dass wir da auf einen Nenner kommen“. Eine Koalition mit den heutigen Grünen lehnte sie ab. „Das ist ausgeschlossen, mit denen zu koalieren.“

Wagenknecht gegen Sozialleistungsmissbrauch bei Flüchtlingen: „nicht pauschalisieren“

Derweil stellt sich das neue „Bündnis Sahra Wagenknecht“ gegen Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Ukraine. „Die Ukraine ist meilenweit davon entfernt, die politischen und ökonomischen Kriterien der Europäischen Union zu erfüllen“, erklärten die Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko und Alexander Ulrich. (fbu/mit dpa)