Waffenlieferungen von Nordkorea an Russland: Kreml dementiert

Von: Sonja Thomaser

Am 14. September 2023 trafen sich Wladimir Putin und Kim Jong-un in Russland. © dpa

Der Kreml weist Vorwürfe zurück, dass Nordkorea Waffen für den Ukraine-Krieg an Russland liefert. Satleitenbilder hatten darauf hingedeutet.

Moskau – Im Rahmen des Ukraine-Krieges heißt es immer wieder, Nordkorea - einer der wenigen Verbündeten Russlands - liefere Waffen an die russische Armee. Der Kreml erklärte nun am Dienstag (17. Oktober), westliche Vorwürfe, dass Nordkorea Waffen an Russland liefere, würden nicht auf Beweisen beruhen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Kremlsprecher Dmitri Peskow.



Am Freitag hatte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, mitgeteilt, dass Nordkorea zwischen dem 7. September und dem 1. Oktober bis zu 1000 Container mit „Ausrüstung und Munition“ an den Kreml geliefert habe, wie das Magazin Newsweek berichtete. Das Weiße Haus nannte dies eine besorgniserregende Entwicklung und äußerte Bedenken hinsichtlich der Ausweitung der militärischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

„Sie berichten ständig darüber – sie liefern keine Beweise“, sagte Peskow laut Tass. Peskow sagte aber der Nachrichtenagentur zufolge auch, Russland werde seine Beziehungen zu Nordkorea weiter ausbauen.

Container mit Waffen für den Ukraine-Krieg

Laut Kirby haben Satellitenbilder gezeigt, dass sehr wahrscheinlich mit nordkoreanischen Waffen beladene Schiffe in Russland angekommen sind. Moskau wolle so seinen Vorrat an dringend benötigten Waffen aufstocken und seine Stellung im Ukraine-Krieg stärken, so der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA.

„Wir verurteilen Nordkorea dafür, dass sie Russland diese militärische Ausrüstung zur Verfügung stellen“, sagte Kirby und bezog sich dabei auf Nordkoreas offiziellen Titel „Demokratische Volksrepublik Korea“.

Bericht einer Denkfabrik: „Tiefgreifende Folgen für den Krieg in der Ukraine“

„Dutzende hochauflösender Satellitenbilder, die in den letzten Monaten aufgenommen wurden, zeigen, dass Russland wahrscheinlich damit begonnen hat, nordkoreanische Munition in großem Umfang zu bekommen“, hieß es am Montag (16. Oktober) in einem neuen Bericht der in London ansässigen Denkfabrik Royal United Services Institute (RUSI), über den Newsweek berichtet hatte.

Die Bilder zeigen zwei Frachtschiffe, die „wiederholt Hunderte von Containern transportieren, die wahrscheinlich mit nordkoreanischen Waffen beladen sind“. In dem Bericht der Denkfabrik heißt es, die Lieferung finde zwischen dem isolierten russischen Hafen Dunai und dem nordkoreanischen Hafen Rajin unweit der Grenze statt.



Die neue Versorgungsroute, die in von RUSI analysierten Satellitenaufnahmen gezeigt wird, könnte „tiefgreifende Folgen für den Ukraine-Krieg und die internationale Sicherheitsdynamik in Ostasien“ haben, sagte der Think-Tank laut Newsweek. „Bisher sind nordkoreanische Waffen noch nicht in nennenswerten Mengen auf dem Schlachtfeld aufgetaucht. Das wird sich jedoch bald ändern“, so der RUSI-Bericht.

Laut RUSI haben zwei unter russischer Flagge fahrende Schiffe seit August mehrere Fahrten zwischen Nordkorea und Russland absolviert und wurden auf Satellitenbildern festgehalten, obwohl ihre Transponder offenbar ausgeschaltet waren. Moskau wirbt um engere Beziehungen zu Pjöngjang, seit das Land im Februar 2022 mit der Invasion der Ukraine begann. Nordkorea wiederum erklärte, Russland habe seine „volle und bedingungslose Unterstützung“. (Sonja Thomaser)