„Eher Sternschnuppe als ein neuer Komet“: Wie schnell verglüht die Begeisterung für Wagenknecht-Partei?

Von: Bona Hyun

Derzeit mischt Sahra Wagenknecht mit Plänen einer möglichen Partei den politischen Diskurs auf. Gewissen Zuspruch erhält sie bereits – mit welchen Folgen?

Berlin – Es gibt sie noch nicht – und trotzdem heizen die Pläne von Sahra Wagenknecht (Linke) zur möglichen Gründung einer neuen Partei den politischen Diskurs an. So stellt die Wahlforschung fest, dass die Gedankenspiele zu einer Wagenknecht-Partei bereits jetzt bestimmte Gruppen von Wählerinnen und Wählern anspricht. Zuspruch dürfte eine neue Partei der Linken-Politikerin unter anderem von Konservativen und Rechten bekommen. Könnte Wagenknecht mit ihren Plänen bestimmte Parteien durchrütteln? Politikwissenschaftler Dr. Gero Neugebauer der Freien Universität Berlin äußert sich gegenüber fr.de von IPPEN.MEDIA zu Chancen und Folgen einer Wagenknecht-Partei.

Sahra Wagenknecht könnte gegen Ende des Jahres eine eigene Partei gründen. Was für Chancen hätte sie und wem könnte sie gefährlich werden? © Martin Schutt/dpa

Hätte eine Wagenknecht-Partei große Erfolgschancen? „Keine realistische Grundlage für Existenz“

An langfristige Erfolge glaubt Politikwissenschaftler Neugebauer aber zunächst nicht. „Eine Wagenknecht-Partei wäre eher eine Sternschnuppe als ein neuer Komet oder gar Planet“, sagte Neugebauer zu IPPEN.MEDIA. „Ich halte eine Parteigründung für möglich, aber sehe keine realistische Grundlage für deren Existenz als eines relevanten politischen Akteurs.“

Wagenknecht selbst sieht offenbar eine Grundlage und einen Bedarf für eine neue Partei. Immerhin wies sie auf eine „Leerstelle im politischen System“ hin – eine Leerstelle, die sie mit einer neuen, eigenen Partei füllen würde? „Viele fühlen sich von keiner Partei mehr vertreten und wählen aus Verzweiflung AfD. Ich fände es gut, wenn diese Menschen wieder eine seriöse Adresse hätten“, sagte Wagenknecht kürzlich dem Tagesspiegel.

Ähnlich hatte sich ihr Ehemann Oskar Lafontaine geäußert, der offenbar auch eine Chance für eine neue Wagenknecht-Partei wittert. „Es gibt eine echte Lücke im deutschen Parteiensystem“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur (dpa). In Deutschland fehle ihm eine Partei, die sich um die „kleinen Leute“ kümmert.

Wagenknecht will Partei gründen – wem könnte sie gefährlich werden?

Bislang wird spekuliert, dass eine neue Wagenknecht-Partei von der Ausrichtung dem „links-konservativen“ Spektrum zuzuordnen wäre. Wagenknecht selbst bezeichnet sich als „links-konservativ“, berichtete unlängst der Spiegel. Dass die Politikerin nicht mehr ins klassische linke Weltbild passt, ist schon länger bekannt. Zudem steht Wagenknecht länger bei eigenen Anhängern in der Kritik, nicht zuletzt wegen ihrer umstrittenen Friedensinitiativen im Ukraine-Krieg und ihrer Spaltungsversuche.

Neugebauer glaubt, dass eine „links-konservative“ Wagenknecht-Partei gerade an der Kritik und der fehlenden Unterstützung aus den eigenen Reihen scheitern könnte. „Wenn Frau Wagenknecht als Auftragsarbeit - ihr fehlen dazu Empathie wie Organisationstalent - eine ‚links-konservative Partei‘ gründen lassen würde, müsste sie in den Reihen der Linken wie in denen der Union Unterstützung suchen – oder bei alten Anhängern der Sozialdemokratie. Aber die gibt es kaum noch.“ Auf die Frage, ob Wagenknecht durch ihren Linkskonservatismus in ihrer neuen Partei der Union gefährlich werden könnte, sagte Neugebauer: „Keine Gefahr für die Union, kurzfristige Attraktivität nicht ausgeschlossen.“

Wagenknecht offenbar vor Parteigründung: „Links-konservative“ Ausrichtung eine Gefahr für Union?

Ein Blick auf potenzielle Wählerinnen und Wähler zeigt jedoch, dass eine Wagenknecht-Partei zumindest unionsnahe Menschen ansprechen könnte. Sollte Wagenknecht eine Partei gründen, würde die Partei besonders solche Personen anziehen, die sich selbst als konservativ und migrationskritisch betrachten. Das war das Ergebnis einer Untersuchung des Politikwissenschaftlers und Wahlforschers Constantin Wurthmann vom GESIS Leibniz Institut für Sozialwissenschaften, wie der MDR berichtete.

Zudem würde Wagenknecht nach aktuellem Stand offenbar Zuspruch von der AfD-Anhängerschaft bekommen. „Eine Wagenknecht-Partei hat ein Potenzial von bis zu 25 Prozent“ und würde „ganz direkt vor allem AfD und Linke schwächen, die bis zu jeden Zweiten ihrer aktuellen Wähler verlieren könnte“, sagte Meinungsforscher Hermann Binkert (58, INSA) laut Bild-Zeitung.

Was sind Wagenknechts Ziele? Kernpunkte der Partei-Pläne schon geleakt

Bislang hat Wagenknecht eine Partei-Gründung nicht bestätigt. Eine Entscheidung soll Ende dieses Jahres fallen. Unter Berufung auf anonyme Vertraute meldet die Bild am Sonntag hingegen am 10. September 2023, dass die Gründung bereits beschlossen sei und nach dem 8. Oktober bekannt gegeben werden solle – an diesem Tag wird in Bayern und Hessen gewählt.

Einige Kernpunkte einer möglichen Partei ist bereits an die Öffentlichkeit gelangt. Die zentralen Punkte sind laut Bild-Informationen eine neue Wirtschaftspolitik, mehr soziale Gerechtigkeit durch höhere Löhne und mehr Geld für Arme sowie „staatlich regulierte Höchstpreise“ und höhere Besteuerung von Großkonzernen sowie „eine Außenpolitik, die wieder auf Diplomatie setzt statt auf Waffenlieferungen“. Bestätigt wurden diese Informationen nicht. (bohy)