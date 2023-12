In Serbien tobt der Wahlkampf – und Wladimir Putin ist dabei

Putin beeinflusst die Medienlandschaft in Serbien maßgeblich. Durch Präsident Vučić findet die Propaganda des Kreml auch Einzug in den Wahlkampf.

Belgrad – Vor den Neuwahlen des Parlaments in Serbien am 17. Dezember ist ein Gesicht auf den Wahlplakaten besonders präsent: Obwohl Aleksandar Vučić als Präsidenten eine rein repräsentative Rolle einnimmt und selbst gar nicht zur Wahl antreten darf, rührt vor allem er die Werbetrommel für die rechtskonservative Fortschrittspartei SNS. Sein größtes Ass im Ärmel ist dabei die Kontrolle der Medienlandschaft – und die Unterstützung von Wladimir Putin und Russland.

Serbien-Präsident Vučić als „Meister der Propaganda“

Vučić bestimmt seit Jahren das politische Geschehen in Serbien. Im Jahr 2017 bezog er sein Amt, seitdem sind Staat, Regierungspartei und Präsident nicht mehr voneinander zu trennen. Mit Vučić als Befürworter hat die SNS einen klaren strategischen Vorteil, ihre Abwahl gilt derzeit als quasi ausgeschlossen. Während Serbiens Frontmann die Freundschaft zu Russland offen bestärkt, ist die proeuropäische Opposition derzeit so geeint und stark wie lang nicht mehr.

Dieser Widerstand wird in Serbien mit Propaganda und Fake News bekämpft, in denen die EU und „der Westen“ verteufelt werden. „Vučić ist ein Meister der Propaganda“, zitiert die Tagesschau Antoinette Nikolova, Direktorin der Balkan Free Media Initiative. „Er hat die Medien unter seine Kontrolle gebracht.“ Dabei seien russischen Staatskanäle in der serbischen Propagandamaschinerie eines der wichtigsten Werkzeuge.

Der große Motor der Propaganda sitzt direkt in Belgrad. Von der Hauptstadt Serbiens aus produzieren die zwei Staatsmedien des Kreml Sputnik Serbien und RT Balkan tagtäglich Propagandatexte für das serbische Publikum. Eine Studie der Naumann-Stiftung dokumentierte alleine in den ersten 150 Tagen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mehr als 1500 Fälle medialer Falschinformation in Serbien und anderen angrenzenden Staaten.

Wahlkampf in Serbien: Deutschland will „serbischen Staat zerstückeln“

Das Narrativ ist dabei klar: Russland soll als engster Partner Serbiens wahrgenommen werden, während der Westen als Feindbild skizziert wird. Eine der wichtigsten Perspektiven ist dabei der Streit um die Zugehörigkeit des Kosovo: „Abgesehen von der Nähe der slawischen Sprache und der orthodoxen Kultur sind die Erinnerungen an die Nato-Intervention im Kosovo von 1999 sehr frisch, zudem erkennt auch Russland den Kosovo nicht an“, so Nikolova. Unter Vučić sei dieses Bild durch mediale Propaganda weiter verstärkt worden.

In der serbischen Berichterstattung gerät auch Deutschland immer wieder ins Fadenkreuz. Ziel der Bundesrepublik, stellvertretend für den Westen, sei es, einen Umsturz in Serbien herbeizuführen. Dies sei spätestens seit dem Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grünen) im Oktober 2023 klar, als sie die nationalistischen Töne im serbischen Wahlkampf kritisierte. Sie habe sich „grob in die Wahlen eingemischt“, hieß es damals. In der deutschen Politik würde man „über eine prächtige EU-Zukunft reden, während sie den serbischen Staat zerstückeln“, zitierte Deutsche Welle (DW) die serbischen Medien mit Blick auf den Kosovo.

Keine Verbundenheit zwischen der EU und Serbien

Während die Nato nur daran interessiert sei, Serbien in die Knie zu zwingen, präsentiert sich Russland als Gegengewicht zum Westen. Mit Vučić als Russlandfreund und Sprachrohr zieht der Kreml die Bürgerinnen und Bürger Serbiens auf seine Seite. „Ich habe dafür gekämpft, die Freundschaft mit Russland, die wir Jahrzehnte aufgebaut haben, nicht über Nacht zu zerstören“, äußerte sich der Präsident zu den EU-Sanktionen gegen Moskau nach Beginn des Ukraine-Kriegs. Dazu bezeichnete er die Russen als „unsere traditionellen Freunde“, berichtete DW.

Obwohl sich das Land seit Jahren um einen EU-Beitritt bemüht, zeigte eine Umfrage der Europäischen Union aus dem Jahr 2023, dass rund 77 Prozent der serbischen Bevölkerung wenig bis gar keine Verbundenheit zum EU-Bündnis haben. Anders sieht es mit Russland aus. Dort trifft die Propaganda auf fruchtbaren Boden. Dies spiegelte sich beispielsweise in einer Umfrage der Belgrader Denkfabrik Crta wider, wo 58 Prozent der Befragten angaben, im Ukraine-Krieg auf der Seite Russlands zu stehen. 64 Prozent machten sogar den Westen für die Invasion der Ukraine verantwortlich. (aa)