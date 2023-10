Jordans Taktik der harten Hand scheint zu funktionieren

Wahl im Repräsentantenhaus: Jordan wieder im Spiel

Teilen

Der Abgeordnete Jim Jordan (R-Ohio) verlässt das Kapitol, nachdem der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Steve Scalise (R-La.), am Donnerstag bekannt gegeben hat, dass er aus dem Rennen um das Amt des Parlamentspräsidenten aussteigt. © Jabin Botsford/The Washington Post

Jim Jordan kämpft um den Vorsitz des Repräsentantenhauses. Trotz intensiver Bemühungen ist die Unterstützung seiner Partei offen.

Washington, D.C. – Der konservative Abgeordnete Jim Jordan aus Ohio schien am Montag dem Ziel näherzukommen, der nächste Sprecher des Repräsentantenhauses zu werden. Am Wochenende hatte er eine aggressive Kampagne gestartet, um die Unterstützung von mehr als 50 republikanischen Abgeordneten zu gewinnen, die seiner Fähigkeit, die Kammer zu führen, skeptisch gegenüberstehen.

Sollte er den Vorsitz übernehmen, wäre dies ein bemerkenswerter Aufstieg für Jordan, den Vorsitzenden des Justizausschusses des Repräsentantenhauses. Jordan hatte seine politische Identität als Gründungsmitglied des rechtsextremen Freedom Caucus und als Kampfhund von Präsident Donald Trump aufgebaut. Er war ein wichtiger Verbündeter bei Trumps Bemühungen, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu kippen, und er widersetzte sich einer Vorladung während der Kongressuntersuchung zum Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021.

The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Aber es gibt immer noch Mitglieder, die sich gegen Jordan stellen, darunter einige, die den ehemaligen Sprecher Kevin McCarthy unterstützen wollen. Als die Republikaner des Repräsentantenhauses am Montagabend zu einer weiteren Sitzung hinter verschlossenen Türen im Kapitol zusammenkamen, sagten mindestens 10 von ihnen, dass sie Jordan in der ersten Abstimmungsrunde am Dienstag nicht unterstützen würden oder unentschlossen seien. Jordan kann es sich nur leisten, vier Stimmen im Plenum zu verlieren.

Der 59-jährige Jordan war am Freitag der zweite Republikaner innerhalb von drei Tagen, der die Nominierung des Kongresses für das Amt des Sprechers gewann, nachdem der vorherige Kandidat, der Mehrheitsführer des Repräsentantenhauses Steve Scalise seine Kandidatur aufgegeben hatte. Jordan unternahm sofort intensive Anstrengungen, um die Mitglieder, die sich gegen seine Kandidatur ausgesprochen hatten, in einer geheimen Abstimmung umzustimmen.

Jordan will namentliche Abstimmung im Repräsentantenhaus

Ein Element dieser Kampagne ist eine öffentliche namentliche Abstimmung im Repräsentantenhaus, die Jordan für Dienstag angesetzt hat. Damit will er seine Gegner dazu bringen, gegen ihn zu stimmen und sich den Zorn der rechtsextremen Medien und des politischen Ökosystems zuzuziehen, das fest hinter ihm steht.

Mehrere republikanische Abgeordnete sagten, es sei wahrscheinlich, dass Jordan in der ersten Runde der Abstimmung verlieren würde, aber dass einige Abgeordnete eine Möglichkeit offen ließen, ihn in einer zweiten oder dritten Runde zu unterstützen. Sollte die Abstimmung jedoch länger als drei Runden dauern, könnten die Republikaner auch andere Personen nominieren – was bedeutet, dass sie Entscheidungen in Echtzeit treffen werden, da sich die Optionen möglicherweise erweitern.

„Ich habe mich gut gefühlt, als ich in die Konferenz ging, und ich fühle mich jetzt noch besser“, sagte Jordan, als er die Sitzung am Montagabend verließ. „Wir haben noch ein paar Leute, mit denen wir reden und die wir anhören wollen, und dann werden wir morgen abstimmen.“

Der Schritt zu einer Abstimmung im Plenum ohne die Garantie, dass er die Unterstützung hat, ist eine Kehrtwende gegenüber Anfang letzter Woche. Jordan wollte der Partei kein weiteres peinliches öffentliches Spektakel zumuten, das die Fraktion noch weiter spalten könnte. Er schwor, nur dann zur Abstimmung zu gehen, wenn er die Unterstützung von 217 Republikanern – je nach Anwesenheit ein oder zwei mehr oder weniger – sicher hätte, um den Vorsitz zu gewinnen.

Doch Jordan und seine Verbündeten haben das Wochenende damit verbracht, die Dutzenden von Verweigerern mit harten Bandagen zu überzeugen. Seine rechtsgerichteten Unterstützer in den sozialen Medien forderten die Konservativen auf, ihre Abgeordneten anzurufen und für Jordan zu stimmen. Jordans enger Freund, der Fox-News-Moderator Sean Hannity, rief mindestens einen Republikaner aus dem Swing-Distrikt an, um eine Stimme für Jordan zu erzwingen, sagte ein Republikaner, der wie andere unter der Bedingung der Anonymität sprach, um vertrauliche Gespräche zu führen.

Jordan und seine Verbündeten setzen darauf, dass Republikaner, die sich nicht an der Abstimmung beteiligen, ein öffentliches Votum gegen Jordan im Repräsentantenhaus als zu riskant ansehen, da es wahrscheinlich die MAGA-Basis verärgern und möglicherweise eine Vorwahlanfechtung von rechts riskieren würde.



Jordans Taktik der harten Hand scheint zu funktionieren

Am Montagmittag begann sich das Blatt für Jordan zu wenden, als mächtige und einflussreiche Republikaner im Repräsentantenhaus ihre Unterstützung ankündigten. Der Vorsitzende des Ausschusses für Streitkräfte im Repräsentantenhaus, Mike D. Rogers, erklärte, er werde Jordan unterstützen, nachdem er dies zuvor abgelehnt hatte. Rogers hatte sich gegen Jordans Skepsis gegenüber steigenden Verteidigungsausgaben und zusätzlicher Ukraine-Hilfe gewehrt. Doch Rogers, der am Wochenende Ziel einer aggressiven Social-Media-Kampagne von Jordan-Befürwortern war, sagte, er habe eine Zusage von Jordan erhalten, „die lebenswichtigen Funktionen unserer Regierung zu finanzieren“.

Nachdem Rogers seine Unterstützung öffentlich gemacht hatte, begann der Damm zu brechen. Eifrige Unterstützer von Scalise, die sich zuvor über seine Behandlung durch den Republikaner aus Ohio während des Nominierungsprozesses für den Sprecher geärgert hatten, sprachen sich für Jordan aus. Darunter die Abgeordnete Ann Wagner, die letzte Woche sagte, sie würde Jordan niemals unterstützen. Ihre Bedenken seien „zerstreut worden“, sagte sie in einer Erklärung.

Repräsentant Vern Buchanan, der ein Verbündeter von Scalise war, twitterte: „Habe gerade einen Anruf von @Jim_Jordan erhalten und hatte eine sehr produktive Erhaltung [sic]. Ich habe ihm mitgeteilt, dass ich meine Unterstützung im Repräsentantenhaus anbieten werde.“

Zu den Autoren Leigh Ann Caldwell ist Mitautorin von The Washington Post‘s Early 202 und konzentriert sich auf den Kongress und die Politik. Außerdem ist sie Moderatorin bei Washington Post Live und führt Interviews mit hohem Nachrichtenwert. Bevor sie 2022 zu The Post kam, war Caldwell Korrespondentin bei NBC News, zuletzt als Mitglied der Kongressabteilung. Mariana Alfaro ist Reporterin für das Team für politische Nachrichten der Washington Post. Die gebürtige El Salvadorianerin arbeitet seit 2019 für die Post. Zuvor absolvierte Mariana ein Praktikum bei der New York Times, dem Wall Street Journal, Insider und der Texas Tribune. Marianna Sotomayor berichtet für die Washington Post über das Repräsentantenhaus und konzentriert sich dabei vor allem auf die Führung der Demokraten und Republikaner. Sotomayor kam 2021 von NBC News zu The Post.

Abgeordneter Ken Calvert schockierte seine Kollegen, als er ankündigte, er werde Jordan unterstützen. „Lasst uns an die Arbeit gehen“, schrieb er auf X, früher bekannt als Twitter.

Als er die Sitzung am Montag verließ, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Repräsentantenhauses, Michael McCaul, dass er für Jordan stimmen würde. Zuvor hatten die die beiden über die mögliche Einführung eines zusätzlichen Finanzierungspakets gesprochen hatten, das Hilfe für Israel, die Ukraine, Taiwan und die Grenze zwischen den USA und Mexiko beinhalten würde.

In einem Brief, der am Montag an die republikanische Konferenz geschickt wurde, forderte Jordan die Mitglieder auf, sich am Dienstag hinter ihn zu stellen, und versprach, „alle Republikaner zusammenzubringen“. Er ging auf einige Forderungen ein, die in den zahlreichen Klausurtagungen, die die GOP des Repräsentantenhauses in den letzten zwei Wochen abgehalten hat, erhoben wurden.

Nicht alle Republikaner lassen sich umstimmen

Der Abgeordnete Mario Diaz-Balar sagte allerdings am Montag, er werde sich nicht einschüchtern lassen, für Jordan als Sprecher zu stimmen. Er hat wiederholt gesagt, er werde Jordan nicht unterstützen und stattdessen für Scalise stimmen. „Wenn jemand versucht, meine Stimme zu bekommen, ist das Letzte, was Sie tun wollen, zu versuchen, mich einzuschüchtern oder unter Druck zu setzen, denn dann schließe ich ganz aus“, sagte Diaz-Balart.

Mike Kelly, der für Scalise stimmen wird, war sichtlich verärgert, als er sich nicht erklären konnte, warum „Leute, die ihren Willen nicht bekommen haben“ – also diejenigen, die McCarthy verdrängt und Scalise blockiert haben – erwarten sollten, dass sie sich fügen. „Das hat nichts mit Jim Jordan zu tun. Dies hat mit der Integrität der republikanischen Konferenz im Repräsentantenhaus zu tun“, sagte er. „Ich denke, wenn man sich über die Regeln der eigenen Fraktion hinwegsetzt, weil man seinen Willen nicht durchsetzen konnte, ist das wirklich traurig. Ich denke, das ist ein Armutszeugnis für Sie“.

„Ich bin für Kevin McCarthy“, sagte der Abgeordnete Michael Lawler, der einen eher demokratisch geprägten Bezirk vertritt. Nachdem er nach der Sitzung am Montag mit Jordan gesprochen hatte, sagte Lawler, seine Meinung habe sich nicht geändert.

Repräsentantenhaus will wieder handlungsfähig werden

Jordan, der seit 2007 im Repräsentantenhaus sitzt, ist ein Verfechter der harten Rechten. Zuvor war er Vorsitzender des House Freedom Caucus, einer Gruppe der konservativsten Abgeordneten. Der Gesetzgeber aus Ohio war auch einer der acht Abgeordneten, die während des ersten Amtsenthebungsverfahrens gegen den Präsidenten im Senat zu Trumps Verteidigungsteam gehörten. Bevor er aus dem Amt schied, verlieh Trump Jordan die Freiheitsmedaille des Präsidenten - die höchste zivile Auszeichnung der USA. Jordan ist jetzt Vorsitzender des mächtigen Justizausschusses des Repräsentantenhauses, eine Rolle, die es ihm ermöglicht hat, Ermittlungen gegen Präsident Biden einzuleiten.



Wenn Jordan am Dienstag zum Sprecher gewählt wird, beendet das Repräsentantenhaus eine zweiwöchige Phase der Instabilität, die den Gesetzgebungsprozess praktisch eingefroren hat, während die Frist für einen Regierungsstillstand Mitte November näher rückt.



Paul Kane, Jacqueline Alemany und Theodoric Meyer trugen zur Berichterstattung bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 17. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung und leicht gekürzt auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.