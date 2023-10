Wahlen in Ecuador: Sieg für Rechtspolitiker Noboa bei Stichwahl

Von: Stefan Krieger

Die Wahlen in Ecuador enden mit einem historischen Ergebnis: Mit nur 35 Jahren wird Daniel Noboa der jüngste Präsident des Landes.

Quito – In Ecuador hat sich der rechtsgerichtete Kandidat Daniel Noboa bei der Stichwahl um das Präsidentenamt durchgesetzt. Wie die Leiterin der Wahlbehörde, Diana Atamaint, mitteilte, siegte der 35-Jährige am Sonntag (15. Oktober, Ortszeit) „nach Auszählung von mehr 90 Prozent aller gültigen Stimmen“ mit 52,3 Prozent „unumkehrbar“ gegen seine linksgerichtete Rivalin Luisa González. Ecuador habe Noboa damit „praktisch zum Präsidenten gewählt“. Noboa dürfte demnach der jüngste Präsident in der Geschichte des Landes werden.

González holte nach Angaben der Wahlbehörde rund 47,7 Prozent der Stimmen. Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Teilergebnisse räumte die 45-jährige Anwältin ihre Niederlage ein. Sie übermittelte Noboa ihre „tief empfundenen Glückwünsche“, denn das sei „Demokratie“. „Der gewählte Präsident Daniel Noboa soll unsere herzlichsten Glückwünsche erhalten“, sagte González vor ihren Anhängern in der Hauptstadt Quito.

Wahlen in Ecuador: Noboa nür Übergangspräsident

Anhänger Noboas feierten unterdessen den Sieg ihres Kandidaten mit hupenden Autokorsos in den Straßen der Hauptstadt. Die zehnstündige Stimmabgabe war nach Angaben von von Innenminister Juan Zapata ohne gewalttätigen Zwischenfälle verlaufen.

Daniel Noboa, Präsident für zunächst 18 Monate. © Martin Mejia/dpa

Noboa wird das Amt allerdings nur rund 18 Monate ab Mitte Dezember bekleiden – bis zum Ende der für den aktuellen Präsidenten Guillermo Lasso vorgesehenen Amtszeit. Der Konservative hatte im Mai nach zwei Jahren im Amt das Parlament aufgelöst, als dieses ein Amtsenthebungsverfahren wegen Unterschlagungsvorwürfen gegen ihn anstrengte. Laut Verfassung wurden damit vorgezogene Wahlen nötig.

Ecuador-Wahl: Rund 100.000 Polizisten im Einsatz

In den letzten Jahren hat die Gewalt in Ecuador erheblich zugenommen. Banden, die nach Expertenmeinung Verbindungen zu mächtigen mexikanischen Kartellen haben, ringen um die Kontrolle der Kokainhandelsrouten.

Elf Tage vor der ersten Wahlrunde im August wurde der Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio, der sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben hatte, nach einer Wahlkampfveranstaltung in Quito erschossen. Sieben Männer, die im Zusammenhang mit dem Fall festgenommen worden waren, wurden kürzlich tot in Gefängnissen aufgefunden.

Etwa 100.000 Soldaten und Polizisten waren im Einsatz, um die Sicherheit bei der Wahl zu gewährleisten. (skr/afp/dpa)