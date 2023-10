Nadelstich? Arztbrief liefert neue Details zum Chrupalla-Vorfall – mehrere Fragen bleiben ungeklärt

Von: Hannes Niemeyer

Teilen

Angriff oder nicht? Nach dem Klinik-Aufenthalt von AfD-Chef Tino Chrupalla nach einem Wahlkampf-Auftritt in Ingolstadt gehen die Meinungen auseinander.

Ingolstadt – Aufregung im Wahlkampf kurz vor der Landtagswahl in Bayern 2023: Auf einer Veranstaltung in Ingolstadt hat AfD-Chef Tino Chrupalla plötzlich gesundheitliche Probleme, muss ins Krankenhaus gebracht werden. Der Politiker wird über Nacht intensivmedizinisch betreut, kann die Klinik aber am folgenden Tag wieder verlassen. Seine Partei spricht von einem „Angriff“, von einem „Nadelstich“ ist die Rede. Die Polizei kann in ihren Ermittlungen allerdings keine Erkenntnisse auf eine Attacke bestätigen.

Was passierte wirklich am Rande der Wahlkampfveranstaltung? Die Darstellungen gehen auseinander. Die AfD beruht auf der Angriffs-Darstellung, ein Zeuge will außerdem einen spitzen, nadelähnlichen Gegenstand gesehen haben. Allerdings sind Chrupallas Blutproben laut der behandelnden Ärzte unauffällig. Die Ermittlungen laufen zwar auf Hochtouren, konkrete Verdächtige gibt es nicht. Ein vorläufiger Arztbrief liefert nun neue Details, zumindest von medizinischer Seite aus. Dennoch sind weiterhin viele Fragen offen. Antworten auf die wichtigsten Fragen – und was im Fall noch immer unklar ist.

AfD-Chef Chrupalla in Klinik gebracht: Was passierte am Mittwoch in Ingolstadt?

Bei einer Wahlkampfveranstaltung der AfD wird Parteichef Tino Chrupalla ins Krankenhaus gebracht. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nach ersten Ermittlungen auf Grundlage von Zeugenaussagen davon aus, dass es zu einem leichten Körperkontakt kommt, als mehrere Menschen mit Chrupalla Selfies machen.

Später hat der AfD-Chef demnach Schmerzen im Oberarm und wird wegen weiterer Beschwerden ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Dort wird er zeitweise intensivmedizinisch betreut. Laut einem vorläufigen Arztbrief verlässt er das Krankenhaus schließlich „nach unauffälligem Monitoring und in beschwerdefreien, gutem Allgemeinzustand“.

Vorfall im Bayern-Wahlkampf in Ingolstadt: Was hat Chrupalla ins Krankenhaus gebracht?

Was zu den Gesundheitsbeschwerden des AfD-Parteichefs geführt hat, bleibt auch am Freitag zunächst unklar. Während Politiker der Partei wie die bayerische Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner von einem „Angriff“ sprechen, gibt es laut Staatsanwaltschaft nach ersten Zeugenvernehmungen „keinerlei Erkenntnisse“ dazu.

AfD-Chef Tino Chrupalla musste bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht werden. © Bodo Schackow/dpa (Montage)

„Die Beibringung einer Spritze oder einen körperlichen Angriff haben diese Zeugen nicht wahrgenommen“, heißt es in einer Mitteilung der Behörde vom Freitag. Unter den Zeugen sei auch Chrupalla selbst. Es werde aber weiter wegen des Anfangsverdachts einer Körperverletzung ermittelt.

Chrupalla-Vorfall in Ingolstadt: Was wurde beim AfD-Chef im Krankenhaus diagnostiziert?

In einem vorläufigen Arztbrief, den Chrupallas Büro der Deutschen Presse-Agentur zur Einsicht zur Verfügung gestellt hat, ist sowohl von einer „intramuskulären Injektion“ als auch an anderer Stelle von einer „Infektion mit unklarer Substanz“ die Rede. Auch ein „Nadelstich“ am rechten Oberarm wird beim körperlichen Untersuchungsbefund erwähnt.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen erfuhr, hat die Polizei inzwischen dazu auch den behandelnden Arzt befragt. Dem zufolge handelt es sich bei dem Wort um eine Beschreibung des Verletzungsbilds auf Grundlage von Chrupallas Angaben, nicht um eine tatsächliche Feststellung eines erfolgten Nadelstichs.

Arztbrief zu Chrupallas Untersuchung: Was wurde in seinem Blut gefunden?

Staatsanwaltschaft und Arztbrief zufolge waren die Untersuchungen des Bluts von Chrupalla sowohl im Krankenhaus als auch bei den Ermittlern unauffällig. Die kriminaltechnisch-toxikologische Untersuchung habe nur ergeben, dass der AfD-Chef Schmerzmittel „im therapeutischen Bereich“ aufgenommen habe. Diese könnten dem Arztbrief zufolge aber auf seine Behandlung im Krankenhaus zurückzuführen sein.

CSU und AfD reagieren: Wie wird der Vorfall politisch bewertet?

Die bayerische AfD-Landtagsfraktionschefin Ebner-Steiner hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag erneut vorgeworfen, nicht für einen angemessenen Schutz von Politikern ihrer Partei zu sorgen. Das hatte Herrmann schon am Donnerstag zurückgewiesen und die AfD im Gegenzug scharf kritisiert: Es sei erschreckend, „wie infam und hinterfotzig die AfD im Landtagswahlkampf versucht, aus den Vorfällen bei ihrer eigenen Klientel Kapital zu schlagen, ohne die Ermittlungen abzuwarten“.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mahnte am Freitag, es sollten keine „Verschwörungstheorien“ betrieben werden: „Die Demokratie braucht Wahrheit, braucht Aufrichtigkeit, braucht Redlichkeit.“

Chrupalla-Vorfall im Bayern-Wahlkampf: Wie geht es jetzt weiter?

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stehen bei den Ermittlungen zu dem Vorfall weitere Zeugenaussagen aus. Zudem wird noch ein Ergebnis von der Untersuchung von Chrupallas Kleidung erwartet. Weitere Hinweise erhoffen sich die Ermittler demnach aus der Auswertung von Bildmaterial, das mutmaßliche Zeugen über ein Upload-Portal der Polizei zur Verfügung gestellt haben. Nach Angaben der AfD wird Chrupalla im Endspurt vor der bayerischen Landtagswahl am Sonntag nicht mehr im Freistaat auftreten. (han/dpa)