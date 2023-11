Bayern will „maximal restriktiv“ gegen Cannabis-Konsum vorgehen

Von: Nadja Zinsmeister

Drucken Teilen

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach ist über die Lockerungen im Cannabis-Gesetz entsetzt. Sie will im Freistaat so strikt wie möglich vorgehen.

Berlin/München - Bayerns neue Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) zeigt sich angesichts der von der Ampel beschlossenen Lockerungen im Cannabis-Gesetz wenig begeistert. Die CSU-Politikerin und bekannte Gegnerin der Legalisierung hat am Mittwoch für den Freistaat angekündigt, nach allen Möglichkeiten gegen das Gesetz vorzugehen. Zudem wolle man die Regelungen so strikt wie möglich umsetzen, wenn das Gesetz final im Bundestag verabschiedet wird.

Gesundheitsministerin Gerlach will bei Cannabis-Legalisierung in Bayern hart durchgreifen

„Wir werden auf jeden Fall prüfen, wenn dann der jeweilige Gesetzestext vorliegt, ob wir uns rechtlich noch dagegen wehren können“, sagte Gerlach in einem Gespräch mit dem BR am Mittwochmorgen. Insbesondere die neuen Lockerungen im Bezug auf den geplanten Cannabis-Konsum könne sie nicht nachvollziehen. In dem Gesetz war unter anderem zunächst der legale Besitz von 25 Gramm Cannabis pro Haushalt vorgesehen, nun wurde die Menge auf 50 Gramm erhöht. Der Mindestabstand zu Kinder- und Jugendeinrichtungen während des Konsums wurde hingegen heruntergeschraubt. So müssten Konsumenten in dem neuen Gesetzestext statt den ursprünglich geplanten 200 Meter nur noch 100 Meter Abstand halten. Das befinde sich laut Gerlach noch in Sichtweite von Kindern und Jugendlichen.

Seit dem 8. November ist Judith Gerlach bayerische Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention. (Archivfoto) © Sachelle Babbar / IMAGO

Die Ampel will mit der Legalisierung zudem Kontrollinstanzen in den einzelnen Ländern einführen, die den Cannabis-Konsum kontrollieren sollen. „Das werden wir auch maximal restriktiv auslegen“, kündigte die Staatsministerin an. Man wolle sichergehen, dass die Instanz funktioniert und nicht leichtfertig gehandhabt wird. Sie warnte, dass der Staat durch die Legalisierung der Droge einen „offiziellen Stempel“ aufdrückt, nach dem Motto, „dass es doch harmlos ist und gar nicht so schlimm“. Dabei sollte man ihrer Haltung nach Menschen eher davon abhalten, Cannabis zu probieren und potenziell süchtig zu werden.

Bayerns Gesundheitsministerin entsetzt über Legalisierung von Cannabis - "Das ist unverantwortlich“

Gerlach hatte sich bereits am Montag (28. November) entsetzt über die Lockerungen im Gesetz gezeigt. „Damit werden die Gefahren dieser Droge noch mehr verharmlost - das ist unverantwortlich“, sagte die Ministerin angesichts des finalen Gesetzestexts und bezeichnete Cannabis als „großes gesundheitliches Risiko - insbesondere für junge Menschen“. Die Bundesregierung müsse auf eine Legalisierung verzichten.

Das neue Gesetz spaltet die Meinungen von Ärzten und Politikern. Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hatte vor den Folgen des Cannabiskonsums bei Jugendlichen gewarnt: „Der chronische Cannabisgebrauch macht - salopp gesagt - doof und kann auch Psychosen verursachen.“ Er kritisierte, dass mit dem Gesetz der Zugang auch für Jugendliche erleichtert werde.

Die Ampel-Regierung wiederum verteidigt ihr Vorhaben. Man müsse die gesellschaftliche Realität anerkennen, in der Cannabis konsumiert würde. „Nach dem Scheitern der Verbotspolitik machen wir daher den Gesundheitsschutz zum Maßstab unserer neuen Cannabispolitik“, erklärten Sprecher der Koalition am Montag. Sie betonten, dass neben der Legalisierung auch Prävention sowie Kinder- und Jugendschutz gestärkt werde. (nz)