Flugblatt-Affäre: Aiwanger hält Söder-Ultimatum ein – Mitschüler erheben neue Vorwürfe

Von: Jens Kiffmeier, Christian Stör, Felix Durach

Ultimatum eingehalten: Im Flugblatt-Skandal liefert Aiwanger die Antworten auf Söders 25 Fragen ab. Doch es gibt neue Vorwürfe. Der News-Ticker.

Update vom 2. September, 6.30 Uhr: Eine Woche nach Bekanntwerden der Vorwürfe um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten hat Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger dazu schriftlich Fragen beantwortet. Aiwangers Antworten wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in München am Freitagabend übermittelt. Die Staatskanzlei bestätigte den Eingang. Nun ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Zug. Er muss entscheiden, ob er Aiwanger gut einen Monat vor der Landtagswahl am 8. Oktober entlässt. Zum Inhalt der Antworten war zunächst noch nichts bekannt. Auch die Fragen, die die Staatskanzlei an den Chef der Freien Wähler geschickt hatte, waren nicht veröffentlicht worden.

Stehen in der Flugblatt-Affäre unter Druck: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler). © Peter Kneffel/dpa/Montage

Flugblatt-Affäre: Kritik an Aiwanger – der Versuch, „die Opfer zu Tätern zu machen“

Update vom 1. September, 23.28 Uhr: Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger wegen dessen Umgang mit der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt kritisiert. Bezogen auf Aiwangers öffentliche Entschuldigung für Fehler in seiner Jugendzeit sagte Schuster am Freitagabend im ZDF-Heute Journal, er finde es problematisch, „dass direkt in einem Atemzug mit dieser Entschuldigung wieder das Thema kommt, dass er das Ganze als eine Kampagne gegen sich sieht“.

Der Chef der Freien Wähler hatte sich am Donnerstag öffentlich für Fehler in seiner Jugendzeit entschuldigt, gleichzeitig aber betont, dass er Ziel „einer politischen Kampagne“ sei. Der Welt hatte Aiwanger gesagt, dass in seinen Augen die Schoah, also der Völkermord an den europäischen Juden während der Nazi-Zeit, zu parteipolitischen Zwecken missbraucht werde.

Dazu sagte Schuster: „Ich sehe es nicht so und was ich aus diesem Satz höre, ist das, was man aus einer Opfer-Täter-Umkehr versteht. Dass jetzt also versucht wird, die Opfer zu Tätern zu machen.“

Das Problem sei nicht das Flugblatt, das im Raum stehe, auch wenn Aiwanger offensichtlich in einem seltsamen Umfeld aufgewachsen sei, sagte der Präsident des Zentralrats. „Aber es geht doch vielmehr darum, dass ich erwartet hätte, dass er sich sofort umfassend davon distanziert. Und es hat schon recht lange gedauert, bis er sich gestern Abend zu dieser Entschuldigung durchgerungen hat.“

Flugblatt-Affäre von Aiwanger: „Mehr im Argen, als viele vermuten“

Wenn das Flugblatt zu einem positiven Wahlerfolg führe, dann „irritiert mich das im höchsten Maße und zeigt natürlich, was ich nicht gedacht hätte, dass mit der Aufarbeitung der Geschichte des Nationalsozialismus doch mehr im Argen ist, als viele vermuten“, sagte Schuster.

Am Freitagabend war bekannt geworden, dass Aiwanger 25 Fragen zu dem Vorfall von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schriftlich beantwortet hat. Zum Inhalt der Antworten war zunächst noch nichts bekannt. Auch die Fragen waren nicht veröffentlicht worden. Nun muss Söder abschließend entscheiden, wie es weitergeht: ob er Aiwanger gut einen Monat vor der Landtagswahl am 8. Oktober entlässt oder nicht.

Flugblatt-Affäre: Aiwanger hält Söder-Ultimatum ein

Update vom 1. September, 21.28 Uhr: Umfassende Stellungnahme vor Ablauf des Ultimatums abgeliefert: Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat offenbar den Fragenkatalog zur Flugblatt-Affäre beantwortet. Alle gestellten 25 Punkte seien beantwortet worden und lägen der Staatskanzlei vor, berichtete die Bild-Zeitung am Freitagabend. Über den genauen Inhalt wurde aber zunächst nichts bekannt. Welche Konsequenzen daraus gezogen werden, bleibt ebenfalls abzuwarten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte angekündigt, über das Wochenende eine „faire“ und „abgewogene“ Entscheidung.

Söder hatte seinem Vize am Dienstag einen Katalog aus insgesamt 25 Fragen vorgelegt und Aufklärung in der Flugblatt-Affäre gefordert. Am Freitagmorgen hatte er den Druck noch einmal erhöht: Für ihn sei es „wichtig, dass die 25 Fragen jetzt umfassend und glaubwürdig beantwortet werden, und zwar zeitnah. Und zeitnah heißt am besten noch heute, im Laufe des Tages“, sagte der CSU-Chef am Rande eines Termins. Mit der Übersendung der Antworten kam Aiwanger der Aufforderung jetzt nach. Ungeachtet dessen waren aber am Abend wieder neue Vorwürfe gegen ihn bekannt geworden.

Neue Anschuldigungen: Aiwanger soll Horst-Wessel-Lied gesungen und Hakenkreuze gemalt haben

Update vom 1. September, 18.39 Uhr: Die Vorwürfe nehmen kein Ende: Zwei weitere Mitschüler haben Anschuldigungen gegen Hubert Aiwanger erhoben. Beide bescheinigen dem heutigen bayerischen Vize-Ministerpräsidenten eine antisemitische Gesinnung. „Er war durch und durch ein Nazi“, sagte ein ehemaliger Mitschüler, der anonym bleiben wollte, der Süddeutschen Zeitung. An der Einstellung habe sich bis zum Abitur nichts geändert. So sei Aiwanger mehrfach durch das Singen der Nazi-Parteihymne, dem sogenannten Horst-Wessel-Lied, aufgefallen.

Ein anderer Mitschüler, der sich in dem Zeitungsbericht auch namentlich zitieren lässt, berichtete von Hakenkreuz-Schmierereien auf dem Schulklo, mit denen Hubert Aiwanger aufgefallen sein soll. Zwar habe der Bruder Herbert ebenfalls rechtsextremes Gedankengut vertreten, im Gegensatz zu Hubert sei er aber deutlich „alternativer“ und „zugänglicher“ unterwegs gewesen. Beide Mitschüler hegen vor diesem Hintergrund ernsthafte Zweifel an der Darstellung, dass Herbert Aiwanger das Flugblatt verfasst haben soll. Ihm traue man „so krasse Nazi-Sachen“ nicht zu, zitierte die SZ die Schüler.

„Wahnsinn der Jugend gebrandmarkt“: Sigmar Gabriel springt Aiwanger öffentlich bei

Update vom 1. September, 18.06 Uhr: Rückendeckung für den Skandal-Politiker: Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sich in der Aiwanger-Affäre hinter Bayerns Vize-Regierungschef gestellt. Mit Blick auf das antisemitische Flugblatt aus Schulzeiten sagte der Sozialdemokrat: „Warum sollen junge Neonazis aus der rechtsextremistischen Szene aussteigen, wenn sie am Beispiel Hubert Aiwanger erleben, dass man auch 35 Jahre später noch für den Wahnsinn der eigenen Jugend öffentlich gebrandmarkt wird?“, schrieb Gabriel auf der Online-Plattform X (früher Twitter). In diesem Fall könne man sich „die ganzen Aussteigerprogramme sparen“.

Antisemitischer Brief laut Lehrer eine „Ein-Mann-Aktion“ von Hubert Aiwanger

Update vom 1. September, 16.05 Uhr: Das antisemitische Flugblatt, das in den letzten Tage das politische Geschehen in Bayern bestimmt, soll von Hubert Aiwangers Bruder verfasst worden sein – so zumindest die Version des bayerischen Wirtschaftsministers. Ein ehemaliger Deutschlehrer an Aiwangers alter Schule hat nun öffentlich der Darstellung widersprochen.

Gegenüber Bild erklärte der Lehrer jetzt, dass man sich nach dem Vorfall „im Klaren“ gewesen sei, dass das Flugblatt eine „Ein-Mann-Aktion vom Hubert Aiwanger war. Vom Bruder war damals nie die Rede.“ Berichten zufolge soll eben dieser Lehrer die Flugblatt-Affäre erst in Gang gebracht haben, indem er das Flugblatt an die Süddeutsche Zeitung weitergegeben hatte. Unabhängig bestätigt sind diese Berichte nicht.

Aiwangers Bruder Helmut hatte sich in den vergangenen Tagen als Verfasser des Flugblattes bekannt. Hubert Aiwanger bekräftigte in einer Presseerklärung am Donnerstag erneut, nicht der Autor des Schriftstückes gewesen zu sein.

Neuer Vorwurf gegen Aiwanger – Mitschülerin berichtet von rassistischem Spruch in Schulordner

Update vom 1. September, 15.50 Uhr: Die Vorwürfe gegen Verfehlungen von Hubert Aiwanger zu seiner Schulzeit reißen auch am Freitag nicht ab. Wie aus einem Bericht des Spiegel hervorgeht, hat sich nun eine weitere Schülerin zu ihrem damaligen Mitschüler Hubert Aiwanger geäußert. Dem Bericht zufolge habe die Schülerin von einem Ordner berichtet, den Aiwanger in der Schule mit sich geführt hatte. Auf der Innenseite des Ordners habe sich – so der Bericht der Mitschülerin – die Aufschrift „Schwarzbraun ist die N****sau“ befunden.

Aiwangers frühere Mitschülerin erklärte gegenüber dem Spiegel, die Aufschrift mit eigenen Augen gesehen zu haben und hat dies auch in einer eidesstattlichen Erklärung festgehalten. Unabhängig überprüft werden kann die Aussage zum aktuellen Zeitpunkt nicht.

Update vom 1. September, 15.24 Uhr: Könnte Aiwanger von der Flugblatt-Affäre sogar profitieren? Manche glauben das. Zum aktuellen Verhalten Aiwangers sagte der Kommunikationsexperte Olaf Hoffjann dem Fränkischen Tag, die Freien Wähler (FW) könnten sogar gestärkt daraus hervorgehen, sollte FW-Chef Aiwanger ihr Spitzenmann bleiben. Aiwanger agiere populistisch und habe „etwas vom Charakter eines Donald Trump“, sagte der Bamberger Professor. Seine Einschätzung: Das könnten eingefleischte Aiwanger-Anhänger womöglich sogar gut finden.

25 Fragen zur Flugblatt-Affäre: Aiwanger will „bis heute Abend liefern“

Update vom 1. September, 14.45 Uhr: Aiwanger will Söders 25 Fragen zur Flugblatt-Affäre möglichst bis Freitagabend schriftlich beantworten. „Wenn die Forderung lautet, bis heute Abend, dann werden wir versuchen, bis heute Abend zu liefern“, sagte der Freie-Wähler-Chef jetzt der Nachrichtenagentur dpa. Er fügte hinzu: „Ich will mir hier keinen Vorwurf machen lassen.“

Update vom 1. September, 14.30 Uhr: Hubert Aiwanger hat sich bei einem Bierzeltauftritt in Niederbayern einmal mehr verteidigt. „Jawohl, auch ich habe in meiner Jugend Scheiß‘ gemacht“, sagte er beim Karpfhamer Fest im Landkreis Passau. „Das Flugblatt war scheußlich, das ist nicht wegzudiskutieren.“

Er finde es aber nicht in Ordnung, jemanden später in seinem Leben mit Dingen, die 35 bis 40 Jahre zurückliegen, zu konfrontieren „bis zu seiner beruflichen Existenzvernichtung“. Es gebe viele Dinge, die man im Nachhinein nicht mehr machen würde. Aber man müsse einem Menschen auch zubilligen, im Leben gescheiter zu werden, sagte er mit Blick auf die Flugblatt-Affäre. Er sprach erneut von einer von langer Hand geplanten Schmutzkampagne gegen ihn, „vielleicht, um die Grünen in die Landesregierung zu bringen“.

Unterdessen hat die Bundesregierung Sorge um das Ansehen des Freistaats geäußert. „Hier geht es inzwischen auch um das Bild, das der Freistaat Bayern in der Welt abgibt“, sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner jetzt in Berlin. Die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Aiwanger, die im Raum stünden, müssten aufgeklärt werden, bekräftigte er im Namen von Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Lebensgefährtin zur Flugblatt-Affäre: Aiwanger über Vorwürfe „wirklich erschüttert“

Update vom 1. September, 13.13 Uhr: Laut seiner Lebensgefährtin Tanja Schweiger ist Hubert Aiwanger über die Vorwürfe in der Flugblatt-Affäre gegen ihn „wirklich erschüttert“. Aiwanger sei jemand, „der integriert und nicht ausgrenzt“, sagte die Landrätin des Landkreises Regensburg (ebenfalls Freie Wähler) am Freitag dem TV-Sender „Welt“. Sie bekomme in dem Zusammenhang E-Mails mit Unterstützung von „wildfremden Leuten“. „Die sagen: Der soll durchhalten, wir setzen auf ihn“, sagte Schweiger. „Die Solidarität wird täglich größer.“

Schweiger kritisierte zudem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der die Vorwürfe gegen Aiwanger als „sehr bedrückend“ bezeichnet und Aufklärung gefordert hatte. „Wenn man einen Bundeskanzler hat, der sich an Vorgänge vor sechs Jahren nicht mehr erinnern kann, wo er eigene Akten dazu hat, wo er aktiv im Handeln war, dann sollte genau derjenige vorsichtig sein, Dinge einzufordern, die 35 Jahre her sind“, sagte Schweiger mit Blick auf Scholz‘ Äußerungen zu seiner Rolle im Steuerskandal bei der Hamburger Warburg-Bank. „Mit dem Finger auf andere zu zeigen und selbst Lücken offen zu machen, zeigt natürlich auch, wo der Wind her weht.“

Flugblatt-Affäre: Merz kritisiert Aiwangers Krisenmanagement

Update vom 1. September, 12.16 Uhr: Auch nach der Entschuldigung von Hubert Aiwanger im Rahmen des Skandals um ein antisemitisches Flugblatt reißt die Kritik nicht ab. Am Freitag äußerte sich CDU-Chef Merz kritisch zum Umgang des bayerischen Wirtschaftsministers mit den Vorwürfen. Das Krisenmanagement von Aiwanger „ist offen gestanden nicht das, was ich mir vorstelle, wie jemand, der in einer solchen Lage ist, damit umgeht“, sagte der CDU-Chef am Rande einer Klausur der Union-Führungsspitze in Schmallenberg im Sauerland.

„Ich empfinde den ganzen Vorgang in jeder Hinsicht als wirklich hoch verstörend, irritierend und auch grauenhaft“, unterstrich Merz. Welche Schlussfolgerungen aus den Vorgängen zu ziehen seien, könne er nicht sagen, da er weder die Fragen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an Aiwanger noch dessen Antworten kenne. Aiwanger müsse jedoch in naher Zukunft „ausreichend nachvollziehbar erklären, was da war, und auch deutlich machen, dass er heute so nicht mehr denkt und handeln würde.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Sein Eindruck sei, dass Aiwanger am Donnerstag anders als zuvor versucht habe, „der Öffentlichkeit zumindest zu signalisieren, dass es da deutlichste Fehler in der Vergangenheit gegeben hat“.

Söder erhöht den Druck im Flugblatt-Skandal – Aiwanger soll noch am Freitag Antworten liefern

Erstmeldung vom 1. September: München – CSU-Chef Markus Söder erwartet eine zeitnahe Antwort von seinem Stellvertreter Hubert Aiwanger auf den Fragenkatalog zum Flugblatt-Skandal. „Die Entschuldigung gestern war dringend notwendig. Es bleiben aber noch viele Fragen offen“, erklärte der CSU-Chef am Rande eines Termins im mittelfränkischen Bechhofen. Es sei „wichtig“, dass Aiwanger „umfassend, glaubwürdig und zeitnah beantwortet. Am besten noch heute, im Laufe des Tages“, sagte Söder weiter.

Flugblatt-Skandal: Söder erhöht den Druck auf Aiwanger – CSU-Chef will Antworten auf Fragen

Aiwanger hatte am Donnerstagnachmittag spontan zu einer Pressekonferenz geladen, bei der er sich zu den Entwicklungen der letzten Tage geäußert hatte. Bei dem knapp anderthalbminütigen Statement erklärte der bayerische Wirtschaftsminister, er „bereue zutiefst, falls ich Gefühle verletzt habe“. Zudem entschuldigte Aiwanger sich bei allen Opfern des NS-Regimes und deren Nachkommen. „Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind“, sagte der Chef der Freien Wähler weiter.

Söder hatte seinem Vize schon am Dienstag einen Katalog mit 25 Fragen zu den im Raum stehenden Vorwürfen zur schriftlichen Beantwortung vorgelegt. Ein Sprecher Aiwangers sagte dazu am Donnerstag, diese würden nun „zeitnah“ beantwortet, er nannte aber keinen Termin.

Aiwanger hatte bereits am Samstag schriftlich zurückgewiesen, zu Schulzeiten ein antisemitisches Flugblatt geschrieben zu haben, über das die Süddeutsche Zeitung in ihrer Wochenendausgabe berichtet hatte. Gleichzeitig räumte er aber ein, es seien „ein oder wenige Exemplare“ in seiner Schultasche gefunden worden. Kurz darauf gestand Aiwangers älterer Bruder ein, das Pamphlet geschrieben zu haben.

Statement statt Rücktritt: Aiwanger sieht Flugblatt-Skandal als gezielte Kampagne

In der Berichterstattung und dem öffentlich Umgang mit dem Thema sah Aiwanger am Donnerstag jedoch auch eine gezielte Kampagne gegen ihn und seine Partei. „Ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden“, erklärte der Chef der Freien Wähler in seinem Statement.. Es sei „ein negatives Bild gezeichnet worden“. Aiwanger stellt klar: „Das bin nicht ich.“ (fd mit dpa)