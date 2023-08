Prigoschin äußert sich über Zukunft der Wagner-Gruppe: „Kein Mangel an Personal“

Von: Robert Wagner

Anfang Juli stellte Prigoschins Privatarmee die Rekrutierungen in Russland ein. Nun hat der Söldner-Chef sich zum weiteren Vorgehen geäußert.

Minsk – Die Söldner der russischen Wagner-Gruppe werden offenbar weiterhin auf neue Rekruten verzichten müssen. Darauf würden Äußerungen hindeuten, die der Chef der Wagner-Söldner Jewgeni Prigoschin auf Telegram gemacht hat, wie die Moscow Times am Montag (31. Juli) berichtete. Demnach habe die Privatarmee noch nicht entschieden, wann die Rekrutierungszentren wieder geöffnet werden sollen.

„Im Moment besteht kein Mangel an Personal, [daher] haben wir auch keine Pläne, erneut Personal einzustellen“, zitiert die Online-Zeitung aus einer Audiobotschaft Prigoschins, die auf einem Wagner-nahen Telegram-Kanal veröffentlicht wurde. Anfang des Monats zitierte ein anderer Kanal aus dem Umfeld der Privatarmee einen hochrangigen Offizier der Söldner mit der Aussage, dass etwa 15.000 Kämpfer in den Urlaub gefahren und weitere 10.000 im benachbarten Weißrussland stationiert seien.

Wagner rekrutiert nicht mehr in Russland – dafür aber in Belarus

Anfang Juli teilte Prigoschins Pressedienst mit, dass man die Rekrutierung neuer Wagner-Söldner in Russland vorerst beenden werde. „Für die Dauer eines Monats“ würden die Rekrutierungszentren im Land ihre Arbeit einstellen, hieß es damals. Kurz zuvor, Ende Juni, war ein Putschversuch der Privatarmee gegen die russische Militärführung gescheitert. Die Söldner wurden mitsamt ihrem Oberbefehlshaber Prigoschin nach Belarus exiliert, wo sie seitdem für neue Spannungen mit Polen sorgen.

Vor der Exilierung hatten die Söldner noch die Möglichkeit, sich Freiwilligenverbändern der russischen Armee anzuschließen. Als die entsprechende Frist abgelaufen war, wurde der vorläufige Rekrutierungsstopp verkündet. Noch am 30. Juni waren laut Schätzungen der Novaya Gazeta Europe mindestens 21 Rekrutierungszentren in 20 Städten Russlands für die Wagner-Gruppe aktiv. In Belarus jedoch werden laut Informationen des ukrainischen Zentrums für nationalen Widerstand Militärangehörige der belarussischen Streitkräfte rekrutiert.

Wagner-Söldner werden weiterhin in Afrika tätig sein – Niger ihr nächster Einsatzort?

Wagners vorläufige Rekrutierungssperre hatte auch Fragen zu den Einsätzen der Truppe in Afrika und Syrien aufgeworfen, wo der für ihre Brutalität bekannten Söldner-Truppe Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden. Prigoschins Privatarmee war in der Vergangenheit ein wichtiges Instrument Wladimir Putins zur Durchsetzung russischer Interessen, die mit einem Zurückdrängen des westlichen Einflusses einhergehen. Aktuell läuft der Niger Gefahr, das nächste Betätigungsfeld der Wagner-Söldner zu werden.

In seiner Audiobotschaft sagte Prigoschin, dass Wagner „seine Aktivitäten“ in Afrika sowie im benachbarten Weißrussland fortsetzen werde. Außerdem deutete er an, dass an der Bildung einer „zusätzlichen Gruppe zur Verteidigung der Interessen unseres Landes“ gearbeitet werde, und forderte künftige Rekruten auf, am Thema dranzubleiben.