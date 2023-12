„Desolate Ampel“: Wagenknecht will „möglichst bald“ Neuwahlen

Von: Bona Hyun

Die Gründung von Sahra Wagenknechts Partei steht unmittelbar bevor. Im Vorfeld fordert die Ex-Linkenpolitikerin Neuwahlen für den Bundestag.

Berlin – Ihre Partei gibt es offiziell noch nicht – und trotzdem mischt Sahra Wagenknecht bereits jetzt die Politik in der Bundesregierung auf. Die ehemalige Linken-Politikerin plädiert für eine schnelle Neuwahl im Bund. Eigentlich wolle ihre geplante Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ erstmals bei der Europawahl im Juni antreten, sagte sie der Welt am Sonntag. „Besser wäre natürlich, wenn die desolate Ampel sich nicht länger an die Macht klammert und wir möglichst bald den Bundestag neu wählen könnten“, so Wagenknecht.

Wagenknecht will Bundestag „möglichst bald“ neu wählen

Wagenknecht ließ offen, ob sie selbst für die Europawahl kandidieren werde. „Mein Platz ist im Bundestag“, so Wagenknecht. Sie betonte abermals, die Politik in Deutschland verändern zu wollen. „Es ist unser erster Wahlantritt, der mit darüber entscheiden wird, was wir in Zukunft erreichen können“, sagte sie der Welt am Sonntag.

Für ein Vorziehen der Bundestagswahl hatte sich zuletzt die CSU stark gemacht. CSU-Chef Markus Söder verlangt eine vorgezogene Neuwahl des Bundestags. Als Termin schlägt er den 9. Juni 2024 vor, regulär wird der Bundestag erst im Herbst 2025 wieder gewählt. Er glaube nicht daran, dass die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) noch die Kraft habe, die aktuellen Probleme des Landes zu lösen, sagte Söder am Montag (27. November) mit Verweis auf die Haushaltskrise und den Streit in der Ampelkoalition.

Wagenknecht gibt Termin für ersten Parteitag für Bündnis Wagenknecht bekannt

Das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ wird am 27. Januar seinen ersten Bundesparteitag in Berlin abhalten. Zuerst hatte der Spiegel über den Termin berichtet. Auf dem Parteitag soll die Liste für die Europawahl 2024 aufgestellt werden. Es wird die erste Wahl sein, zu der das neue Politikvehikel der 54-jährigen Bundestagsabgeordneten und Ex-Linksfraktionsvorsitzenden antreten wird.

Ein Gründungsparteitag sei die Versammlung in Berlin nicht, hieß es laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus Wagenknechts Büro. Die formelle Gründung der neuen Partei werde bereits zuvor erfolgen. Wagenknecht hatte mitgeteilt, nicht Vorsitzende ihrer eigenen Partei werden zu wollen und für diesen Posten ihre Mitstreiterin Amira Mohamed Ali ins Spiel gebracht.

Wagenknecht-Partei kann bei Umfragen punkten

In den jüngsten Umfragen verzeichnet das Bündnis Sahra Wagenknecht bereits jetzt Erfolge. Besonders in Brandenburg gibt es offenbar viele Sympathisanten. Dort wird am 22. September 2024 ein neuer Landtag gewählt. Großer Gewinner wäre laut einer Insa-Umfrage für die Bild das Bündnis Sahra Wagenknecht, das aus dem Stand elf Prozent erreichen könnte.

Sahra Wagenknecht verfolgt die Strategie eines Linkskonservatismus. Im Welt am Sonntag-Interview wiederholte die Ex-Linkenpolitikerin Forderungen nach einer strikteren Migrationspolitik nach Vorbild Dänemarks. Asylverfahren müssten sehr stark beschleunigt werden, sagte sie. „Wer keinen Anspruch auf Asyl hat, und das sind 90 Prozent, hat bei uns keine Bleibeperspektive und auch keinen Anspruch auf soziale Leistungen.“ (bohy mit dpa)