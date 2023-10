Seehofer-Tochter spricht Söder und Aiwanger den Charakter ab – „Was mich an ihnen stört ...“

Von: Hannes Niemeyer

Mit der FDP kämpft Susanne Seehofer bei der Bayern-Wahl um den Einzug in den Landtag. Im Wahlkampf-Endspurt attackiert sie noch einmal Söder und Aiwanger.

München – Markus Söder und Horst Seehofer: Dass die beiden CSU-Größen nicht gerade zu jeder Zeit im allerbesten Verhältnis zueinander standen, ist spätestens seit der Landtagswahl 2018 klar. Seehofer, damals in Berlin als Innenminister tätig, sparte nach dem historisch schlechten Wahlergebnis seiner Partei nicht an Seitenhieben in Richtung seines Nachfolgers. Söder hingegen machte schon in den Tagen vor der Wahl die CSU-Spitze in der Bundesregierung für die schlechten Umfragewerte mitverantwortlich.

Fünf Jahre später heißt es in gewissem Maße wieder Söder gegen Seehofer – die Vorzeichen könnten allerdings unterschiedlicher kaum sein. Denn 2023 liegt im besagten Duell kein parteiinterner Zwist zugrunde, dennoch könnte eine Seehofer dem amtierenden Ministerpräsidenten die ein oder andere Stimme wegschnappen: Susanne Seehofer, Tochter des Ex-CSU-Bosses Horst, kandidiert in München für den Landtag. Im Gegensatz zu ihrem Vater damals ist sie aber nicht für die CSU aufgestellt, sondern für die FDP.

Vor der Bayern-Wahl kritisiert Susanne Seehofer Söder und Aiwanger – „Was mich stört, ist der Populismus“

Die Ausgangslage für Susanne Seehofer sieht kurz vor der Bayern-Wahl allerdings alles andere als rosig aus. Ob sie es überhaupt in den Landtag schafft, wird eine Zitterpartie bis zum Schluss. Letzte Umfragen sehen die FDP weit abgeschlagen, teils nur bei drei Prozent, der Einzug ins bayerische Parlament bleibt unsicher. Im Wahlkampf-Endspurt hofft Seehofer nun auf die vielen Wählerinnen und Wähler, die laut Umfragen noch unentschlossen sind, wie sie bei einem Besuch in der Redaktion des Miesbacher Merkur erklärte – und fährt noch einen Angriff auf den Ex-Konkurrenten ihres Vaters Markus Söder und den Chef der Freien Wähler und amtierenden Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

„Wir haben hier einen Wirtschaftsminister, der Wirtschaft als Landwirtschaft versteht. Der nicht an Zukunft, an Innovation denkt“, kritisiert Seehofer im Gespräch mit dem TV-Sender Welt in Richtung Hubert Aiwanger. Und auch Söder bleibt nicht verschont. „Was mich an Söder wie an Aiwanger stört, ist der Populismus“, sagt Seehofer im Interview bei t-online.de. Man zeige Tendenzen, „nicht das Richtige zu tun, sondern zuerst die öffentliche Meinung abzuklopfen und dann das Populäre zu tun“, kritisiert die FDP-Politikerin weiter. Laut Seehofer entspräche dies nicht den Anforderungen charakterstarker Politiker.

Im Bayern-Wahlkampf Gegner: Susanne Seehofer von der FDP sowie CSU-Ministerpräsident Markus Söder und Hubert Aiwanber (Freie Wähler). © Lennart Preiss / Peter Kneffel / Sven Hoppe / dpa (Montage)

FDP-Kandidatin Seehofer spricht Söder den Charakter ab – wie einst schon ihr Vater Horst

Übrigens ist Susanne Seehofer damit nicht die erste ihrer Familie, die Söder den Charakter abspricht. Das tat auch bereits ihr Vater Horst im Amt als Ministerpräsident Bayerns. Bereits 2012 warf er Söder „Schmutzeleien“ vor, kritisierte in den folgenden Jahre wiederholt Teamfähigkeit und Charakter Söders.

Söders Karriere tat dies allerdings keinen Abbruch. Auch nach der anstehenden Landtagswahl wird der amtierende CSU-Chef mit allergrößter Wahrscheinlichkeit wieder den Posten des Ministerpräsidenten einnehmen – wenn auch ein historisch schlechtes Ergebnis weiterhin möglich ist. Mit Susanne Seehofer und der Bayern-FDP beschäftigte Söder sich jedoch bei seinem Wahlkampf-Finale nicht, sondern keilte eher in Richtung Berlin – mit einem gehässigen Witz über Kanzler Olaf Scholz. (han)