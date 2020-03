Wahl-Krimi in Thüringen: Ramelow und Höcke wollen Ministerpräsident werden

Die Wahl eines neuen Regierungschefs in Thüringen verspricht Spannung: Sichere Mehrheiten gibt es weder für Bodo Ramelow noch für Björn Höcke.

Der Landtag in Thüringen sucht mit der erneuten Wahl eines Ministerpräsidenten einen Ausweg aus der Regierungskrise

in sucht mit der erneuten Wahl eines Ministerpräsidenten einen Ausweg aus der Anfang Februar löste die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) mit Stimmen von CDU und AfD eine politische Krise in Deutschland aus

mit Stimmen von CDU und AfD eine politische Krise in Deutschland aus Der Ex-Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) und der AfD-Landeschef Björn Höcke kandidieren



Erfurt - Seit Wochen steckt Thüringen in einer beispiellosen politischen Krise - Monate nach der Landtagswahl Ende Oktober 2019 gibt es noch immer keine vollständige Regierung. Nun suchen die Abgeordneten erneut einen Ausweg und wollen im Landtag in Erfurt im zweiten Anlauf einen Ministerpräsidenten wählen. Zur Wahl stehen am Mittwoch (04.03.2020) der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Die Linke) und der Landes- und Fraktionschef der AfD sowie Rechtsaußen Björn Höcke. Die Wahl soll um 14.00 Uhr losgehen. Allerdings kündigten Vertreter von CDU und FDP bereits an, dass sie weder Ramelow noch Höcke wählen wollen. Alles läuft daher wie schon Anfang Februar auf einen dritten Wahlgang hinaus, in dem es laut Thüringer Verfassung reicht, die meisten Stimmen zu bekommen.

Die #FDP beweist vor der #MPWahl im Landtag von #Thüringen Nerven. Sie posiert mit ihrem zurückgetretenen Noch-MP #Kemmerich vor Beginn der Sitzung im Plenarsaal für Fotos. An der Wahl will sie dann aber nicht teilnehmen.



Auslöser für die Regierungskrise war die erste Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen: Am 5. Februar war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit Stimmen von AfD, CDU und FDP im Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Dies löste bundesweit Empörung aus.* Vertreter anderer Parteien sprachen von einem Tabubruch und einem Dammbruch, Kanzlerin Angela Merkel nannte die Wahl Kemmerichs mit Stimmen von CDU und AfD „unverzeihlich“. Kemmerich trat drei Tage nach seiner Wahl zurück* und ist seitdem geschäftsführend im Amt, hat aber keine weiteren Kabinettsmitglieder. Die Landtagswahl in Thüringen liegt inzwischen mehr als vier Monate zurück.

Wahl-Krimi in Thüringen: Regierungskrise schwelt seit vielen Wochen

Zwischenzeitlich schien eine Lösung bereits greifbar. Vertreter vom Rot-Rot-Grün-Bündnis schlugen eine Regierung für Thüringen unter der ehemaligen Ministerpräsidenten Christine Lieberknecht (CDU) vor, diese willigte auch ein. Als Chefin einer „technischen Regierung“ sollte Lieberknecht das Land in schnelle Neuwahlen führen. Doch die CDU-Landtagsfraktion ging nur teilweise auf den Ramelow-Vorschlag ein und stellt Bedingungen. Schnelle Neuwahlen lehnt sie ab. Lieberknecht zog daraufhin ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit zurück.* Die Fraktionen mussten wieder bei „Null“ anfangen.

Wenige Tage später einigten sich Linke, SPD und Grüne mit der CDU in Marathonsitzungen im Landtag in Thüringen auf die erneute Ministerpräsidentenwahl am 4. März. Die vier Parteien verständigten sich darauf auf eine Neuwahl am 25. April 2021. Bis dahin soll eine Stabilitätsvereinbarungen Mehrheiten vor allem für den Haushalt 2021 ermöglichen.

Wahl-Krimi in Thüringen: Ramelow und Höcke wollen Ministerpräsident werden

Bei dem neuen Anlauf zur Wahl eines Regierungschefs gilt nichts als sicher oder gesetzt. Ramelow strebt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung an. Doch sein Wunschbündnis aus Linken, SPD und Grünen kommt nur auf 42 Sitze im Landtag von Thüringen. Zu wenig für eine absolute Mehrheit, die es in den ersten beiden Wahlgängen brauchte, um als Ministerpräsident gewählt zu werden.

Höcke kann nur mit der Unterstützung seiner eigenen Fraktion rechnen, deren Chef er seit 2014 ist. Allerdings: Bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen am 5. Februar hatten sowohl Ramelow als auch AfD-Kandidat Christoph Kindervater teils mehr Stimmen bekommen als aus ihren eigenen Lagern zu erwarten gewesen waren. Es bleibt folglich spannend: An überraschende Wendungen mangelte es im Landtag von Thüringen zuletzt nicht.

