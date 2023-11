Waffen für Israel: Bidens Geheimniskrämerei

US-Präsident Joe Biden. © Yuri Gripas/Imago

Im Gaza-Krieg ist kein Ende in Sicht. Die Zahl der zivilen Opfer steigt. Die Demokraten in den USA erhöhen deshalb den Druck auf Joe Biden.

Washington, D.C. – Präsident Biden sieht sich wachsendem Druck von Verbündeten im Kongress ausgesetzt, den Umfang der US-Waffenlieferungen an Israel offenzulegen, da die enorme Zahl der zivilen Todesopfer in Gaza international verurteilt wird und die Demokraten zunehmend verunsichert.

Im Gegensatz zu ihrem militärischen Hilfsprogramm für die Ukraine, bei dem das Pentagon immer wieder Informationsblätter über den Umfang der US-Waffentransfers herausgab, hat die Regierung die Menge der Waffen, die sie nach Israel schickt, im Krieg in Israel nicht öffentlich gemacht. Die Regierung drängt auch auf die Befugnis, die Notifizierungspflicht gegenüber dem Kongress zu umgehen, die für jedes andere Land gilt, das militärische Mittel erhält.

Viele Demokraten werfen Joe Biden mangelnde Transparenz vor

„Ich unterstütze den Antrag der Regierung nicht, in das Gesetz eine Befreiung von der Meldepflicht des Kongresses für ausländische Militärfinanzierung aufzunehmen, auch nicht für Israel“, sagte der Abgeordnete Gregory W. Meeks (N.Y.), der führende Demokrat im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, gegenüber der Washington Post. „Es gibt keinen Grund, warum wir nicht gleichzeitig sicherstellen können, dass Israel die benötigte US-Hilfe zügig erhält und der Kongress seine verfassungsmäßige Aufsichtspflicht erfüllen kann.“

Ein Beamter des Weißen Hauses verteidigte das Vorhaben und sagte, es würde dem Außenministerium ermöglichen, „Israel sofort Nothilfe zu leisten, anstatt mehr als zwei Wochen auf die Genehmigung des Kongresses warten zu müssen“.

Meeks, ein starker Befürworter der Hilfe für Israel, wies den Gedanken zurück, dass der Kongress die US-Hilfe nicht schnell genug prüfen könne. Er ist auch nicht der einzige unter den Demokraten, der den Versuch der Regierung in Frage stellt, auf dieselbe Transparenz zu verzichten, die sie bei der umfangreichen Unterstützung für die Ukraine an den Tag legt.

In nur einem Monat der Kämpfe hat die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums die Marke von 10.000 überschritten. Am Mittwoch sagte die oberste US-Diplomatin für den Nahen Osten, Barbara Leaf, die Zahl der Toten sei wahrscheinlich „höher als angegeben“. Die Hamas und andere Kämpfer töteten bei ihrem überwältigenden grenzüberschreitenden Angriff am 7. Oktober schätzungsweise 1.400 Menschen in Israel und nahmen mehr als 240 Menschen als Geiseln.

„In einer Zeit, in der Tausende von Zivilisten durch von der US-Regierung gelieferte Waffen getötet werden, verdienen die Amerikaner es, vollständig darüber informiert zu werden, was anderen Ländern, einschließlich Israel, mit ihren Steuergeldern zur Verfügung gestellt wird“, sagte die Abgeordnete Cori Bush (D-Mo.) gegenüber The Post. „Die Biden-Administration sollte die gleiche Transparenz bei Waffentransfers an Israel bieten, wie sie es bei der Ukraine und anderen Ländern getan hat“.



Großteil des israelischen Waffenarsenals stammt aus den USA

Ein Großteil des israelischen Waffenarsenals stammt aus den Vereinigten Staaten, die dem Land jedes Jahr 3,8 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen, was Israel zum weltweit größten kumulierten Empfänger von US-Hilfe macht. Die Regierung Biden hat den Kongress um zusätzliche 14 Milliarden Dollar für Israel gebeten, die Teil des 106-Milliarden-Dollar-Antrags des Weißen Hauses auf Auslandshilfe sind, der auch Mittel für die Ukraine und Taiwan vorsieht. Das umfangreiche Paket muss noch verabschiedet werden, da die GOP-Führung im Repräsentantenhaus und im Senat unterschiedlicher Meinung ist.



Die Mitglieder des Kongresses dürfen ausländische Waffenverkäufe und militärische Finanzierungen verlangsamen, wenn sie die Rechtfertigung für deren Transfer beurteilen. Im Text des anhängigen Antrags an den Kongress heißt es, die Regierung Biden könne „aufgrund des dringenden Bedarfs Israels“ auf eine Benachrichtigung der Gesetzgeber „verzichten“.



Josh Paul, der vor kurzem aus dem Büro für politisch-militärische Angelegenheiten des Außenministeriums ausgeschieden ist, bezeichnete diesen Schritt als beispiellos. Er fragte sich auch, warum die Regierung eine solche Befugnis für Israel benötige, nicht aber für die Ukraine, die seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 Dutzende von Milliarden Dollar an US-Militärhilfe erhalten hat.



„Sie hat trotz der Dringlichkeit der Lage in der Ukraine nie um eine solche Vollmacht gebeten“, sagte er.



Paul, der 11 Jahre lang im Büro arbeitete, trat letzten Monat zurück und begründete dies mit seiner Frustration über die mangelnde Toleranz gegenüber Debatten über Fragen im Zusammenhang mit Israel. Staatssekretär Antony Blinken sagte, er suche regelmäßig nach abweichenden Meinungen, obwohl er nicht alle Debatten innerhalb des Ministeriums im Blick habe.



Senator Chris Van Hollen (D-Md.), Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen, sagte, die Abschaffung der Notifizierungen für den Kongress würde mit einem langjährigen Präzedenzfall brechen. „Wir sollten keine Ausnahmen von dieser Praxis machen - es ist unsere Pflicht, diese Mittel zu überprüfen und sicherzustellen, dass ihre Verwendung im besten Interesse des amerikanischen Volkes und im Einklang mit der US-Politik ist“, sagte er in einer Erklärung.



Detaillierte Buchführung über Lieferungen an die Ukraine

Während des gesamten Krieges in der Ukraine hat die Regierung Biden eine detaillierte Buchführung über die Art und Menge der Raketen- und Raketensysteme, Panzer und Artillerie, die in das Kriegsgebiet geliefert werden, veröffentlicht und verteilt. Nicht so bei Israels Krieg. Bisher hat sich die Regierung nur vage über die Waffentransfers geäußert und gesagt, dass es sich dabei um Bomben mit kleinem Durchmesser, Iron-Dome-Luftabwehrsysteme und Munition handelt.



Elias Yousif, ein Forschungsanalyst am Stimson Center, sagte, dass eine größere Transparenz unerlässlich sei, „vor allem, da Menschenrechtsorganisationen die Durchführung von Feindseligkeiten bewerten wollen“.



„Bislang ist die Berichterstattung der US-Regierung über Waffentransfers an Israel sporadisch und ohne aussagekräftige Details“, so Yousif in einem kürzlich erschienenen Bericht.



Ein Beamter des Weißen Hauses sagte, dass die Regierung Biden zwar nicht so viele Informationen über israelische Waffentransfers an die Öffentlichkeit weitergegeben, die Gesetzgeber aber umfassend unter vier Augen informiert habe.



„Wir werden weiterhin eng mit den Mitgliedern des Kongresses zusammenarbeiten“, sagte der Beamte des Weißen Hauses, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, um ein sensibles Thema zu besprechen.



Das sei nicht akzeptabel, sagte die Abgeordnete Ilhan Omar (D-Minn.), die darauf hinwies, dass Waffentransfers an die Ukraine öffentlich gemacht werden, obwohl Kiew mit Russland, „einer regionalen Supermacht mit einem weitaus mächtigeren Militär“, einen noch furchterregenderen Gegner hat.



„Dies ist besonders besorgniserregend, wenn man die mutwillige Tötung von Zivilisten und die ständigen Berichte über Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen bedenkt, bei denen wahrscheinlich US-Waffen eingesetzt wurden“, sagte sie.



Die Biden-Administration hat den starken Anstieg der Todesfälle unter der Zivilbevölkerung im Gazastreifen erkannt und erklärt, dass sie Israel „harte Fragen“ in Bezug auf sein Verhalten im Krieg stellen wird, so der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby gegenüber den Medien bei einer kürzlichen Pressekonferenz. Andere Beamte sagten, diese Fragen bezögen sich auf eine Reihe von militärischen Angelegenheiten, einschließlich der Orte, an denen Israel Raketenangriffe durchgeführt hat, wie das dicht besiedelte Flüchtlingslager Dschabalia, wo letzten Monat mindestens 50 Menschen bei einem israelischen Angriff getötet wurden.

Israel erklärte, es habe einen hochrangigen Hamas-Funktionär, Ibrahim Biari, angegriffen und getötet, während die Hamas bestritt, dass sich hochrangige Kommandeure in dem Lager aufhielten.



„Wir haben sowohl öffentlich als auch unter vier Augen mit Israel darüber gesprochen, dass die Hamas Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt, was für Israel eine zusätzliche Herausforderung darstellt, um sicherzustellen, dass es weiterhin zwischen Terroristen und Zivilisten unterscheiden kann“, sagte der Beamte des Weißen Hauses.

