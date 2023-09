Probealarm sorgt in Lauterbach-Termin für Lacher

Von: Franziska Schwarz

Bundesweiter Warntag: Auch auf dem Handy von Gesundheitsminister Lauterbach wurde der Probealarm ausgelöst – aber mit Verzögerung. Ein Clip sorgt jetzt für Lacher.

Berlin – Der Probealarm kam auch in Berlin an. Bei einer Pressekonferenz mit Karl Lauterbach war die Runde wohl so perplex, dass sie den Ausschaltbutton auf dem Smartphone nicht mehr fand. Wer bei diesem Sound nicht bis zum Non-Plus-Ultra gewarnt ist, für den muss die Bundesregierung eine andere Lösung finden. „Tja, wenn das keine Inszenierung ist“, lachte eine Frau über den Krach im Raum. Gesundheitsminister Lauterbach blieb derweil lässig, wie der Clip zeigt:

Bundesweiter Warntag in Deutschland ging 2020 bereits schief

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn hatte den bundesweiten Probealarm ausgelöst, diesmal überpünktlich. Viele Bürgerinnen und Bürger erhielten über das Cell Broadcast System auf ihren Mobiltelefonen schon um 10.59 Uhr eine Warnung. Bei anderen meldete sich das Handy dann eine Minute später. Verbreitet wurde der Probealarm dann auch über Radio- und Fernsehsender und auf Stadtinformationstafeln.

Der bundesweit erste Probealarm im September 2020 war schiefgegangen. Er verzögerte sich damals um eine halbe Stunde. Die Panne und die Erfahrungen während der verheerenden Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 führten zu organisatorischen und technischen Verbesserungen. Das BBK will herausfinden, wie viele Menschen eine Warnung vor Gefahren im Ernstfall erreichen würde.

So sieht die BBK-Probealarm-Mitteilung auf dem Handy aus, die auch an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ging. © Bernd Elmenthaler/Imago/Screenshot/Montage: IPPEN.MEDIA

Warntag 2023 mit Probealarm: Faeser sieht „Stresstest“ bestanden

Der auch für Digitales zuständige Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, auch ihn habe eine Warnung erreicht – „das vermittelt mir die Sicherheit, in Notfällen und bei Katastrophen umgehend und zielgenau gewarnt werden zu können.“ „Unsere Warnsysteme haben den großen Stresstest bestanden“, sagte dieses Mal Innenministerin Nancy Faeser (SDP). „Eine rechtzeitige Warnung kann Leben retten, ganz gleich, ob es um Brände, schwere Unwetter, Waldbrände oder andere Gefahren geht“, betonte sie.

Anzahl der Sirenen in Deutschland soll erhöht werden

Der Bund testet die Warnkanäle einmal pro Jahr, immer am zweiten Donnerstag im September. Wie schon beim Warntag im vergangenen Jahr, so zeigten sich auch diesmal wieder Menschen irritiert, in deren Umgebung keine Sirene zu hören war. Sirenen waren nach dem Ende des Kalten Krieges vielerorts abgebaut oder nicht erneuert worden. Inzwischen gibt es aber Bemühungen, die Zahl von aktuell mindestens rund 38.000 Sirenen bundesweit wieder zu erhöhen. (AFP/dpa/frs)